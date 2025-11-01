عودة الطفل المختطف محمد قيس حيدر إلى عائلته في اللاذقية

- عاشت مدينة اللاذقية فرحة كبيرة بعودة الطفل محمد قيس حيدر إلى عائلته بعد اختطافه لمدة شهر، حيث استقبله الأهالي بحفاوة وسط أجواء من الفرح والتضامن. - تمت عملية تحرير الطفل بنجاح بفضل جهود الأجهزة الأمنية، وأعربت العائلة عن امتنانها لكل من ساهم في عودته، مما أعاد الأمل والطمأنينة إلى قلوب الأهالي. - أثارت حادثة الاختطاف اهتماماً واسعاً، حيث نظم الأهالي وقفات تضامنية، مما أبرز تلاحم المجتمع المحلي في مواجهة الصعوبات وضمان سلامة الأطفال.

عاشت مدينة اللاذقية، شمال غربي سورية، اليوم السبت، أجواء فرح كبيرة مع عودة الطفل محمد قيس حيدر البالغ من العمر 13 عاماً إلى أحضان عائلته بعد نحو شهر على اختطافه من أمام مدرسته، في حادثة شغلت الرأي العام وأثارت تعاطفاً واسعاً داخل سورية وخارجها. وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة وصول الطفل إلى منزله في حيّ الزراعة بمدينة اللاذقية، وسط استقبال شعبي حاشد، حيث تجمع الأهالي والجيران وهم يلوّحون بالأعلام ويهتفون باسمه، بينما بدا محمد مبتسماً يلوّح بيده من على أكتاف أحد أقاربه.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" إن الطفل عاد إلى عائلته سالماً، فيما أكّد المحامي عروة سوسي، أحد أبناء مدينة جبلة، في منشور على "فيسبوك"، أن عملية التحرير تمت بنجاح بفضل جهود الأجهزة الأمنية التي تابعت القضية على مدار الساعة حتى عودة الطفل إلى ذويه.

كما كتب المهندس عروة حيدر، عمّ الطفل، منشوراً أعرب فيه عن امتنانه الكبير لكل من ساهم في إعادة ابن العائلة، مشيراً إلى أن "فرحة اللاذقية اليوم لا تُوصف، فقد عاد محمد إلى أحضان والديه بعد أيام طويلة من القلق".

عودة الطفل محمد قيس حيدر

وهو الان برفقة عمه المهندس عروة الحيدر وبطريقه إلى المنزل

الحمدلله عسلامته يارب

عقبال باقي المختطفين و المختطفات 🙏🏻#الساحل_السوري pic.twitter.com/cG6IaU05mn — rose Is (@rose91el) November 1, 2025

وشهدت مدينة اللاذقية حالة من القلق عقب اختطافه في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، حيث أقدم أربعة مسلّحين ملثّمين يستقلّون سيارة "هيونداي سانتا فيه" فضية اللون على أخذه أثناء توجهه إلى مدرسة جمال داوود في حي المشروع العاشر، أمام أعين المارة والتلاميذ.

وأثارت الواقعة اهتمام الأهالي الذين نظموا وقفات تضامنية في الحي وعدد من المدارس القريبة، مؤكدين حرصهم على سلامة الأطفال ومتابعة الجهات المختصة. وقد شكلت هذه اللحظات خلفية لتلاحم المجتمع المحلي وتضافرت الجهود مع الأجهزة الأمنية لضمان عودة محمد سالماً إلى عائلته، وهو ما تحقق اليوم وسط فرحة واسعة.

وفي هذا السياق، أعرب لؤي السليمان، أحد سكان حي المشروع العاشر، عن سعادته الكبيرة قائلاً لـ"العربي الجديد": "اليوم شعرت أن اللاذقية كلها ابتسمت، فرحة محمد هي فرحة لكل أب وطفل في الحي. الحمد لله على سلامته". بدورها، قالت رانيا الأحمد، معلمة في إحدى المدارس القريبة، لـ"العربي الجديد"، إن "عودة الطفل سالماً أعادت الأمل والطمأنينة إلى قلوبنا جميعاً، ورأينا التضامن الكبير بين الأهالي والطلاب ما يثبت أن مجتمعنا متماسك وقادر على مواجهة الصعوبات".