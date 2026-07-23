عندما تتحدث الأرقام المرعبة

- تعاني المنطقة العربية من تحديات في جمع البيانات التعليمية بسبب الصراعات، مما يتطلب جهودًا مشتركة لتحسين الوضع، خاصة في الدول المستضيفة للأطفال المهجرين مثل الأردن ولبنان وتركيا وسوريا. - تواجه الأنظمة التعليمية في الأردن ولبنان وتركيا ضغوطًا كبيرة بسبب استقبال أعداد كبيرة من الأطفال اللاجئين، مع نقص في تدريب المعلمين للتعامل مع الفصول المكتظة والأطفال المتأثرين بالصدمات. - تُظهر إحصاءات اليونسكو لعام 2017 التأثير السلبي للنزاعات على التعليم، مع توقف مساعدات المفوضية السامية، مما أدى إلى تراجع المنطقة عن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

ماذا لو نظرنا إلى بعض الأرقام التي تَظهر من خلال ما تنشره هيئات دولية محايدة، علماً أنّ أي باحث لا يستطيع الركون إلى المتوافر من الأرقام، لأنّه من المعروف أنّ الوقائع متغيّرة باستمرار وسط صراعاتٍ تتّسع مسارحها على نحو يوميّ. ثمّ إنّ الإحصاءات الدقيقة تتطلب أوضاعاً أمنية مستقرة تتولّاها فرق متخصّصة، تستطيع أن تجوب المناطق المستهدفة بالبحث من دون عوائق. والمؤسف أنّ أجهزة الدول نادراً ما تتولّى مثل هذه المهمة، لذلك تسود عمليات التخمين والتقدير. وهذه مشكلة إضافية تتطلب تضافر جهود جهات دولية أو أممية ومحلية للنهوض بمثل هذه المهام. وتتّسع حدود المشكلة متى تذكّرنا أنّ عمليات الإحصاء لا بدّ أن تشمل الدول التي لجأ إليها الأطفال المهجّرون أيضاً.

فقد استقبل الأردن ولبنان وتركيا وسورية الأطفال الفلسطينيين منذ نكبة عام 1948، وفي أوائل الألفية الجديدة، بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وانطلاق الثورة السورية عام 2011، استقبل الأردن الأطفال العراقيين والسوريين في مدارسه، كما استقبل لبنان وتركيا الأطفال السوريين في مدارسهما. ولم تكن هذه الدول مستعدة للتعامل مع هذه الجموع، لا لوجستياً ولا ثقافياً وتعليمياً. وعانى المعلّمون، الذين جرى توظيفهم من دون تأهيل تربوي، صعوباتٍ في التعاطي مع أطفالٍ بحاجة إلى رعاية نفسية واجتماعية بعد الصدمات التي تلقّوها. وكذلك جابه المعلّمون القدامى تحدّيات فرضها التدفّق الهائل للطلاب السوريين وغيرهم إلى فصولهم الدراسية.

وتتضاعف حدّة المشكلة من أنّ أغلب المعلّمين يفتقرون إلى المهارات اللازمة لإدارة الفصول المكتظّة والأطفال المتأثّرين بالصدمات أو الضغط النفسي والاجتماعي (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو 2016). كما أنّ التلاميذ أنفسهم، ونتيجة ما مرّوا به، فقدوا ما سبق وتعلّموه في صفوفهم الدراسية. فمثلاً، تبيّن أنّ التلاميذ السوريين لا يفتقدون الحدود الدنيا من إجادة مادة اللغة الأجنبية فقط، بل يفتقدون أيضاً مهارة اللغة العربية.

موقف كوارث تعليم متطابقة

ويتبيّن وفقاً لأرقام "اليونسكو" الصادرة عام 2017، الأثر التدميري الذي تُحدثه النزاعات والحروب على التعليم في الدول العربية. والمؤكد أنّ هذه الأرقام قد تضاعفت على ضوء الوقائع التي شهدتها المنطقة من حروبٍ وأعمال عنف. ففي العراق مثلاً، يحتاج 3.3 ملايين طفل وشاب إلى الدعم التربوي. وفي الموصل وحدها 74 ألف طفل من أصل 141 ألف طفل في سنّ المدرسة لا يحصلون على أي شكل من أشكال التعليم. وفي اليمن أكثر من 2.3 مليون طفل لا يرتادون المدرسة أصلاً، وفي سورية كذلك نحو 1.73 مليون طفل.

ويمكن الجزم بأنّ العدد تضاعف مع إيقاف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساعداتها التعليمية للمدارس والمدرّسين في مناطق التهجير. ويتبيّن أن 150 ألف شخص، بمَن فيهم المعلّمون، أو ما يعادل ثلث العاملين في مجال التعليم، فقدوا حياتهم أثناء النزاع، وتعطّلت مدرسة واحدة من كلّ ثلاث مدارس، أو تعرّضت للتدمير، أو استُخدمت لإيواء النازحين، أو لأغراض حربيّة.

وفي البلدان الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين، مثل مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا، هناك 731 ألف طفل لاجئ في سنّ الدراسة (من 5 إلى 17 عاماً) غير ملتحقين بالمدارس، و74% من الشباب المستهدفين لا يحصلون على التعليم الثانوي أو العالي. وفي ليبيا، يحتاج 300 ألف طفل وشاب إلى دعم تربوي دائم. وتعطّلت 558 مدرسة، أو دُمّرت، أو تؤوي نازحين، أو تُستخدم لأغراض عسكريّة. وفي فلسطين، يحتاج 500 ألف طفل وشاب إلى دعم تربوي دائم.

هذه الأرقام المرعبة تؤكّد أنّ المنطقة العربية تسير عكس التيار الأممي والدولي، الذي عبّرت عنه التقارير والدراسات وأهداف خطة التنمية المستدامة 2015- 2030 وغيرها من أدبياتٍ ثقافية، كتلك التي تصدر عن "اليونسكو" ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وغيرهما. وكلّها تشدّد على أهمية إيلاء التعليم موقع الأولوية للنهوض بالمجتمعات، وتجاوز التخلّف والنزاعات والحروب الأهلية.

(باحث وأكاديمي)