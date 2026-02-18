عفو عام في سورية.. الشروط والاستثناءات

أصدرت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، المرسوم رقم (39) لعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، مع تحديد نطاقات الشمول والاستثناءات والشروط الإجرائية للاستفادة منه، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وما وصفه نص المرسوم بـ"مقتضيات المصلحة الوطنية العليا".

وبحسب المرسوم الموقّع من الرئيس السوري أحمد الشرع، يتضمن العفو تخفيف عقوبة السجن أو الاعتقال المؤبد إلى السجن أو الاعتقال المؤقت لمدة عشرين عاماً، باستثناء الجنايات التي نتجت عنها أضرار شخصية، ما لم يُسقط المتضرر حقه الشخصي، مع منح مهلة ثلاثة أشهر لتقديم الادعاء الشخصي في حال عدم تقديمه سابقاً. كما نصّ المرسوم على إعفاء كامل من العقوبة للمحكومين بحكم مبرم ممن بلغوا السبعين من العمر، أو المصابين بأمراض مزمنة غير قابلة للشفاء تستوجب مساعدة دائمة، وذلك بصرف النظر عن طبيعة الجريمة، مع مراعاة الشروط العامة والاستثناءات المحددة.

وشمل العفو كلياً عقوبات الجنح والمخالفات، وعدداً من الجنايات المحددة في قوانين مكافحة المخدرات والتهريب وتنظيم مهنة الصرافة والتعامل بغير الليرة السورية وتهريب المواد المدعومة، إضافة إلى جنايات محددة في قانون العقوبات والقانون العسكري وقانون الجرائم المعلوماتية، شريطة أن تكون بعض هذه الجرائم قد ارتُكبت قبل الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024.

ومنح المرسوم إعفاءً مشروطاً عن بعض الجرائم، منها الخطف في حال تحرير المخطوف طوعاً من دون مقابل ومن دون إحداث عاهة دائمة، أو تسليمه إلى الجهات المختصة ضمن مهلة محددة، إضافة إلى جرائم الأسلحة والذخائر عند تسليم السلاح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم.

ويقضي العفو أيضاً بإسقاط نصف العقوبات الجنائية المؤقتة، وإعفاء جميع تدابير الإصلاح والرعاية المفروضة على الأحداث ضمن الشروط نفسها. وألزم المرسوم الفارّين من السجون أو دور التوقيف، الراغبين في الاستفادة منه، بتسليم أنفسهم خلال ستين يوماً، كما اشترط في عدد من الجرائم إسقاط الحق الشخصي أو تسديد التعويضات المحكوم بها، مع منح المتضررين مهلاً محددة لتقديم الادعاءات.

في المقابل، استثنى المرسوم مجموعة من الجرائم من العفو، أبرزها الجرائم التي تنطوي على انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، والجرائم التي يقرر مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها، إضافة إلى جرائم الدعارة، وسرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات، والغش الامتحاني، والتعذيب، والاتجار بالأشخاص، وبعض جرائم المخدرات، فضلاً عن طيف واسع من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

كما استثنى الغرامات ذات الطابع التعويضي المدني للدولة، مع شمول الغرامات الجزائية بالقدر المرتبط بالعقوبات السالبة للحرية، وعدم إعادة الرسوم والغرامات المسددة قبل صدور المرسوم.

إجرائياً، نص القرار على تشكيل لجان طبية بإشراف النيابة العامة للنظر في طلبات الاستفادة من الإعفاء الصحي، على أن يتقدم طالب الاستفادة بطلب خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم، وإلا سقط حقه في ذلك.