عيد الفصح في سورية... مناسبة راسخة ولو بطقوس خجولة

يرى مسيحيّو سورية أن عيد الفصح بات يقتصر على الصلوات وطقوس متواضعة، إثر الضغوط المعيشية وفقدان الشعور بالأمان والاستقرار وتشتّت بعض العائلات.

مع حلول عيد الفصح لدى الطائفة المسيحية الكاثوليكية، ارتسمت ملامح العيد تدريجياً في عدد من المدن السورية، وإن كانت هذا العام أكثر هدوءاً وأقل صخباً من الأعوام السابقة، حيث بدت في شوارع المناطق والأحياء التي تقطنها الطوائف المسيحية بعض مظاهر الزينة، وفتحت محال الحلويات أبوابها لبيع أصناف المعمول وكعك العيد، بينما انهمكت الكنائس في الاستعداد لاستقبال المصلّين وإقامة القداديس والطقوس الروحية التي تبقى الركيزة الأساسية لهذه المناسبة الدينية.

يأتي ذلك في ظل ظروف معيشية ضاغطة ووضع أمني غير مستقر انعكس على طقوس الأعياد ومظاهرها. فقد باتت الأولويات لدى كثير من العائلات تأمين الاحتياجات الأساسية، في وقت تراجع فيه الإنفاق على الكماليات المرتبطة بالمناسبات، ما جعل التحضيرات أكثر تواضعاً واقتصاراً على الحد الأدنى. كما ساهمت عوامل أخرى مثل الهجرة وتشتّت العائلات وتبدل أنماط الحياة، في تغيير شكل الاحتفال وملامحه التي كانت تقوم على التجمعات الكبيرة والزيارات المتبادلة.

وفي خطوة تعكس حضور العيد في الروزنامة الوطنية رغم كل التحولات الأخيرة، أعلنت الرئاسة السورية تعطيل الجهات العامة يومَي الأحد في 5 و12 إبريل/نيسان الجاري، بمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الغربي والشرقي. من جانبها، أعلنت بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في بيان رسمي، حصر احتفالات أسبوع الآلام وعيد الفصح هذا العام ضمن إطار الصلوات والطقوس الدينية داخل الكنائس، مع إلغاء كل المواكب والأنشطة الخارجية، في خطوة احترازية نتيجة الأوضاع الراهنة غير المشجعة، بحسب ما أوضحت، وذلك بالتنسيق مع عدد من الكنائس الأخرى في سورية. ويعكس هذا القرار توجهاً نحو الحفاظ على الطابع الروحي للمناسبة، مع مراعاة الظروف الأمنية المحيطة وتجنب أي تجمعات واسعة خارج الأطر الدينية المغلقة.

غير أن الإعلان الأخير لم يغيّر كثيراً في استعدادات الأهالي، بحسب قول طوني زيات، وهو موظف في القطاع الخاص يقيم في طرطوس (غرب). ويؤكد لـ"العربي الجديد" إن جوهر الاحتفال بالنسبة للكاثوليك يرتبط بإحياء ذكرى قيامة السيد المسيح التي تترافق مع صلوات وقداس، إضافة إلى تقاليد اجتماعية مثل تلوين البيض وتحضير الحلويات ولمّ شمل العائلات، وهذا قائمٌ. ربما نفتقد المواكب والأجواء الخارجية لكنها ليست الأساس، فالعائلات تجتمع كما في كل عام، وتحافظ على تقاليدها داخل المنازل". ويضيف: "استمرت التحضيرات سواء على مستوى تجهيز المنزل أو تحضير الحلويات أو زيارة الأقارب، فهذه عادات متجذرة، وقد اعتاد الأهالي خلال الأعوام الماضية التكيف مع كل الظروف، وخلق أجواء العيد بطرق أبسط، من دون أن يفقد العيد روحه ورمزيته".

وفي حلب (شمال)، يقول جورج زالقة لـ"العربي الجديد": "نحاول الحفاظ على التقاليد قدر الإمكان، لكن الظروف تغيّرت. سابقاً كانت الأسواق تمتلئ بالناس قبل العيد، أما اليوم فالحركة ضعيفة، لم نشترِ ملابس جديدة، واكتفينا بالضروري فقط، وهو اللقاء والصلاة". ويلفت زالقة، وهو معلّم من حيّ العزيزية، إلى أن "التجمعات العائلية لم تعد كما كانت، بعض الأسر تفرقت بين أكثر من بلد، وكثير من الشباب ما زالوا في عداد المهاجرين، ما خلق فراغاً في العيد، إذ كنا نجتمع 30 أو 40 شخصاً حول مائدة واحدة، بينما اليوم بالكاد يجتمع عشرة أشخاص".

تبدلت مظاهر العيد في سورية، دمشق، 29 مارس 2026 (لؤي بشارة/فرانس برس)

من جهتها، تقول نادين قطة، وهي مهندسة من حلب: "العيد بالنسبة لنا كان يعني اللمّة الكبيرة والضحك وأصوات الأطفال في كل مكان، لكنّه اليوم بات أكثر هدوءاً، وربما أقرب إلى الطابع الروحي".

وفي أحياء دمشق القديمة، وتحديداً في باب توما، تبدو الحركة أخفّ من المعتاد، محال الحلويات تعرض كعك العيد والمعمول، لكن الإقبال محدود مقارنة بالأعوام السابقة. وتقول ماريانا شحيرة وهي موظفة حكومية: "كنا نبدأ في التحضير قبل العيد بأسبوعين، نخبز الكعك في البيت، ونزيّنه ونوزّعه على الجيران، اليوم بالكاد اشتريتُ كيلوغراماً من المعمول الجاهز. لم يعد العيد كما كان، حتى الزيارات العائلية خفّت، لأن التنقل مكلفٌ، والكثير من الأقارب سافروا خارج البلاد".

وتشير ماريانا إلى أن التغيير لم يقتصر على المظاهر، بل طاول جوهر العلاقات الاجتماعية المرتبطة بالعيد، وتضيف: "كنا نعرف من سنزور ومن سيزورنا، اليوم صار كل شيء غير منظم، وكأنّ العيد يمر بشكل فردي أكثر منه جماعياً".

ومن اللاذقية (شمال غرب)، تفتقد المعلمة ماري خوري أجواء التجمعات الكبيرة التي كانت تميّز الأعياد، لكنها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، قرّرت التحضير لعيد الفصح ولو بشكل بسيط من خلال إعداد الكعك بمساعدة جاراتها بدل شرائه لتوفير التكاليف. وتقول لـ"العربي الجديد": "تحرص العائلة على بعض العادات مثل تحضير كعك العيد وتزيين البيض واستقبال الأقارب، قد تكون التحضيرات أقل من الأعوام الماضية، لكننا نحاول الحفاظ على روح العيد ومعانيه الدينية والاجتماعية".

أما سمر عطير، وهي ممرضة من اللاذقية، فتقول: "الدوام في المستشفى مرهق، لكنني أحرص على حضور قداس العيد، هذا هو الشيء الوحيد الذي لا يتغير بالنسبة لي. كنا ننتظر العيد لنرتدي أجمل ما لدينا ونخرج، اليوم الأولوية لتأمين أساسيات الحياة". وتضيف لـ"العربي الجديد": "لم يعد العيد بالنسبة لجيلنا كما كان في ذاكرة الأهل، نحاول أن نصنع أجواءنا الخاصة، حتى لو كانت بسيطة، سنجتمع مع الأصدقاء، علّنا نخلق فسحة فرحٍ رغم كل شيء".

ويوضح ميشيل فرعون وهو متقاعد من دمشق، أن التغيّر لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يمتد إلى البنية الاجتماعية ونمط الحياة، ويقول لـ"العربي الجديد": "العيد هو اجتماع العائلة الكبيرة، لكن نصف عائلتي خارج سورية، نفتقد الضحكات والزيارات المفاجئة، وحتى ضجيج الأطفال. كان العيد سابقاً مناسبة لإحياء الروابط بين الجيران قبل الأقارب، كنا نطرق الأبواب من دون مواعيد، نحمل صحون الكعك ونتبادل الزيارات، لكن اليوم حتى في الحيّ الواحد قلّ هذا التواصل، كل عائلة باتت أكثر انغلاقاً، بسبب الضغط المعيشي وكثرة الانشغالات".

وفي ريف حمص (وسط)، تتحدث رنا بساراني عن جانب مختلف من الاستعدادات، وتقول لـ"العربي الجديد": "رغم كل شيء لا نستطيع التخلي عن طقوس العيد، فقد قُمنا بتلوين البيض مع الأطفال علّنا نزرع الفرح في نفوسهم، لأنهم لم يعيشوا الأعياد كما عشناها. ربما هي طقوس بسيطة، لكنها وسيلتنا الوحيدة لتعويض ما فقدناه من أجواء عامة". وتشير رنا إلى أن العيد كان يحمل طابعاً اجتماعياً يمتد خارج نطاق العائلة، وتتابع: "كنا نزور الأقارب في القرى المجاورة، ونستقبل ضيوفاً من مناطق أخرى، لكن هذا التواصل تراجع اليوم كثيراً، وبات يدور ضمن نطاق ضيق".

ويرى إلياس جلدة، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية أن "الزينة موجودة، وصلوات الكنائس قائمة، لكن الإحساس مختلف، هناك شيء مفقود لا يمكن تعويضه بسهولة، ربما هو غياب الشعور بالاستقرار نتيجة النزوح الداخلي، أو فقدان الأمان الاجتماعي الذي كان يرافق هذه المناسبات". ورغم ذلك، يحاول الياس الحفاظ على الحد الأدنى من الروح الجماعية، ويضيف لـ"العربي الجديد": "نحرص على زيارة كبار السن في العائلة، فهو جزء أساسي من معنى العيد الذي لا يقتصر على الاحتفال، إنما يشكل فرصة لإعادة التواصل، ولو بشكل بسيط".