عودة 248 لاجئاً سورياً من لبنان ضمن برنامج "العودة الطوعية"

- عاد 248 لاجئاً سورياً من لبنان ضمن الدفعة السادسة من برنامج "العودة الطوعية" الذي تنظمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم. - الحكومة اللبنانية أعلنت خطة متعددة المراحل لعودة السوريين، حيث تشير التقديرات إلى وجود حوالي 1.8 مليون لاجئ سوري في لبنان، منهم 880 ألفاً مسجلين لدى المفوضية. - منذ يوليو، نظّم لبنان ستّ رحلات لعودة اللاجئين، حيث شملت المرحلة السادسة 408 لاجئين، مع استمرار التعاون بين لبنان والمفوضية والمنظمة الدولية للهجرة.

عاد 248 لاجئاً سورياً من لبنان، في إطار الدفعة السادسة من برنامج "العودة الطوعية" الذي تنظّمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق ما أفادت به قناة "الإخبارية" السورية. وذكرت القناة، اليوم الخميس، أنّ اللاجئين وصلوا إلى معبر جديدة يابوس في ريف دمشق، ضمن المرحلة السادسة من برنامج "العودة الطوعية" الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، "بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم".

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، خطة جديدة متعددة المراحل لعودة السوريين إلى بلدهم، تشمل عودة منظمة وغير منظمة. وتشير التقديرات (لبنانية) إلى أنّ عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ حوالي 1.8 مليون، بينهم نحو 880 ألفا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي وقت سابق، توقّع الرئيس السوري أحمد الشرع أن يعود غالبية المواطنين الموجودين في الخارج خلال العامين المقبلين. ومنذ أن أطاحت فصائل سورية نظامَ حكم بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شرع لاجئون سوريون في العودة من الخارج.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، نفّذت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، المرحلة السادسة من خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين المنظمة من لبنان إلى بلادهم، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. وشملت هذه المرحلة، بحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، 408 لاجئين سوريين.

ونظّم لبنان منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي، ستّ رحلات لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فشملت المرحلة الخامسة 211 لاجئاً، والرابعة 163 لاجئاً، والثالثة 58 لاجئاً، فيما ضمّت المرحلة الثانية 300 لاجئ، والأولى 71 لاجئاً. ولفتت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أنّ أكثر من 294 مواطناً سورياً شُطبوا من قاعدة بياناتها في لبنان؛ بسبب عودتهم إلى بلادهم، مضيفةً أنّ أكثر من 118 ألفاً آخرين عبّروا عن اهتمامهم ببرنامج "العودة الطوعية" المدعوم من قبلها ومن قبل المنظمة الدولية للهجرة.

(الأناضول، العربي الجديد)