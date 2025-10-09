- شهد سبتمبر 2025 ثالث أعلى درجات حرارة مسجلة عالميًا، بمتوسط 16.11 درجة مئوية، متجاوزًا مستويات ما قبل الثورة الصناعية بـ1.47 درجة مئوية، مما يعكس تأثير تراكم غازات الدفيئة. - سجل مرصد كوبرنيكوس ارتفاعات حرارية ملحوظة في كندا، غرينلاند، سيبيريا، وأنتاركتيكا، مع أمطار غزيرة في أوروبا وجفاف في الأميركتين وآسيا. - تعتمد تقارير كوبرنيكوس الشهرية على بيانات الأقمار الصناعية والمراقبة الأرضية، مما يتيح تتبع الاتجاهات الحرارية المتصاعدة على مدى 85 عامًا.

شهد عام 2025 ثالث أكثر شهر سبتمبر/ أيلول حرّاً على الإطلاق، مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة بالقرب من القطبَين وفي أوروبا الشرقية، بحسب بيانات أصدرها مرصد كوبرنيكوس، وهو خدمة مراقبة تغيّر المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي. ومثلما كانت الحال بالنسبة إلى شهرَي يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من عام 2025، أتى الشهر التاسع من هذا العام "ثالث أكثر سبتمبر حرّاً"، ليسجّل رقماً قريباً من ذلك القياسي في عام 2023، علماً أنّ ثاني أكثر سبتمبر حرّاً كان في عام 2024، وفقاً لمرصد كوبرنيكوس.

🌡️ The September 2025 #C3S Climate Bulletin reports the third-warmest September globally, with an average surface air temperature of 16.11°C — 1.47°C above estimated pre-industrial levels. Global average sea surface temp. reached 20.72°C, the 3rd-highest on record for September. pic.twitter.com/tz2PiLnv58 — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) October 9, 2025

ومع متوسّط حرارة بلغ 16.11 درجة مئوية، كانت الحرارة في سبتمبر 2025 أعلى بـ1.47 درجة مئوية مقارنةً بحقبة ما قبل الثورة الصناعية، قبل أن يشهد المناخ احتراراً مستمراً نتيجة الأنشطة البشرية. ولفتت خبيرة المناخ لدى مرصد كوبرنيكوس سامانثا بورغيس إلى أنّ "الوضع العالمي لدرجات الحرارة ما زال على حاله، مع تسجيل مستويات مرتفعة بصورة مستمرة على اليابسة وفي البحار"، وهو الأمر الذي "يعكس التأثير المستمرّ لتراكم غازات الدفيئة في الغلاف الجوي".

وأفاد مرصد كوبرنيكوس بأنّ درجات الحرارة الأعلى من المتوسط منذ عام 1940 التي سُجّلت في خارج أوروبا رُصدت في "كندا، ومناطق من غرينلاند، وأقصى شمال غرب سيبيريا والمناطق الساحلية المجاورة، وكذلك في مناطق واسعة من أنتاركتيكا".

وينشر مرصد كوبرنيكوس تقارير شهرية تتناول حال الطقس لكوكب الأرض بأكمله، بناءً على تحليلات تجمع بين قياسات الأقمار الصناعية وعمليات المراقبة على الأرض ونماذج مناخية. وهذه البيانات، التي تغطّي السنوات الـ85 الماضية، تجعل من الممكن قياس الاتّجاه التصاعدي لدرجات الحرارة شهراً بعد آخر.

وفي ما يتعلق بالمتساقطات، سجّل مرصد كوبرنيكوس أمطاراً غزيرة، خصوصاً في مناطق كثيرة من أوروبا، من الدول الإسكندنافية إلى إيطاليا وكرواتيا وإسبانيا والساحل الشرقي للبحر الأسود. إلى جانب ذلك، أتى شهر سبتمبر 2025 أكثر جفافاً من المعتاد في دول من الأميركتَين (كندا، والولايات المتحدة الأميركية، والمكسيك، والبرازيل، وأوروغواي)، وفي الجزء الآسيوي من روسيا، وفي شمال شبه القارة الهندية.

(فرانس برس، العربي الجديد)