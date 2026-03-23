عواصف شمالي سورية تكشف هشاشة المخيمات وسط نقص الدعم

- تتفاقم معاناة النازحين في شمال غرب سورية بسبب الأمطار والسيول التي أغرقت المخيمات والقرى، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية وتدمير الخيام والمنازل والبنية التحتية. - تواجه المخيمات تحديات كبيرة بسبب تراجع الدعم الإنساني، خاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي، مما يضطر السكان لشراء المياه بتكاليف باهظة ويزيد من المخاطر الصحية. - يعاني نحو 636 ألف شخص من نقص خدمات المياه والإصحاح، مع نقص التمويل الذي يهدد إيصال الخدمات الأساسية للأطفال ويزيد من عزلة المخيمات.

تتجدّد معاناة آلاف النازحين في شمال غرب سورية مع كلّ منخفض جوي، وقد عادت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق واسعة في الأيام الماضية لتمثّل مصدر قلق لسكان المخيمات وكذلك القرى مرّة أخرى. فقد تسبّبت هذه الأمطار في سيول وتجمّعات مائية وانهيارات أرضية، بالتزامن مع تراجع واضح في دعم المنظمات الإنسانية، خصوصاً في قطاعات المياه والصرف الصحي.

وتتأثّر سورية في الوقت الراهن بمنخفض جوي مترافق بمتساقطات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، أدّت إلى تشكّل سيول جارفة في الطرقات والمنازل والمخيمات، بالإضافة إلى تسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري في مناطق عدّة.

في مخيم "المدينة المنوّرة" بمنطقة باريشا في ريف إدلب الشمالي، شمال غربي سورية، تسرّبت مياه الأمطار إلى داخل الخيام بعد أن عجزت قنوات الصرف الصحي عن استيعاب كميات المياه الكبيرة، ما أدّى إلى غرق المأوى المؤقّت وتحويله إلى بيئة غير صالحة للعيش. يصف عبد الرزاق حلاق، من سكان هذا المخيم، المشهد قائلاً: "مع كلّ منخفض جوي تتكّرر المأساة نفسها؛ فتدخل المياه الخيام وتغرق الفرش والأغطية، ولا نملك أيّ بديل". يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "منذ يوم الجمعة الماضي، لم تتوقّف الأمطار، وقد غرق المخيم بالمياه والوحل، والنازحون هنا لا يعرفون ما يفعلون"، مؤكداً أنّ "هذا الشتاء كان قاسياً جداً والاستجابة ضعيفة".

وفي مخيمات بلدة كللي شمالي إدلب، سبّبت الأمطار الغزيرة والسيول أضراراً واسعة، إذ غمرت المياه عشرات الخيام وجرفت محتوياتها، ما ترك عائلات عديدة من دون مأوى أو ممتلكات، في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تتكرّر مع كلّ عاصفة مطرية.

وطاولت الأضرار القرى كذلك، إذ شهدت قرية بياطس في ريف إدلب الغربي انهيارات صخرية من الجبال المحيطة نتيجة المتساقطات المطرية الكثيفة، الأمر الذي ألحق أضراراً بمنازل السكان والبنى التحتية، وأثار مخاوف السكان من تكرار هذه الانهيارات.

وفي ريف حلب الجنوبي في شمال سورية، سُجّل انهيار جزئي في السدّ الترابي لتجمّع مياه السيحة من الجهة الشمالية المقابلة لبلدة جزرايا، وسط تحذيرات من احتمال توسّع رقعة الانهيار، الأمر الذي قد يمثّل خطراً إضافياً على القرى القريبة والأراضي الزراعية.

تتفاقم الأزمات بعد غرق مخيمات النزوح بالسيول، حلب، شمالي سورية، 15 مارس 2026 (محمد عثمان/الأناضول)

في المقابل، واصلت فرق الدفاع المدني في سورية أعمالها الميدانية للتخفيف من آثار العاصفة، إذ أعلنت عبر معرّفاتها الرسمية عن استمرار تدعيم السواتر الترابية في منطقة السيحة (سبخة المطخ) من جهة ريف إدلب الشرقي، بهدف منع تدفّق المياه في اتّجاه القرى والأراضي الزراعية، بالتوازي مع تنظيف العبّارات المائية في ريف حلب الجنوبي.

وكانت دائرة الإنذار المبكّر والتأهب التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في سورية قد حذّرت من منخفض جوي يستمرّ تأثيره حتى فجر غدٍ الثلاثاء، مع توقّع تراجع مساء اليوم الاثنين، وسط احتمالات استمرار المتساقطات المطرية الغزيرة والعواصف الرعدية بالإضافة إل تساقط البرد.

لكنّ الأضرار التي خلّفتها الأمطار لا تتعلّق بالبنى التحتية فحسب، بل تمتدّ إلى واقع المخيمات التي تعاني أساساً من تراجع الخدمات الأساسية منذ أشهر.

في مخيم صلاح الدين بريف اللاذقية الشمالي في شمال غرب سورية، يقول مديره محمد نصري لـ"العربي الجديد" إنّ الأمطار ما زالت تتسرّب إلى داخل الخيام مع كلّ عاصفة، مشيراً إلى أنّ المشكلة الأساسية تكمن في الخيام القديمة وعدم استبدال بأخرى جديدة. يضيف نصري أنّ المنظمات الإنسانية أوقفت دعمها للمخيم قبل نحو عام، مشيراً إلى أنّ المياه باتت تُشترى بالكامل من الصهاريج الخاصة، الأمر الذي يفرض عبئاً إضافياً على العائلات النازحة. ويؤكد أنّ "منذ توقّف الدعم، لم توزَّع خيام جديدة ولا شوادر، حتى المياه يضطر الأهالي إلى شرائها على نفقتهم الخاصة".

يُذكر أنّ نحو 120 عائلة تسكن في مخيم صلاح الدين، وسط ظروف صعبة، مع تراجع الخدمات الأساسية، في حين صارت مشكلة النفايات إحدى القضايا الملحة، إذ تنتشر أكوام منها بين الخيام وعلى أطراف الطرقات. ويحذّر مدير المخيم من أنّ تراكم النفايات في داخل مجرى النهر القريب أسهم في وقوع فيضانات في خلال العاصفة الأولى هذا الشتاء، محذّراً من أنّ استمرار هذا الوضع قد يؤدّي إلى مخاطر صحية مع اقتراب فصل الصيف. يضيف نصري أنّ الأولويات الحالية تتمثّل في تأمين المياه وإزالة أكوام النفايات، ولا سيّما من احتمال انتشار الأمراض في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

ولا تختلف حال المخيمات الأخرى كثيراً عن مخيم صلاح الدين، إذ بات الوصول إلى المياه الصالحة للشرب تحدياً يومياً لسكان المخيمات في شمال غرب سورية مع انحسار الدعم الإنساني المخصّص لقطاعَي المياه والصرف الصحي.

ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، فإنّ نحو 636 ألف شخص في مخيمات شمال غربي سورية حُرموا من خدمات المياه والإصحاح نتيجة نقص التمويل، في وقت طاولت فيه تخفيضات الدعم أكثر من 320 مخيماً، فيما صار 773 مخيماً في حاجة ماسة إلى هذه الخدمات.

وهذا التراجع في الدعم دفع عائلات كثيرة إلى الاعتماد على شراء المياه من الصهاريج الخاصة، بكلفة تصل إلى نحو 600 ليرة تركية (نحو 14 دولاراً أميركياً) أسبوعياً للعائلة الواحدة، وهو مبلغ يفوق قدرة كثيرين من النازحين الذين يعانون أصلاً من الدخل المنخفض وارتفاع تكاليف المعيشة.

في هذا الإطار، يقول عبد الخالق برهوم، من سكان مخيم صلاح الدين، لـ"العربي الجديد" إنّ مياه الشرب مقطوعة عن المخيم منذ نحو عام، الأمر الذي يجبر السكان على شرائها من الصهاريج بكلفة تصل إلى 25 ليرة تركية (نحو 0.60 دولار) للبرميل الواحد. يضيف أنّ تراجع خدمات المنظمات الإنسانية، بعد توجّه قسم منها إلى المدن التي خرجت حديثاً من سيطرة النظام، أسهم في زيادة عزلة المخيمات، خصوصاً تلك البعيدة عن مراكز المدن.

ويشير برهوم إلى أنّ استمرار هذا الواقع ينعكس مباشرة على الوضع الصحي في داخل المخيمات، محذّراً من انتشار الأمراض الجلدية مع اقتراب فصل الصيف، خصوصاً مرض اللشمانيا، في ظلّ ضعف خدمات الصرف الصحي وانتشار الحشرات والقوارض. ويوضح أنّ بقاء النازحين في المخيمات يرتبط بعجزهم عن العودة إلى مناطقهم الأصلية بسبب ارتفاع تكاليف البناء والظروف الاقتصادية الصعبة، ما يجعل المخيمات خياراً قسرياً على الرغم من قسوة الحياة فيها.

وكانت منظمة يونيسف قد حذّرت، في تقريرها المذكور نفسه، من أنّ نقص التمويل يهدّد إيصال الخدمات الأساسية إلى الأطفال في سورية، مشيرةً إلى أنّ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 تتطلّب 488 مليون دولار، في حين لم تؤمَّن إلا نسبة 16% من هذا المبلغ حتى الآن. كذلك بيّنت المنظمة أنّ البيئة الأمنية المتقلبة والقيود المفروضة على الحركة وخطوط المواجهة المتغيّرة تعرقل جهود العمل الإنساني، وتحدّ من قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية.