عودة من الموت

فاجأتني طفلة بسؤال: هل ماتت الخرطوم بيئياً؟ ولأن الإجابة عن السؤال تكون إما بلا أو نعم، ولأنني أعدّ هذه الطفلة إحدى أهم النوافذ التي أطل من خلالها على رؤى هذا الجيل، أردت أن أطمئن نفسي قبل أن أزرع فيها اليقين، فقلت: يمكن أن تعود إلى الحياة إذا توفرت الإرادة.

نظرت الطفلة إلى وجهي في ما يشبه العتاب، وعادت تعبث بمفاتيح الهاتف في يدها، فاختلست النظر لأجد شاشة هاتفها تعرض البيوت المهدمة وآثار القصف، فأدركت أن هذه أحدث الصور لبيت عائلتها، رغم أن شجرة النيم العملاقة اختفت، فأردت أن أسبر غور السؤال وقلت لها إن هذا يشبه بيتكم من دون شجرة. قالت: هو بيتنا. لقد سرقوا شجرتنا. سرقوا الظل. سرقوا مدينتنا.

إنها تدرك أن المدينة تموت إيكولوجياً حين ينقطع شريانها الحيوي. حين يصبح المكان غير قادر على أداء وظائفه. حين تنهار البنى التحتية، فيتوقف إمداد الماء، وينقطع التيار الكهربائي، وتتعطّل شبكة الصرف الصحي. حين تخرج المستشفيات عن الخدمة، وتتوقف الدراسة إلى أجل غير محدود.

تموت المدينة حين يختنق النظام الحضري، ويكون التلوّث عنواناً، والنفايات غير المدارة مرتعاً للقوارض والحشرات. حين تنطفئ الحياة، وتتعطل الأسواق، أو يقتصر نشاطها على ما يخدم الحرب، وتصبح السلع الأكثر رواجاً آلات دمار من أسلحة ومخدرات، وكثير من المسروقات.

تموت المدينة حين تتنفس الشوارع الخوف بألوانه المتعددة، ولا يكون أمام البشر إلا النزوح، واللجوء. وحين تتكامل هذه العناصر لا يعود مسمى المدينة نفسه قابلاً للتداول.

ويصبح السؤال الأكثر إلحاحاً كيف تستعيد مدينة ميتة حياتها؟ هل من خلال ترميم المباني، وعودة النازحين واللاجئين، أم بوقف الاقتتال أولاً حين يمكن التفكير في كيفية استعادة النظام البيئي؟ يظن البعض أنه بمجرد عودة المياه والكهرباء، وإزاحة أرتال النفايات، وبقايا الأسلحة غير المنفجرة، وتشغيل المشافي، وإعادة فتح المدارس، يمكن إنعاش الحياة.

أدرك السودانيون خلال ثلاثة أعوام من النزوح واللجوء أن المدينة لا تعني البيوت والشوارع، بل إرادة الحياة، وبناء الثقة بين الحاكم والمحكوم. والأهم أن يكون للريف مكانته في الفكر الاقتصادي التنموي.

وجدتها تقف أمامي، كأنها وجدت ما تقوله، فقلت: المدينة التي ماتت بيئياً يمكن أن تعود، لكن شرط أن تتخلى عن الأسباب التي قتلتها أول مرة. رسمت على وجهها ابتسامتها العذبة التي خفت أن تضيع، ورفعت في وجهي الشاشة لأقرأ:

نحتاج إلى مدينة مقاومة للمناخ، وبنية خضراء، واقتصادٍ محلي متنوع، وتخطيطٍ يفكر في الإنسان قبل المكان، وإدارة ذكية لكل شؤون الحياة. حينها فقط تعود المدينة من موتها الإيكولوجي.

(متخصص في شؤون البيئة)