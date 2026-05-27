عيد الأضحى... مناسبة عائلية منقوصة البهجة

يظل عيد الأضحى المبارك مناسبة دينية واجتماعية مهمة تجمع أفراد العائلات المتباعدين بسبب ظروف الحياة الحديثة، وتجدد التواصل بين الأقارب والجيران والأصدقاء في مختلف الدول العربية. لكن العيد يحل هذا العام في ظل ظروف معيشية متردية في غالبية البلدان التي تحتفل شعوبها به، فالتضخم والغلاء وتردي الخدمات سمات بارزة في الكثير من البلدان، والهجرة والاغتراب يتزايدان عاماً بعد عام بحثاً عن فرص عمل مفقودة.

رغم ذلك كلّه لا يغيب الأمل، ويطمح ملايين العرب في أن تنصلح أحوالهم، وأحوال بلدانهم، وأن يكون مستقبل أبنائهم وأحفادهم أفضل مما عاشوه خلال حياتهم.