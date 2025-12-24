عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا.. إجلاء المئات وتحذيرات من فيضانات

ضربت عاصفة قوية ولاية كاليفورنيا الأميركية، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى إجلاء المئات من المناطق المتضررة، وسط توقعات بحدوث فيضانات وارتباك في حركة السفر خلال عطلة عيد الميلاد في معظم أنحاء الولاية. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بيان، الثلاثاء، من استمرار "الأمطار الغزيرة والثلوج والرياح العاتية حتى يوم الجمعة"، داعية سكان المناطق الواقعة في شمال الولاية ووسطها وجنوبها إلى "توخي الحذر الشديد".

وفي رسالة تحذيرية، توجه خبير الأرصاد الجوية في لوس أنجليس، أريل كوهين، إلى السكان بالقول: "إذا كنتم تخططون للسفر خلال عطلة عيد الميلاد، يرجى إعادة النظر في خططكم". وتوقع كوهين أن تستمر العاصفة لعدة أيام، مضيفاً في تصريحات للصحافيين: "بحلول ليل الأربعاء وحتى الجمعة، من المرجح أن تشهد مناطق عديدة فيضانات كبيرة وانزلاقات صخرية وانهيارات طينية، خصوصاً في المرتفعات والطرق التي تمر عبر الوديان"، مشيراً إلى أن منسوب الأمطار في بعض مناطق جنوب كاليفورنيا قد يصل إلى 30.5 سنتيمتراً.

الصورة من المتوقع أن تستمر العاصفة في كاليفورنيا عدة أيام، 23 ديسمبر 2025 (Getty)

وتتزايد المخاطر بفعل الآثار التي خلفتها حرائق الغابات هذا العام. ويفيد مسؤولو الولاية بأن عام 2025 شهد مقتل 31 شخصاً جراء أكثر من 8 آلاف حريق غابات أتت على نحو 212 ألف هكتار في أنحاء كاليفورنيا، بما في ذلك حرائق كبرى اندلعت في مناطق سكنية في لوس أنجليس، مثل "باسيفيك باليسيدز" مطلع العام.

وفي هذا السياق، أوضح مسؤولو مقاطعة لوس أنجليس أن "المناطق التي شهدت حرائق مؤخراً، بما فيها تلك المتضررة من حرائق يناير/كانون الثاني الماضي، لا تزال عرضة بشكل كبير لتدفق السيول والركام". وبحسب أجهزة إنفاذ القانون، صدرت أوامر بإخلاء أكثر من مئتي منزل، فيما رُفعت درجة التأهب تحسباً للفيضانات في معظم أجزاء المقاطعة ومناطق أخرى من الولاية.

أما في سلسلة جبال "سييرا نيفادا" على الحدود الشرقية للولاية، فقد تساقطت ثلوج بلغت سماكتها نحو 30 سنتيمتراً هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن تصل التراكمات إلى نحو 152 سنتيمتراً قبل انحسار العاصفة، مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 88 كيلومتراً في الساعة. وحذر خبراء الأرصاد من أن "تشبع التربة بالمياه تزامناً مع الرياح القوية يرفع احتمالات سقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء على نطاق واسع، ما يشكل خطراً كبيراً على الأرواح والممتلكات".

(فرانس برس)