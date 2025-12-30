عاصفة ثلجية تضرب شمال شرق سورية وتتسبب بـ19 حادث سير وإصابات

- تسببت عاصفة ثلجية في شمال شرق سورية بوقوع 19 حادث سير خلال 24 ساعة، مع إصابات بشرية وأضرار مادية، خاصة في الحسكة وريف القامشلي، نتيجة الجليد والصقيع على الطرقات. - تضمنت الحوادث انقلاب سيارات وخروج شاحنات عن مسارها بسبب تراكم الثلوج وانعدام الرؤية، مع تسجيل حوادث متفرقة في مناطق الجزيرة السورية وسط ظروف جوية صعبة. - دعت السلطات السائقين إلى توخي الحذر، الالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان بين المركبات، مع التأكد من جاهزية السيارات لمواجهة الظروف الجوية القاسية.

تسبّبت عاصفة ثلجية ضربت مناطق واسعة في شمال شرق سورية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بوقوع عشرات حوادث السير، أسفرت عن إصابات بشرية وخسائر مادية، في ظل تشكّل الجليد والصقيع على الطرقات الرئيسية والفرعية، ولا سيّما في محافظتَي الحسكة وأجزاء من ريف القامشلي والمالكية.

وشهدت طرقات المنطقة سلسلة حوادث متفرقة، أبرزها حادث سير على طريق الحسكة - عامودا قرب قرية سنجق سعدون، إضافة إلى انقلاب سيارة قرب قرية كهني كرك في منطقة كركي لكي بريف القامشلي، غير أن الأضرار اقتصرت على الجانب المادي، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ"العربي الجديد".

كما خرجت شاحنة صغيرة الحجم "فان" على طريق تل براك نتيجة تراكم الثلوج وانعدام الرؤية في بعض المقاطع، ما دفع سائقها إلى إطلاق مناشدات للمساعدة، في حين سُجّل حادث انقلاب فان آخر على الطريق الرابط بين مدينتَي القحطانية والمالكية قرب قرية العطشان، إضافة إلى انقلاب سيارة على طريق القامشلي–القحطانية.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بوقوع حادثَي سير منفصلَين على طريق أبيض الرابط بين مدينتَي الحسكة والرقة، نتيجة الانزلاق الشديد الناجم عن الصقيع، إلى جانب تسجيل حوادث أخرى متفرقة في مناطق مختلفة من الجزيرة السورية، وسط ظروف جوية وُصفت بالصعبة.

من جهته، أفاد قسم الحوادث في مكتب الضبط والتحقيق بمرور الحسكة، لـ"العربي الجديد"، الثلاثاء، أنّ عدد الحوادث المرورية التي وقعت في مناطق الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 19 حادثاً مرورياً، جميعها ناجمة عن تساقط الثلوج وتشكل الجليد على الطرقات. وأوضح القسم أن هذه الحوادث أسفرت عن إصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بعدد من المركبات، مشيراً إلى أن معظم الحوادث وقعت على الطرق السريعة التي تشهد حركة سير نشطة بين المدن والبلدات.

ودعا قسم المرور السائقين إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، وعدم تجاوز السرعات المحدّدة، والالتزام بأقصى الطرف الأيمن من الطريق، مع ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واستخدام المكابح تدريجياً لتجنّب انزلاق السيارات، كما شدد على أهمية التأكّد من جاهزية المركبات، ولا سيّما سلامة الإطارات وعمل الأضواء الأمامية والخلفية، وتجنّب القيام بأي مناورة مفاجئة دون إعطاء الإشارة الضوئية، وذلك في ظل استمرار موجة الصقيع وتوقعات ببقاء الأحوال الجوية غير المستقرة خلال الأيام المقبلة في شمال شرق سورية.