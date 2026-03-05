عراقيون عالقون في لبنان يطالبون بالعمل على إعادتهم

يطالب مئات العراقيين العالقين في لبنان حكومة بلادهم بتوفير آلية آمنة لإعادتهم بعدما ضاقت بهم السبل هناك، بينما لم تعلن حكومة بغداد بعد أية خطط خاصة بالعالقين، وغالبيتهم وصلوا إلى لبنان لأسباب العلاج أو الدراسة أو السياحة.

واحتج عشرات من العالقين أمام مقر السفارة العراقية في بيروت، ضمن مساعي الضغط على حكومتهم للعمل على إعادتهم، خصوصاً أن الكثير منهم باتوا بلا أموال، فضلاً عن خطورة البقاء في لبنان حالياً مع تصعيد الضربات الإسرائيلية على مختلف المدن والمناطق.

ومددت سلطة الطيران المدني العراقي تعليق الملاحة الجوية عقب توسع رقعة الرد الإيراني لتشمل مطارات ومنشآت في دول الخليج وإقليم كردستان، إضافة إلى تهديدات أمنية كثيرة تصاعدت خلال اليومين الماضيين، بعد دخول فصائل عراقية على خط مساندة إيران في حربها ضد إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط.

تقول العراقية أم حمزة لـ"العربي الجديد"، إنها عالقة في بيروت منذ أربعة أيام، وإنها من الكاظمية في العاصمة بغداد، ووصلت قبل 10 أيام إلى بيروت من أجل إجراء فحوص طبية، إضافة إلى استغلال السفر في جولة سياحية، لكنها علقت بسبب الحرب. وتضيف: "السفارة العراقية في بيروت لم تبد أي تعاون، والأموال نفدت تقريباً، لأني لم أكن أعرف أن الحال سيسوء إلى هذه الدرجة".

وتابعت: "عشرات العوائل العراقية نظمت وقفات أمام مبنى السفارة في بيروت، وجاء الرد من السفارة بأنها غير قادرة على المساعدة في شيء، وأنها تنتظر قرارات الحكومة في بغداد. حال غالبية العراقيين في لبنان سيئة، لأنهم لم يجهزوا أنفسهم لفترات سفر طويلة، وإنما لسفر مرتبط بأسباب محددة تتطلب أياماً معدودة".

بدوره، يؤكد العراقي أبو علي الشريفي، أنه جاء إلى لبنان بهدف السياحة مع زوجته وولديه، لكنه بات عالقاً في بيروت، وشقيقه يرسلإليه المال حالياً من أجل مصروفات البقاء القسري منذ أيام، لكنه يخشى من تبعات الحرب. ويوضح لـ"العربي الجديد": "خطر الحرب كبير، وعائلتي تسمع أصوات الضربات التي تستهدف مناطق مختلفة في بيروت، بينها الضاحية الجنوبية، وغيرها من الأهداف التابعة لحزب الله. هذا الوضع لا يُحتمل، وبالتالي لا بد من أن تبدأ الحكومة إجراءات من أجل إرجاع العراقيين العالقين في لبنان".

ولفت الشريفي إلى أن "العالقين في لبنان بعضهم باتوا على شفا نفاد الأموال، وآخرون طردتهم الفنادق لأنهم باتوا غير قادرين على الدفع، ونطالب بالبقاء في مبنى السفارة، أو توفير طريق للسفر عبر سورية أو تركيا، وعبر هذين البلدين يمكننا الدخول عبر الطرق البرية إلى العراق".

الأجواء مغلقة في لبنان والعراق، 1 مارس 2026 (فضل عيتاني/Getty)

من جانبها، أصدرت السفارة العراقية في العاصمة المصرية القاهرة، نداءً عاجلاً للعراقيين بمراجعة السفارة، معلنة تشكيل خلية طوارئ وفتح خط هاتفي ساخن لإيجاد حلول بديلة تضمن عودتهم بأمان، في ظل إغلاق الأجواء الذي طاول معظم دول المنطقة. كما أعلنت السفارة العراقية في العاصمة التركية أنقرة، الحصول على موافقة السلطات التركية بمنح سمات دخول للمواطنين العراقيين العالقين الراغبين في العودة.

ويؤكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، أن جميع المنافذ تعمل على مدار 24 ساعة لتسهيل دخول العراقيين العالقين في الخارج. وقال لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، إن "المنافذ تعمل على تقديم كافة التسهيلات لدخول العراقيين العالقين في الخارج بسبب غلق الأجواء، وتسهيل عودتهم عبر المنافذ البرية".

وتظل المشكلة قائمة حول كيفية وصول العراقيين العالقين في الدول التي لا تملك البلاد حدوداً برية معها، ومن بينها لبنان ومصر وغيرها.

وتواصلت "العربي الجديد" مع وزارة النقل العراقية، وأكد مسؤولان أن "الاجتماعات الحكومية لم تتوصل بعد إلى الطريقة الأنسب لإعادة العالقين في دول لا يملك العراق معها حدوداً برية، لكن العمل يجري حالياً على إرجاع العراقيين من تركيا وإيران"، وقال أحدهما إن "الحل الأنسب للعالقين في لبنان هو العبور إلى سورية، لكن في البداية لا بد أن تتوصل الحكومة في بغداد إلى اتفاق مع حكومة دمشق بهذا الشأن، وبعد عبورهم إلى الأراضي السورية يمكنهم الدخول إلى العراق براً، وهذا هو الحل الأسلم والأسرع حالياً، لكن حتى الآن لا يوجد قرار بهذا الخصوص".

وبحسب المسؤول العراقي، فإن "المعلومات التي وصلت إلى السلطات تفيد بوجود أكثر من 150 عراقياً عالقاً في لبنان، وبعضهم اختار البقاء داخل مطار بيروت باعتباره مكاناً آمناً، من ضمنهم عوائل وطلاب وسائحون، فيما يسعى بعضهم للتوجه إلى الأردن، ومن ثم دخول العراق براً، لكن تكاليف النقل باهظة، خصوصاً أنهم أنفقوا معظم أموالهم خلال رحلتهم إلى لبنان، كما أنهم يخشون الطريق البري للعودة إلى العراق لأنهم يظنون أنه غير آمن".

وبحسب المصادر، فإن "السلطات العراقية تواصلت مع حكومات سورية وتركيا والأردن لإيجاد منافذ برية آمنة، وحصلت على رد إيجابي من الحكومة السورية، لكن يجري حالياً ترتيب الضمانات الأمنية من أجل عبورهم إلى سورية، ثم نقلهم إلى العراق".

وتشهد الساحة العراقية تصعيداً أمنياً متسارعاً بعد انخراط الفصائل المسلحة في الحرب، وإعلانها تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على أهداف ومواقع أميركية داخل العراق وخارجه، ما يضع البلاد أمام خطر الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. وخلال الأيام الماضية، بدأت الحكومة تحرّكاً عاجلاً لاحتواء الموقف، ومنع تحول الأراضي العراقية إلى ساحة صراع، عبر ضبط تصرفات الفصائل المسلحة، وإحكام السيطرة على أي نشاط عسكري خارج إطار الدولة.