عودة التعليم الوجاهي... رسالة مقاومة وفعل بقاء فوق ركام غزة

- بعد الإبادة الجماعية في غزة، عاد التعليم الوجاهي تدريجياً وسط دمار كبير، حيث دُمّرت معظم المدارس والجامعات، مما دفع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية للجوء إلى التعليم الافتراضي والمُدمج رغم التحديات مثل انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت. - وضعت الوزارة خطة لإعادة تأهيل المدارس المدمرة جزئياً وإقامة خيام تعليمية مؤقتة، حيث دُمّرت 97% من المنشآت التعليمية. يواجه القطاع تحديات مثل نقص الكتب والمقاعد وتأثير نفسي عميق على الطلاب والمعلمين. - تعرضت الجامعات، مثل الجامعة الإسلامية، لدمار كبير وتسعى لإعادة التأهيل رغم الحصار وارتفاع أسعار مواد البناء، مما يجعل التعليم رمزاً للصمود والأمل في غزة.

بعد أكثر من عامين على الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة، بدأ مشهد التعليم الوجاهي يعود تدريجياً إلى الحياة وسط ظروف شبه مستحيلة، إذ حوّل العدوان المدمّر أغلب المدارس والجامعات إلى أكوام من الدمار والحجارة، ودفن أحلام مئات آلاف الطلاب تحت الركام، وتحوّلت المدارس القليلة الناجية إلى مراكز إيواء.

وفيما توقف التعليم الوجاهي كلياً على مدى عامين، لجأت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أخيراً إلى مبادرات محدودة للتعليم الافتراضي والمُدمج، وسط انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت ووطأة النزوح الجماعي. ويسعى الطلاب والمعلمون والمسؤولون التربويون إلى استعادة ما تبقى من ملامح التعليم، رغم دمار البنية التحتية وفقدان الكتب والمقاعد وجُل مستلزمات الدراسة.

ووفق تقديرات وزارة التربية والتعليم، فإنّ عدد الطلاب الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وصل إلى أكثر من 18 ألفاً و346، بينما أُصيب 27 ألفاً و884 آخرون، فيما استشهد في الضفة 143 طالباً وأصيب 970 آخرون، إضافة إلى اعتقال 740 طالباً. وأشارت الوزارة إلى أن 970 معلماً وإدارياً استشهدوا، وأُصيب 4 آلاف و533 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 199 في الضفة.

خطة لتأهيل المدارس المدمرة جزئياً وإقامة خيام تعليمية مؤقتة بعدما دمرت إسرائيل نحو 97% من المنشآت التعليمية في قطاع غزة

وكشفت في بيانها نفسه أن الاحتلال أخرج 85% من مدارس قطاع غزة عن الخدمة، إذ إن 160 مدرسة حكومية تدمرت بالكامل، إضافة إلى 63 مبنى تابعاً للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية و93 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى القصف والتخريب، فيما أدى عدوان الاحتلال إلى إزالة ما مجموعه 25 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي.

يؤكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أحمد النجار أن "حرب الإبادة الإجرامية التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من عامين تسببت في تعطيل شبه كامل للعملية التعليمية". ويقول لـ"العربي الجديد": "رغم كل المعوّقات والدمار، لم نقف مكتوفِي الأيدي، بل أطلقنا مبادرات لاستئناف التعليم الوجاهي والافتراضي والمدمج بوصفها بدائل مؤقتة لتعويض الانقطاع". ويوضح النجار أن الوزارة وضعت خطة تعافٍ شاملة تتضمن إعادة تأهيل المدارس المدمرة جزئياً، وإقامة خيام تعليمية مؤقتة في المساحات الفارغة، واستغلال أي مكان يمكن تحويله إلى صف دراسي. ومن أبرز الأمثلة، افتتاح مدرسة الكمالية التاريخية التي أُعيد ترميم جزء منها، ومدرسة السيد هاشم التي أُقيمت داخل مسجد أثري في مدينة غزة لاستئناف التعليم الوجاهي.

ويشير النجار إلى أن حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت التعليمية يتراوح بين 85% و97%، إذ إن مدارس القطاع تضررت بين تدمير كلي وجزئي، ومعظم المدارس المتبقية تُستخدم حالياً مراكز إيواء للنازحين، ما يعيق استئناف الدراسة فيها، لافتاً إلى أن 84% من المدارس تحتاج إلى تأهيل وترميم كبيرَين. وهذا يتضمن مدارس دُمّرت ومُسحت بالكامل، ولم يعد يوجد منها أي شيء. ويضيف: "المدارس التي بقيت قائمة غير صالحة، كثير منها بلا مقاعد ولا أبواب ولا شبابيك، والطلاب يجلسون على الأرض. نفتقر إلى الكتب والقرطاسية وحتى الطباشير".

يفترشون الأرض في إحدى الخيام التعليمية، مدينة غزة، 18 نوفمبر 2025 (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

ويتحدث النجار عن معضلة السلامة العامة، فالعديد من المباني التعليمية لا يزال غير آمن، وبعضها يقع في مناطق "حمراء" حيث يتمركز جيش الاحتلال ويمنع الوصول إليها. وإلى جانب الدمار المادي، هناك تأثير نفسي عميق على الطلاب والمعلمين بعد عامين من الرعب والنزوح. ووفق النجار، يفتقر القطاع إلى بنية تحتية تتيح الاتصال بشبكتَي الإنترنت والكهرباء، ما يجعل التعليم الإلكتروني أو المدمج محدود الفاعلية، مشدداً على أن "استمرار إغلاق المعابر ورفض الاحتلال إدخال المستلزمات الخاصة بالتعليم يُعمّق الأزمة وإمكانية استمرار التعليم الإلكتروني".

من جهته، يكشف مدير مديرية التربية والتعليم شرق غزة منير أبو زعيتر أن 90% من مدارس شرق القطاع دُمّرت كلياً، وما تبقّى عبارة عن ركام أو مبانٍ متهالكة. ويقول لـ"العربي الجديد": "نعمل على إقامة خيام تعليمية بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وعلى استغلال ساحات المساجد والنوادي وساحات المدارس المدمرة لإنشاء نقاط تعليمية مؤقتة".

وافتتحت المديرية أخيراً مدرسة الكمالية التي تعود للعصر المملوكي، بعد استصلاح خمس غرف لتخدم مختلف المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية، إضافة إلى مدرسة السيد هاشم داخل المسجد الأثري الذي يحمل الاسم نفسه، وهي تستوعب نحو 600 طالب وطالبة من النازحين، وفق أبو زعيتر. ويضيف: "نعمل وفق الإمكانات المتاحة، غير أن ما يقارب 10% فقط من الطلاب تمكنوا من العودة إلى التعليم حالياً. نحاول توسيع الطاقة الاستيعابية تدريجياً رغم غياب الخيام والكوادر الكاملة وصعوبة الوصول بسبب الركام". ويؤكد أن الإقبال على التسجيل كبير جداً، إذ إن الجميع متعطش للعودة إلى التعليم بعد عامين من الظلام، ويختم بالقول: "نعيد أبناءنا اليوم إلى النور، فالتعليم في غزة ليس رفاهية، إنما فعل بقاء".

تؤوي المدارس المتبقية عدداً من النازحين، مدينة غزة، 25 أكتوبر 2025 (أنس فتيحة/الأناضول)

وفي وسط القطاع، يصف مدير مدرسة شهداء المغازي الثانوية للبنين يحيى أبو مشايخ كيف تحوّل التعليم إلى "فعل صمود"، ويقول لـ"العربي الجديد": "لم ننقطع عن التعليم حتى أثناء الحرب، كنا نُدرّس طلبة التوجيهي في النوادي والمراكز بعد تدمير المدارس. وبعد وقف إطلاق النار، بدأنا العودة التدريجية وفقاً للمراحل التعليمية".

ويبيّن أبو مشايخ أن المدرسة تضم في الوقت الحالي ألفَي طالب وطالبة يتلقون التعليم الوجاهي، رغم عدم توفر البيئة الملائمة نتيجة الدمار. ويضيف: "المدرسة بلا أبواب ولا شبابيك، ولا كهرباء ولا إضاءة، كما أن السور مهدوم. نعلّم ثلاث ساعات فقط خلال اليوم، بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً، ونركّز على المباحث الأساسية. المعلمون مُنهكون، والطلاب يقاسون وضعاً نفسياً صعباً، لكننا نحاول غرس الأمل في نفوسهم".

أما في مخيم البريج، فقد أطلق مدير مدرسة البريج الثانوية (أ) للبنات عدنان المبحوح مبادرة لاستئناف التعليم الوجاهي، إذ تمكّن من تحويل أرض فارغة إلى مدرسة بدعم من جهات مانحة، حيث أقيمت خيام تعليمية، بعدما دمّر الاحتلال مدرسته الواقعة قرب الحدود الشرقية لمخيم البريج. وتستقبل المدرسة المستحدثة نحو 2,400 طالب وطالبة بنظام الدوامين الصباحي والمسائي. ويقول المبحوح لـ"العربي الجديد": "الأمور تسير رغم كل الصعوبات، لكن أبرز التحديات تتمثل في ضيق المساحة، وارتفاع أسعار القرطاسية، ونقص الكتب التي يضطر الطلاب إلى تحميلها عبر الإنترنت، فضلاً عن الضغط النفسي والمعيشي على الطلاب وأسرهم. غير أن العودة إلى التعليم صارت رمزاً للصمود، ورسالة أمل لجيلٍ عاش عامين في الظلمة".

لم يقتصر الدمار على التعليم المدرسي، بل طاول الجامعات التي تشكّل عماد التعليم العالي في غزة، التي تضررت بنسب مختلفة، ومنها ما دُمّر بالكامل. ويقول نائب رئيس الجامعة الإسلامية للشؤون الأكاديمية في غزة بسام السقا إن الجامعة تعرضت لدمار يفوق 80% من مبانيها ومقدراتها. ويضيف لـ"العربي الجديد": "بدأنا فور وقف الحرب تقييم الأضرار، وإعادة تأهيل مبنيَين داخل الحرم الجامعي لاستئناف التعليم الوجاهي قريباً. خطتنا أن نبدأ تدريجياً في استقبال الطلاب الجُدد وبعض التخصصات العلمية الأكثر حاجة للتعليم العملي. لكن الجامعة تواجه صعوبات كبرى في إعادة الإعمار، بسبب الحصار ومنع دخول مواد البناء وارتفاع الأسعار. كما أن بعض مباني الجامعة ما زال يؤوي نازحين. لذلك، ننسق مع الجهات المعنية لإيجاد بدائل كريمة لإيوائهم، حتى نتمكن من إعادة تأهيل مبانينا".

ويؤكد السقا أن "التعليم في الجامعة الإسلامية جزء من نهوض المجتمع بأكمله، ورسالتنا هي إعادة بث الأمل في جيل المستقبل". وإذ يناشد المجتمع الدولي دعم الجامعات الفلسطينية، يقول: "نحتاج إلى دعم عاجل لإعادة ترميم الجامعة الإسلامية، فهي منارة العلم في غزة وقلب الحياة الأكاديمية فيها".

وعلى الرغم من الصورة القاتمة، فإنّ عودة الطلاب إلى مقاعدهم، ولو تحت الخيام، تشكّل علامة فارقة في مسار غزة بعد الحرب، إذ إن كل مدرسة تُفتح، وكل معلّم يعود إلى طلابه، بمثابة رسالة مقاومة في وجه محاولات طمس الوعي واقتلاع حق الفلسطينيين في التعليم.