- استهدفت إسرائيل الأكاديميين والنخب الثقافية في غزة خلال عامين من الإبادة الجماعية، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية وإضعاف المؤسسات التعليمية، واعتبرت منظمات دولية هذه الأفعال "جرائم حرب". - منذ 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 193 عالماً و830 معلماً، بهدف تفكيك الهوية الوطنية الفلسطينية وتهميش الأصوات النقدية، مما يعزز هجرة العقول وتبعية المجتمع. - من بين الضحايا البارزين: سفيان تايه، عدنان البرش، ناصر أبو النور، نعيم بارود، جهاد المصري، أحمد الدلو، أحمد أبو عبسة، إبراهيم الأسطل، تيسير إبراهيم، سعيد الزبدة، ورفعت العرعير.

على مدى عامين من الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة المحاصر، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أكاديميين وعلماء ونخباً ثقافية في سياسة ممنهجة لإفراغ المجتمع من قدراته الفكرية والمعرفية. كما أكدت منظمات محلية وأممية ودولية أن استهداف إسرائيل للأكاديميين والعلماء، إلى جانب البنى التحتية والمنازل، جرائم ترقى إلى "جرائم حرب". وتسبب هذا الاستهداف، بحسب بيانات سابقة لمؤسسات فلسطينية، بإضعاف المؤسسات التعليمية والثقافية، وتعميق أثر الإبادة الجماعية على مستقبل التعليم والبحث والإبداع في القطاع. ومنذ بدئها حرب الإبادة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل ما يزيد عن 193 عالماً وأكاديمياً وباحثاً، وأكثر من 830 معلماً وكادراً تربوياً، بحسب أحدث إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي.

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة لوكالة الأناضول، إنّ إسرائيل تهدف من قتل العلماء والباحثين إلى "إفراغ المجتمع الفلسطيني من نخبه القادرة على قيادة مسارات التعليم والبحث والإبداع"، مضيفاً أنّ هذا الاستهداف يمثل "سياسة ممنهجة لإحداث فراغ علمي وثقافي طويل الأمد، وإضعاف القدرات المؤسسية والوطنية". وحذر من مساعٍ إسرائيلية تهدف إلى "تفكيك الهوية الوطنية، وتهميش الأصوات النقدية المستقلة"، قائلاً إنها تهدف إلى "إيجاد بيئة رعب تؤدي إلى هجرة العقول قسراً، بما يعمّق تبعية المجتمع، ويمنع أي مشروع نهضوي أو عملية إعادة بناء مستقبلية".

تعرف إلى أبرز الأكاديميين والعلماء الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي في غزة:

سفيان تايه

عالم فيزياء فلسطيني وباحث في مجالي الفيزياء والرياضيات التطبيقية. ولد عام 1971، وشغل منصب رئيس الجامعة الإسلامية في غزة في أغسطس/ آب 2023. استشهد تايه في ديسمبر/ كانون الأول 2023، برفقة عائلته في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

سفيان تايه (وزارة الثقافة الفلسطينية/فيسبوك)

عدنان البرش

أستاذ في كلية الطب بالجامعة الإسلامية، وأحد أشهر جراحي العظام في غزة. حصل على الزمالة البريطانية في جراحة الكسور المعقدة في لندن بعد تخرجه في الجامعة الأردنية عام 2009، إضافة إلى حصوله على بورد الطب الأردني من المجلس الطبي الأردني. وفي 2 مايو/ أيار الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي استشهاده داخل سجون الاحتلال، بعد أشهر من اعتقاله أثناء مزاولة عمله بمستشفى العودة الأهلي شمالي القطاع.

ناصر أبو النور

عميد كلية التمريض في الجامعة الإسلامية. حصل على درجة الماجستير في إدارة التمريض من جامعة ماركيت والدكتوراه في سياسات الرعاية الصحية من جامعة أكرون في الولايات المتحدة. أستشهد برفقة عائلته في قصف إسرائيلي، يوم 21 فبراير/ شباط الماضي، استهدف منزله في حي الجنينة بمدينة رفح جنوبي القطاع.

ناصر أبو النور عميد كلية التمريض بالجامعة الإسلامية في غزة (إكس)

نعيم بارود

شغل منصب عميد كلية الآداب في الجامعة الإسلامية 2021-2022. كان عضو مجلس إدارة مؤسسة القدس الدولية، وأصدر مؤلفات أكاديمية وعلمية في مجال الجغرافيا. استشهد برفقة عدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

نعيم بارود عميد كلية الآداب في الجامعة الإسلامية في غزة (إكس)

جهاد المصري

مدير جامعة القدس المفتوحة في خانيونس جنوبي قطاع غزة، شغل منصب رئيس مركز التاريخ الشفوي بجامعة القدس، والمساعد الأكاديمي والإداري لمدير الجامعة في رفح (جنوب) من 2003 إلى 2022. بعد ذلك تقلد منصب مدير جامعة القدس في خانيونس حتى قتلته إسرائيل في 29 أكتوبر 2023.

جهاد المصري مدير جامعة القدس المفتوحة في غزة (فيسبوك)

أحمد الدلو

عميد كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة فلسطين. استشهد برفقة 43 فرداً من عائلته بقصف إسرائيلي استهدف منزله بمدينة غزة في 19 أكتوبر 2023.

أحمد الدلو عميد كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة فلسطين (موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية)

أحمد أبو عبسة

أستاذ مساعد في كلية الإعلام وتكنولوجيا المعلومات بجامعة فلسطين، ثم عميد كلية الهندسة التطبيقية. استشهد في قصف إسرائيلي استهدفه بشكل مباشر في 13 ديسمبر 2023.

أحمد أبو عبسة (موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية)

إبراهيم الأسطل

عميد كلية التربية بالجامعة الإسلامية. أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات. حصل على درجة الدكتوراه عام 1996، وقدّم دورات تدريبية في جامعة العين وجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بالإمارات. ترأس تحرير مجلة "الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية". نشر أبحاثاً باللغتين العربية والإنكليزية في مجلات محلية وعالمية. تقلد عمادة التربية في الجامعة الإسلامية عام 2019 حتى استشهاده بقصف إسرائيلي في 23 أكتوبر 2023.

إبراهيم الأسطل (موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية)

تيسير إبراهيم

عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية. حصل على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا عام 2012. شغل مناصب أكاديمية في الجامعة الإسلامية وصولاً إلى عمادة كلية الشريعة والقانون في 2021 حتى استشهاده مع أفراد من أسرته في 17 أكتوبر 2023.

تيسير إبراهيم عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية في غزة (صفحته على فيسبوك)

سعيد الزبدة

متخصص في الهندسة الكهربائية. شغل منصب رئاسة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية حتى استشهاده مع عدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي لمنزله في 31 ديسمبر 2023.

سعيد الزبدة (موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية)

رفعت العرعير

عضو هيئة التدريس في الأدب الإنكليزي بالجامعة الإسلامية. استشهد في 8 ديسمبر 2023 إثر قصف إسرائيلي لشقة كانت تؤويه مع عائلته بعد أسابيع من تلقيه تهديدات بالقتل. وتلقى هذه التهديدات عبر الإنترنت والهاتف من حسابات إسرائيلية، بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان نقلاً عن شهود عيان وروايات عائلية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفاً و173 شهيداً، و169 ألفاً و780 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينياً بينهم 154 طفلاً.

(الأناضول)