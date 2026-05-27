عيد الأضحى في مصر: مغادرة المدينة بحثاً عن "لمة العيلة" في الريف

يحل عيد الأضحى في مصر مثقلاً بأعباء وضغوط معيشية دفعت ملايين الأسر إلى إعادة تعريف معنى البهجة، والتي باتت مرتبطة بالعودة إلى الريف، أو "لمّة العائلة"، وبضع ساعات يقضيها الأبناء بين الأجداد والأقارب.

تبدو العاصمة المصرية القاهرة، وغيرها من المدن الكبرى، في الأيام التي تسبق حلول عيد الأضحى كأنها تستعد لموسم هجرة جماعي، فمحطات القطارات ومواقف سيارات الأجرة الرئيسية المتوجهة إلى الأقاليم تمتلئ بالمسافرين، ورغم ارتفاع كلفة السفر بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، يصر عشرات الآلاف من العمال والموظفين على العودة إلى مسقط رأسهم. فالرحلة بالنسبة لهؤلاء ليست مجرد انتقال جغرافي، بل استعادة مؤقتة لحياة فقدوها أو كادوا، وسط زحام المدن وضغوط العمل والمعيشة.

يعيش ملايين المصريين حالة اغتراب داخلي بحثاً عن لقمة العيش، إذ تتركز فرص العمل في العاصمة والمدن الكبرى، ويقضي هؤلاء معظم العام بعيداً عن أسرهم. ومع قرب العيد، يخوض مئات الآلاف من العمال وصغار الموظفين معركة مع الزحام والغلاء للعودة إلى قراهم، مدفوعين بحاجة نفسية عميقة للاحتفال مع الأهل، ولو لأيام قليلة، فمع الأعياد، تتحول المشاركة العائلية إلى ضرورة عاطفية لا تقل أهمية عن الطعام والراتب.

يعمل الثلاثيني مصطفى عوضين في مخبز بالقاهرة، ويبيت في معظم أيام السنة داخل مكان عمله في أحد أحياء العاصمة، وقد حجز مقعداً في قطار متجه من العاصمة إلى محافظة أسيوط، 350 كيلومتراً جنوباً. يقول لـ"العربي الجديد"، وعلى وجهه ابتسامة تشبه فرحة الأطفال: "زادت أسعار التذاكر 30% عنها في عيد الفطر الماضي، لكني حجزت، فالمهم أن أرجع إلى قريتي في العيد. الفلوس تتعوض".

ويؤكد عوضين أن "العيد في الريف المصري يحتفظ بطابع مختلف تماماً عنه في المدن الكبرى. هناك في البداري التابعة لأسيوط، لا يتعلق الأمر فقط بالإجازة أو التنزه، بل بممارسات متوارثة تبدأ مع صلاة العيد، ولا تنتهي إلا بعد أيام. تمتلئ الشوارع بروائح الطهي، ويتنقل الأقارب بين البيوت لتبادل الزيارات والتهاني، ويركض الأطفال لحضور مشاهد ذبح الأضحية، والتي تتحول إلى محور فرح اجتماعي".

ويتابع: "قررت قضاء تسعة أيام كاملة في بلدتي بأسيوط خلال إجازة عيد الأضحى، بعدما قضيت ثلاثة أسابيع كاملة في البلدة خلال عيد الفطر. الفكرة ببساطة أنه رغم تضاعف التكاليف مقارنة بالعام الماضي، فإن تلك الأيام القليلة تغسل القلب، وأعود بعدها إلى القاهرة قادراً على تحمل أشهر جديدة من العمل والغربة. بالنسبة لي، لا توجد رحلة سياحية يمكن أن تمنحني الشعور نفسه، إذ لا شيء يقارن بالجلوس ليلاً وسط الأصدقاء القدامى في شوارع بلدتي الصغيرة. نواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة، وربما تبدو هذه العودة إلى كنف العائلة أحد أهم أشكال المقاومة الهادئة لفكرة أن الأزمات يمكن أن تنتزع من الناس قدرتهم على الفرح، أو تدفعهم للتخلي عن روابطهم الاجتماعية".

ورغم الارتفاعات المتتالية في تكاليف المعيشة، بدا أن الكثير من المصريين مستعدون للتضحية ببعض الراحة والمال للحفاظ على عاداتهم الاجتماعية، فبعض الأسر اختارت تقليص الإنفاق على الملابس الجديدة، أو اللحوم، أو التنزه، من أجل السفر إلى مسقط رأسها، وآخرون اكتفوا برحلات قصيرة ليوم واحد إلى المدن الساحلية، أو نزهة في الحدائق العامة، بحثاً عن متنفس منخفض التكلفة.

فرحة عيد الأضحى مع العائلة، مصر، يونيو 2025

في المقابل، كثفت الفنادق والمنتجعات وشركات السياحة حملاتها الترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر النقابات المهنية والعمالية، مقدمة عروضاً تستهدف الطبقة الوسطى الباحثة عن إجازة عيد قصيرة، وانتشرت إعلانات الرحلات إلى مناطق العين السخنة، والغردقة، ودهب على البحر الأحمر، وإلى واحة سيوة في قلب الصحراء الغربية، مع عروض للدفع بالتقسيط، أو أسعار مخفضة، في محاولة لجذب شرائح أنهكتها الضغوط المالية.

غير أن غالبية تلك العروض ظلت بعيدة عن قدرات شريحة واسعة من العمال والموظفين محدودي الدخل، والذين قرروا أن تكون الرحلة إلى بيت العائلة في القرية، حيث لا يحتاج الإنسان إلى إنفاق كثير من المال كي يشعر بالأمان والانتماء.

وتمثل الأضحية فرصة معيشية لا تقل أهمية عن رمزيتها الدينية بالنسبة لكثير من الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، ففي ظل الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم خلال السنوات الأخيرة، أصبحت اللحوم الحمراء رفاهية يصعب على كثيرين الحصول عليها بانتظام، لهذا تنتشر فكرة الاشتراك في كلفة الأضحية بين الأقارب والجيران وزملاء العمل، لتتقاسم عدة أسر ثمنها، بهدف الحصول على نصيب من اللحم يكفي العيد وما بعده. وبعض العائلات تعتمد على ما يوزعه الأقارب أو أهل الخير، في مشهد يعكس استمرار شبكات التكافل الاجتماعي رغم الضغوط القاسية.

من محطة قطارات السكك الحديدية بالقاهرة "محطة مصر"، يقول أحد الموظفين العائدين إلى قريته في محافظة المنيا (220 كيلومتر جنوب العاصمة)، إن أبناءه ينتظرون حلول العيد طوال العام "لأنهم يشعرون أن البيت مليان خير". ويضيف أن "شراء اللحوم الحمراء في القاهرة أصبح أمراً مرهقاً، بينما يمنحنا العيد فرصة للأكل الجماعي، والشعور بالوفرة، ولو لأيام قليلة، فالأعياد في الريف ما زالت تحمل طابعاً مختلفاً، إذ تمتلئ الساحات بالأطفال، وتتكرر الزيارات العائلية التي تمتد لساعات، وتتحول البيوت إلى أماكن استقبال مفتوحة للأقارب والجيران. هناك، يشعر العائدون من المدن أن الزمن يتحرك ببطء أقل قسوة، وأن العلاقات الإنسانية ما زالت قائمة، ولم تُستبدل بإيقاع العمل والضغوط المعيشية".

وتجعل حركة العمالة المغتربة الواسعة المدن المصرية الكبرى مكتظة طوال العام، بينما تبدو شوارعها خلال العيد أهدأ من المعتاد، خصوصاً العاصمة القاهرة التي تعاني طرقها من الزحام طوال السنة، في حين تبدو شبه خاوية من المارة مع قليل من السيارات خلال أيام العيد.

ولجأت أسر كثيرة إلى بدائل منخفضة الكلفة لقضاء الإجازة، فالبعض يتجه إلى المراكز التجارية الحديثة التي أصبحت مساحة للتنزه المجاني داخل أماكن مكيفة، فيما تفضل عائلات أخرى قضاء الوقت في الحدائق العامة، أو على كورنيش النيل.

وابتكر الشباب نسختهم الخاصة من البهجة منخفضة التكاليف، إذ تنظم مجموعات صغيرة رحلات يومية إلى الشواطئ القريبة، أو أمسيات جماعية في المقاهي الشعبية، أو تجمعات منزلية بسيطة بعيداً عن تلك التي تتطلب مصروفات مرتفعة. ويؤكد الكثير من الشبان أن الهدف أصبح مجرد كسر الإحساس بالضغوط والروتين.

خلف كل هذه المشاهد الإنسانية، يبرز واقع معيشي ثقيل يشمل ارتفاع أسعار الغذاء، والنقل، والخدمات، ما دفع قطاعات واسعة من المصريين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم، ومع تراجع القدرة الشرائية، أصبحت الأعياد موسماً تختبر فيه الأسر قدرتها على الحفاظ على الحد الأدنى من الفرح من دون الانزلاق إلى أعباء مالية إضافية. بيد أن الغالبية العظمى ما زالت تتمسك ببهجة العيد باعتبارها فرصة للتماسك الاجتماعي أكثر من كونها مناسبة للاستهلاك. فبينما تتغير أنماط الإنفاق وتتقلص مظاهر الرفاهية، تبقى "لمة العائلة" بالنسبة لكثيرين هي الثابت الأهم.

يمضي عيد الأضحى في مصر بين بهجة متواضعة، وميزانيات محدودة، وقلق معيشي حاضر يحاصر رغبة ملايين الأشخاص في التشبث بما تبقى من دفء إنساني. وبين قطارات الدلتا والصعيد المزدحمة، والقرى التي تستقبل أبناءها، والعائلات التي تبحث عن السعادة بأقل التكاليف، يظل العيد قادراً على منح المصريين لحظات مؤقتة من الطمأنينة، حتى وسط أكثر الأوقات صعوبة.