عودة السوريين من تركيا تتسارع: أكثر من 660 ألفاً خلال 17 شهراً

- شهدت تركيا عودة أكثر من 660 ألف سوري خلال السبعة عشر شهراً الماضية، ليصل إجمالي العائدين منذ 2016 إلى أكثر من مليون و407 آلاف، بينما لا يزال نحو مليونين و280 ألف سوري يقيمون في تركيا تحت بند "الحماية المؤقتة". - يواجه العائدون مثل سلطان مراد وسيف النجار تحديات في سورية تتعلق بالخدمات والعمل، لكنهم يسعون للتأقلم وإعادة بناء حياتهم بدافع الاستقرار الأسري والانتماء. - يفضل بعض السوريين البقاء في تركيا لأسباب اقتصادية، مثل سامر حميدي الذي يدير مشروعاً في إسطنبول، حيث يعتبر الاستقرار وفرص العمل أفضل حالياً.

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم خلال الفترة الأخيرة، في ظل تحولات متسارعة تشهدها المنطقة، مؤكدة أن العودة تتم بشكل "طوعي وآمن" وفق البيانات الرسمية. وذكرت وزارة الداخلية التركية أن عدد السوريين الذين عادوا من تركيا إلى سورية خلال السبعة عشر شهراً الماضية تجاوز 660 ألف شخص، في مؤشر لافت على تزايد وتيرة العودة مقارنة بالسنوات السابقة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد العائدين منذ عام 2016 وحتى اليوم بلغ مليوناً و407 آلاف و568 سورياً. وبحسب البيانات المحدثة الصادرة عن إدارة الهجرة التركية، لا يزال نحو مليونين و280 ألفاً و542 سورياً يقيمون داخل تركيا تحت بند "الحماية المؤقتة"، ما يعكس استمرار وجود كتلة بشرية كبيرة رغم موجات العودة المتزايدة.

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفيد بعودة مليون و630 ألفاً و874 سورياً إلى بلادهم في عموم المنطقة منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024. ووفقاً لتوزيع هذه الأعداد، تصدّرت تركيا قائمة الدول التي عاد منها اللاجئون، حيث بلغ عدد العائدين منها 639 ألفاً و995 شخصاً. وشددت الوزارة على أن هذه الأرقام تستند إلى تحليل دقيق لحركات العبور عبر الحدود، وتقارير التنقل السكاني، ومصادر بيانات متعددة، محذّرة من "مقارنات مضللة" تعتمد على دمج بيانات من فترات زمنية مختلفة وكأنها تعود لنفس السياق.

في هذا السياق، يقول سلطان مراد وهو مواطن سوري عاد من ولاية غازي عنتاب إلى مدينة حلب قبل نحو عام، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن قرار العودة لم يكن سهلاً، لكنه أصبح "واقعياً وضرورياً" مع مرور الوقت. ويضيف: "بقينا سنوات طويلة في تركيا، لكن في النهاية الإنسان يحنّ لبلده. الوضع في البداية كان صعباً، خاصة من ناحية الخدمات والعمل، لكننا بدأنا نتأقلم تدريجياً". ويشير إلى أن عودته جاءت بدافع الاستقرار الأسري والشعور بأن "العودة إلى سورية باتت أمراً حتمياً مهما طال الزمن".

من جهته، يروي سيف النجار الذي عاد من أنطاكيا في ولاية هاتاي إلى إدلب، تجربة مشابهة، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن الأشهر الأولى كانت مليئة بالتحديات، لا سيما في تأمين مصدر دخل. ويقول: "اليوم بدأت الأمور تتحسن قليلاً. صحيح أن الحياة هنا ليست سهلة، لكننا نحاول إعادة بناء حياتنا خطوة بخطوة". ويؤكد أن كثيرين من معارفه يفكرون بالعودة، مضيفاً: "في النهاية، لا أحد يشعر بالانتماء الكامل إلا في بلده".

في المقابل، لا يزال عدد كبير من السوريين يفضلون البقاء في تركيا، لأسباب اقتصادية ومعيشية. ويقول سامر حميدي، وهو صاحب مشروع صغير في إسطنبول، إنه لا يفكر حالياً في العودة إلى سورية، مشيراً إلى أن "الاستقرار المعيشي وفرص العمل" لا تزال أفضل بالنسبة له في تركيا. ويضيف في حديث لـ"العربي الجديد": "أسست عملي هنا بعد سنوات من التعب، ولدي التزامات وعائلة. العودة الآن غير مطروحة بالنسبة لي، ربما في المستقبل إذا تحسنت الأوضاع بشكل أكبر في سورية". ويرى سامر أن قرار العودة "شخصي جداً"، ويختلف من شخص لآخر بحسب ظروفه.

وتعكس هذه الشهادات واقعاً معقداً يعيشه السوريون بين خيار العودة إلى بلدهم رغم التحديات، أو الاستمرار في دول اللجوء بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي. وبينما تشير الأرقام الرسمية إلى تسارع وتيرة العودة، يبقى القرار النهائي مرتبطاً بظروف الأفراد وتقديراتهم لمستقبلهم داخل سورية أو خارجها.