عائلات مغربية تترقب خبراً عن أبنائها عند حدود سبتة

- تجمع ثلاثون شخصاً في الفنيدق قلقين على أقاربهم الذين حاولوا الهجرة إلى سبتة، حيث تعرض بعضهم لمخاطر مثل التمزق العضلي، وأعادت السلطات الإسبانية معظمهم إلى المغرب وسط تقارير عن ضحايا ومفقودين. - عبد اللطيف يعبر عن غضبه تجاه الحكومة لعدم توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير النظامية وتأثير الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يبحث أقارب المفقودين عن معلومات حول أحبائهم. - قصص مؤثرة لأسر تبحث عن أحبائها مثل رشيدة وفدوى ومحمد، تعكس معاناة الأسر وأملها في عودة أبنائها بسلام.

عند سياج مرتفع يفصل مدينة الفنيدق شمالي المغرب عن البحر والحدود المؤدية إلى مدينة سبتة التي تخضع للسيادة الإسبانية وتتمتّع بحكم ذاتي، تجمّع نحو ثلاثين شخصاً يترقّبون بقلق أيّ خبر عن أبناء أو أشقاء خاضوا أخيراً هجرة غير نظامية في اتّجاه سبتة. وكان عشرات آلاف المغاربة، قد عبروا، بحراً وبرّاً، إلى سبتة في واقعة غير مسبوقة، يومَي الخميس والجمعة الماضيَين، قبل أن يعودون بمعظمهم إلى المغرب.

عبد اللطيف واحد من هؤلاء، ولا يخفي قلقه الشديد على شقيقه الأصغر البالغ من العمر 17 عاماً، بعدما ألقى بنفسه في البحر، يوم الخميس الماضي، مع صديقَين له، محاولاً الوصول إلى سبتة سباحة. ويقول العامل زراعي من مولاي بوسلهام، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر من الفنيدق، البالغ من العمر 27 عاماً، لوكالة فرانس برس: "اتّصل بي صديقا شقيقي (اللذان خاضا معه الرحلة)، يوم الجمعة، وأخبراني بأنّهم (الثلاثة) انطلقوا في اليوم الذي سبق، غير أنّه (الشقيق) أُصيب بتمزّق عضلي في أثناء السباحة فانفصل بعضهم عن بعض". ويتساءل إن كان شقيقه "ما زال حياً"، بعدما عاد رفيقاه إلى الوطن.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي دفعت هؤلاء الشباب إلى المخاطرة بحياتهم في الهجرة غير النظامية؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية والإسبانية للتعامل مع هذه الظاهرة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتفيد البيانات المتداولة بأنّ أكثر من ستين ألف شخص، معظمهم من المغاربة، تمكّنوا من الوصول إلى سبتة أخيراً، غير أنّ السلطات أعادتهم بغالبيتهم الساحقة إلى الفنيدق، إذ راحت حافلات تتولّى نقلهم إلى مناطقهم. وأحصت السلطات الإسبانية 72 قتيلاً على أقلّ تقدير، فيما تشير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أنّ الحصيلة تقارب "130 ضحية"، إلى جانب "عشرات المفقودين".

ويقول عبد اللطيف، الذي فضّل عدم الكشف عن اسم عائلته، إنّ "هاجسي يكمن في أن أعود من دونه (شقيقه). لا أفهم لماذا فعل ذلك، ولا أفهم صمت السلطات". ويعبّر عن غضبه إزاء الحكومة التي يرى أنّ عليها "توعية الشبّان بمخاطر الهجرة غير النظامية" في مواجهة "الآثار المدمّرة لمواقع التواصل الاجتماعي".

وكان الراغبون في الهجرة قد بدأوا، يوم الخميس الماضي، بالتوافد إلى الحدود المؤدية إلى سبتة إثر شائعة مفادها أنّ تلك الحدود مفتوحة، علماً أنّ صور شبّان يصلون إلى سبتة سباحة أو سيراً على الأقدام فوق الصخور وهم يرفعون شارة النصر غذّت تلك الشائعة.

الصورة مهاجرون ينتظرون دورهم للحصول على المياه بعد وصولهم أخيراً إلى سبتة، 2 أغسطس 2026 (أدري ساليدو/ Getty)

وبالقرب من السياج، يعرض أقارب المفقودين صورهم على الأشخاص الذين أعيدوا من سبتة أخيراً، في بحث عن أيّ معلومة مفيدة محتملة. واطمأنت إحدى الأمهات نسبياً، بعدما قال لها أشخاص إنّهم تعرّفوا إلى ابنها في سبتة يوم السبت الماضي.

من جهتها، تسأل رشيدة ماماخ، البالغة من العمر 48 عاماً، التي احمرّت عيناها من كثرة البكاء، كلّ عابر عن ابنها زهير البالغ من العمر 23 عاماً، من دون جدوى. هو كان قد اتّصل بها، يوم الخميس الماضي، وقال إنّه ترك دراجته النارية في الفنيدق ووصل إلى سبتة، لكنّها تشير إلى أنّه "لم يعد يجيب (على هاتفه) منذ ذلك الحين". وتقول ماماخ، التي قدمت ليل الخميس الجمعة من فاس، على بعد أكثر من خمس ساعات بالسيارة إلى الجنوب: "أدعو الله أن يعود سالماً"، وتناشد السلطات والملك محمد السادس بذل "المستحيل لإعادة أبنائنا". يُذكر أنّ زهير، الحاصل على شهادة الثانوية العامة والعاطل من العمل، كان قد تعلّم الألمانية في مدرسة خاصة. وعلى الرغم من أنّ وضع العائلة "جيّد"، بفضل عمل والده سائق سيارة أجرة، تلفت والدته متحسّرة إلى أنّه "كان يحلم بالذهاب إلى ألمانيا من أجل حياة أفضل".

لجوء واغتراب هدوء حذر وترقب في سبتة

في الإطار نفسه، تخبر فدوى علّام، المقيمة في الفنيدق، كيف شعرت بذعر شديد عندما عادت، فجر يوم الجمعة الماضي، من عملها نادلة لدى شركة لتنظيم المناسبات، ولم تجد ولدَيها في المنزل؛ ابنتها البالغة من العمر 13 عاماً وابنها الأصغر البالغ ثمانية أعوام. وتقول الأرملة البالغة من العمر 42 عاماً لوكالة فرانس برس: "لم أحتمل الأمر، فتوجّهت فوراً إلى البحر لأبحث عنهما" في سبتة. فعثرت على ابنتها في مركز استقبال، لكن من دون الصبي الذي كانت السلطات قد أعادته في تلك الأثناء إلى الفنيدق. وبسبب الإرهاق وكونها "لن تعد تقوى على المشي"، قضت ليلتها لدى صديقة لها في سبتة.

من جهته، بالكاد يتمالك محمد، وهو سبّاك يبلغ من العمر 27 عاماً، دموعه، معبّراً عن قلقه على اثنَين من أبناء عمومته اللذَين يبلغان من العمر 18 عاماً و22. ويقول الشاب المتحدّر من إفران، على بعد 460 كيلومتراً إلى جنوب الفنيدق، إنّه طلب منهما في آخر اتصال هاتفي "تسليم نفسَيهما إلى السلطات من أجل إعادتهما"، غير أنّه لم يتلقَّ أيّ خبر عنهما منذ تلك المكالمة ليل الخميس الجمعة، فتوجّه إلى الحدود بحثاً عنهما. وكما بقيّة أفراد عائلته، لا يفهم محمد سبب إقدامهما على ذلك، مع أنّ "والدَيهما يملكان أراضٍ زراعية ويعيشان في وضع جيد".

(فرانس برس، العربي الجديد)