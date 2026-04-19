- شهدت عمليات العبور غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي تراجعاً بنسبة 39% في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل انخفاض كبير في مسارات الهجرة، باستثناء مسار غرب البحر الأبيض المتوسط الذي ارتفع بنسبة 66%. - تعزى أسباب التراجع إلى سوء الأحوال الجوية وتشديد المراقبة على الحدود، بينما تستمر شبكات التهريب في استغلال المهاجرين رغم المخاطر، مما أدى إلى وفاة نحو ألف شخص في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام. - الوضع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى زيادة النزوح، لكن لم يُلاحظ تأثير كبير على الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي حتى الآن، مع استمرار مراقبة التطورات.

سُجّل تراجع في عمليات العبور غير النظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 39% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقاً لبيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) الصادرة أخيراً.

وأوضحت وكالة فرونتكس أنّ ما يزيد عن 21 ألفاً و400 شخص عبروا الحدود الأوروبية في رحلات هجرة غير نظامية، مبيّنةً أنّ ثلث هؤلاء المهاجرين وفدوا عبر مسار الهجرة الرئيسية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى أنّ مسارات الهجرة بمعظمها سجّلت انخفاضاً لافتاً في عمليات العبور إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الجاري، وكشفت أنّ مسار الهجرة في غرب أفريقيا شهد الانخفاض الأكبر مع 83% مقارنة مع ما كان عليه الوضع في العام الماضي.

لكنّ وكالة فرونتكس بيّنت في المقابل أنّ مسار غرب البحر الأبيض المتوسط ​هو ​المسار الرئيسي الوحيد الذي شهد ارتفاعاً في أعداد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي في رحلات هجرة غير نظامية، وذلك بنسبة 66%، بواقع 4,400 مهاجر.

وبيّنت الوكالة الأوروبية أنّ سوء الأحوال الجوية من بين العوامل الرئيسية لتراجع تدفّق المهاجرين، غير أنّها أشارت إلى أنّ الوضع يختلف باختلاف المسارات. ولفتت كذلك إلى تشديد المراقبة في البحر، وفرض مزيد من القيود على نشاطات منظمات الإنقاذ غير الحكومية. وشرحت "فرونتكس" أنّ أكثر من 3,700 ضابط من عديد قواتها يواصلون دعم السلطات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي عند الحدود الخارجية، من أجل ضبط الهجرة غير النظامية.

وعلى الرغم من التراجع العام المسجّل، أفادت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل بأنّ الخسائر البشرية ما زالت مرتفعة. واستندت إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة لتظهر أنّ نحو ألف شخص لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط وهم في طريقهم إلى دول الاتحاد الأوروبية منذ بداية عام 2026، مشيرةً إلى أنّ مآسي عدّة وقعت وسط سوء الأحوال الجوية.

وتابعت وكالة فرونتكس أنّ شبكات التهريب تواصل دفع الراغبين في بلوغ الاتحاد الأوروبي إلى ركوب قوارب متهالكة لا تصلح لخوض البحار، بغضّ النظر عن المخاطر التي قد تمثّلها. وقد أعادت ذلك إلى الطمع في الربح. يُذكر أنّ المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات أخرى تمضي في التحذير من مخاطر تهريب المهاجرين، وتنظم حملات لملاحقتهم ومحاكمتهم.

من جهة أخرى، أفادت وكالة فرونتكس بأنّ الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط ينذر بزيادة وتيرة النزوح خلال الأشهر المقبلة. لكنّها في المقابل لفتت إلى أنّها لم تلحظ بعد أيّ تأثير يُذكر لذلك على وضع الهجرة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مؤكدةً أنّها تواصل مراقبة المستجدّات من كثب.

(قنا، العربي الجديد)