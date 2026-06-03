عاصفة استوائية تضرب طوكيو وإنذار بحصول فيضانات

اجتاحت العاصفة المدارية العاتية جانغمي اليابان، صباح اليوم الأربعاء، مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة تسببت في شلّ حركة النقل وتعطيل الأعمال التجارية إلى جانب انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز العاصفة يقع قبالة جزيرة هونشو الرئيسية وسط البلاد، ويتجه صوب الشمال الشرقي نحو منطقة طوكيو الكبرى برياح مستمرة تصل سرعتها إلى 25 مترا في الثانية، محذرة من أن بعض المناطق على ساحل المحيط الهادي تواجه خطرا متزايدا من "كوارث تهدد الحياة".

وأظهرت لقطات تلفزيونية مياهًا موحلة متضخمة تكاد تفيض عن ضفافها. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أعلى مستوى من التحذيرات الخاصة بالفيضانات في عدد من المناطق بوسط اليابان وشرقها، داعية السكان المقيمين على ضفاف الأنهار وفي المناطق المعرضة للخطر إلى الانتقال إلى مناطق مرتفعة حفاظًا على سلامتهم. وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها تحذير طارئ من فيضان نهر منذ راجعت وكالة الأرصاد الجوية ووزارة الأراضي نظام تحذيراتها الخاص بالطقس وأدخلت مستوى التحذير الشهرالماضي، بحسب وكالة أنباء جي جي برس اليابانية. وقال رئيس قسم التوقعات بوكالة الأرصاد الجوية، تاكويا هوسومي، في مؤتمر صحافي: "من فضلكم توجهوا إلى الأماكن أكثر سلامة مما أنتم فيها لأن حياتكم في خطر".

وقال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا خلال مؤتمر صحافي دوري، إن العاصفة تسببت حتى الآن في انقطاع الكهرباء عن نحو 60 ألف منزل. وأصدرت السلطات تحذيرات تنصح بإجلاء مئات الآلاف من السكان في ثماني مقاطعات بجنوب غرب اليابان ووسطها وشرقها.

وحذرت السلطات من مخاطر حصول اضطرابات جديدة، اليوم الأربعاء، مع احتمال حدوث تأخير في وسائل النقل في طوكيو، في حين بقيت بعض مدارس العاصمة مغلقة. كما ألغت شركات طيران بينها الخطوط الجوية اليابانية وخطوط طيران أول نيبون نحو 900 رحلة داخلية ودولية صباح اليوم.

وذكرت الحكومة في بيان أنه طُلب من نحو 370 ألف شخص في شريط واسع من البلاد يمتد من جزيرة شيكوكو غربا إلى طوكيو، إخلاء منازلهم. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات جديدة حتى الساعة 6,00 الأربعاء (21,00 توقيت غرينتش الثلاثاء)، لكن ستة مبان دُمّرت جزئيا بسبب الإعصار قبل خفض تصنيفه، وهو الأول الذي يضرب الأرخبيل في هذا الموسم. وأسفرت العاصفة "جانغمي" التي تم خفض تصنيفها من إعصار إلى "عاصفة استوائية شديدة"، عن إصابة 15 شخصا بجروح، أمس الثلاثاء، كما تسببت بانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز)