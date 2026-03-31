عبور 200 ألف شخص نحو سورية منذ تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، عبور أكثر من 200 ألف شخص، معظمهم من السوريين، الحدود من لبنان إلى سورية، منذ تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان. وقالت ممثّلة المفوضية بالإنابة في سورية عسير المضاعين، خلال مشاركتها من دمشق عبر الفيديو في مؤتمر صحافي في جنيف: "بعد حوالى شهر من تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، سجّلت سورية ارتفاعاً كبيراً في عدد الأشخاص الذين يعبرون حدودها من لبنان. وبين الثاني من مارس/ آذار والسابع والعشرين منه، دخل أكثر من 200 ألف شخص إلى سورية عبر المعابر الرسمية الثلاثة".

وأكّدت المضاعين أن "هذه الأرقام قدّمت من السلطات وتحقّق منها الزملاء في الميدان"، مع الإشارة إلى أن "السواد الأعظم" من الأشخاص، أي "نحو 180 ألف شخص، هم سوريون، أغلبهم من اللاجئين الذين فرّوا من سورية إلى لبنان واضطروا للفرار مجدّداً". وتابعت أن "أكثر من 28 ألف لبناني عبروا الحدود، هرباً من القصف الإسرائيلي المكثّف في أغلب الأحيان. ووصلوا منهكين ومصدومين وفي حوزتهم القليل من المقتنيات".

وأشارت المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين إلى أنها تتوقع أن يتراوح عدد الأشخاص الذين يفرّون من لبنان إلى سورية "ما بين 300 و350 ألفاً". وأوضحت عسير المضاعين أن "هذا العدد هو رهن العمليات البرية الإضافية. وقد أبلغتنا الحكومة السورية بأنها تعدّ خطّة طوارئ في حال توافد المزيد من اللبنانيين إلى سورية".

وتصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في الثاني من مارس الجاري، تزامناً مع اشتعال الحرب في المنطقة إثر الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، ورد الأخيرة باستهداف المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة. يذكر أن لبنان استضاف أكثر من مليون لاجئ سورية عقب اندلاع الحرب في سورية في 2011، وعقب سقوط نظام بشار الأسد نهاية 2024 عاد أكثر من نصف مليون سوري إلى بلدهم.

(فرانس برس)