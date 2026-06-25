عطلة القطريين الصيفية... فرصة لتجديد النشاط وتجاوز الروتين

ينتظر مختلف الأشخاص فترات العطلات السنوية لما توفره من فرصة للراحة وتغيير الروتين اليومي والابتعاد عن ضغوط العمل أو الدراسة، وتختلف طرق قضاء العطلة الصيفية من شخص إلى آخر، بحسب اهتماماته وظروفه وأهدافه، في قطر، كما في غيرها من البلاد شديدة الحرارة صيفاً.

وتعكس كيفية قضاء العطلة وجهات نظر متنوعة، فبينما يفضل كثيرون السفر إلى الخارج للهرب من قسوة الطقس، خاصة إلى الدول التي تتميز بأجواء معتدلة أو باردة، يختار آخرون البقاء داخل البلاد والاستمتاع بخدمات الأماكن الترفيهية والسياحية، لكن الجميع يؤكد أهمية أن تمنحهم العطلة فرصة للاسترخاء وتجديد النشاط، فضلاً عن اكتشاف أماكن وأنشطة جديدة بعيداً عن الضغوط اليومية المعتادة.

يعيش المتقاعد عيد مبارك (53 سنة)، في منطقة عين خالد بضواحي الدوحة، ويقول لـ"العربي الجديد" إن العطلة فرصة مناسبة لاستكشاف بلاد جديدة، ويضيف: "العطلة تكون أكثر متعة إذا تضمنت استكشاف ثقافات مختلفة، وتجربة أنشطة جديدة. السفر لا يقتصر على الترفيه، بل يساهم أيضاً في توسيع المعارف عبر التواصل مع أشخاص لديهم أساليب حياة وعادات مختلفة عن حياتنا وعاداتنا".

وتتفق معه سارة (30 سنة)، التي ترى أن "الاستمتاع بالإجازة يزيد عندما تكون الأجواء معتدلة، أو حتى شبه باردة، لأن ذلك يمنحني فرصة لقضاء أوقات أطول في الهواء الطلق من دون الشعور بالإجهاد الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، فالطقس المعتدل يضيف متعة أكبر للأنشطة المختلفة".

إقبال على الشواطئ خلال العطلة الصيفية، يونيو 2024 (نوشاد ثيكايل/Getty)

يفضل حمد الناصر (48 سنة) السفر أيضاً، وهو يعيش في منطقة الدفنة الراقية بالدوحة، ويقول إن "العطلة الصيفية تمثل فرصة للهروب من ارتفاع درجات الحرارة في قطر، وللبحث عن أجواء أكثر اعتدالاً، أفضّل السفر إلى الدول ذات الطقس البارد، مثل الدول الأوروبية، إذ تمنحني الأجواء هناك شعوراً بالنشاط والحيوية، ما يساعد على تجديد الطاقة استعداداً للعودة من جديد إلى العمل".

في المقابل، يرى البعض أن قضاء الإجازة لا يتطلب السفر إلى الخارج بالضرورة، بل يمكن الاستمتاع بها داخل قطر عبر الاستفادة من الأماكن الترفيهية والمرافق السياحية التي توفرها الدولة للعائلات والأفراد. وتوفر قطر العديد من الخيارات للعائلات خلال فترة العطلات، ويرى الأشخاص الذين يحبون الأجواء الهادئة أن الراحة الحقيقية تتحقق عبر قضاء الوقت بعيداً عن المهام والالتزامات اليومية، وأن هذا يمكن توفيره عبر البقاء في أحد المنتجعات المحلية، كما يجد من يفضلون التسوق الكثير من الخيارات في المجمعات التجارية القطرية.

تعمل لطيفة الكواري في وزارة الصحة القطرية، وتقول لـ"العربي الجديد": "العطلة الصيفية فرصة للراحة والابتعاد عن ضغوط العمل، ومتاعب دراسة الأولاد. أفضل قضاء عطلتي مع العائلة، والاستمتاع باللقاءات مع الأصدقاء، فقضاء العطلة بالقرب من الأسرة يساهم في تعزيز العلاقات، ويمنح الإنسان شعوراً أكبر بالراحة والاستقرار، في حين ينطوي السفر على أعباء مثل ترتيب الأوقات والتنقلات وتغيير العادات".

حديقة أم السنيم المكيفة في قطر، يوليو 2025 (نوشاد ثيكايل/Getty)

ويحرص بعض الأشخاص على حضور الفعاليات الترفيهية الصيفية، ومن بينها الحفلات والمهرجانات، إضافة إلى زيارة الوجهات السياحية، مع الاستمتاع بالخدمات الراقية التي توفرها المنتجعات والفنادق المختلفة. في حين يرى آخرون أن العطلة الصيفية فرصة لاكتشاف مهارات جديدة في سياق تطوير الهوايات الشخصية، سواء عبر ممارسة الرياضة، أو المشاركة في الأنشطة المجتمعية، ما يجعل فترة الإجازة أكثر فائدة.

وتؤكد المهندسة هند (29 سنة)، التي تقيم بمنطقة المشاف، أن "فصل الصيف يمثل الوقت المثالي لتحدي الذات وممارسة الأنشطة، ومن الممتع المشاركة في فعاليات مثل التخييم المحلي، إذ إنني أحب الحياة البرية، وأحب أيضاً ممارسة هذه الأنشطة في الدول التي تتميز بطبيعتها الخلابة وأجوائها المناسبة للمغامرات الخارجية، وقد جربت ذلك سابقاً في كندا والنرويج. تفقد العطلة الصيفية متعتها إذا خلت من المغامرات، وأحرص على أن تضم تجارب جديدة تضيف إلى حياتي ذكريات مميزة".

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ولا تقتصر متعة العطلة على الكبار، بل ينتظرها الأطفال بشغف كبير لما توفره لهم من وقت للعب والترفيه والابتعاد عن أجواء الدراسة والواجبات المدرسية. تقول الطفلة نورة خالد (8 سنوات): "العطلة الصيفية هي أجمل فترات السنة، لأنها تمنحني وقتاً أطول للعب، إضافة إلى قضاء مزيد من الوقت مع أسرتي وأصدقائي. أحب زيارة الأماكن الترفيهية المختلفة، خصوصاً مناطق الألعاب، وأستمتع أيضاً بالسفر مع عائلتي لقضاء أوقات ممتعة".

وتعكس آراء المشاركين تنوّع نظرتهم إلى العطلة الصيفية، واختلاف طرق الاستفادة منها، فبينما يراها البعض فرصة للراحة والابتعاد عن ضغوط الحياة، يعتبرها آخرون وقتاً مناسباً للسفر واكتشاف أماكن أو ثقافات جديدة، في حين يفضل البعض استثمارها في ممارسة الأنشطة الترفيهية، أو خوض مغامرات وتجارب مختلفة. ورغم اختلاف الآراء والاهتمامات، تبقى العطلة الصيفية فرصة مهمة لتجديد النشاط، وكسر الروتين، وصناعة الذكريات، فضلاً عن تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية.

(أنجزت المادة الطالبة فجر الناصر من جامعة قطر أثناء فترة تدريبها في "العربي الجديد")