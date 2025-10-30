ظروف ومشاكل تغيّر ديناميات التنقل داخل تركيا

- شهدت تركيا تغييرات ديمغرافية بعد زلزال 2023، حيث زاد تمركز السكان في بعض الولايات وانخفض في أخرى بسبب الغلاء والازدحام وتراجع مستوى المياه، مما دفع السكان للهجرة إلى المدن الصغيرة أو الأرياف. - أظهرت البيانات أن إسطنبول جذبت 32.8% من المهاجرين لكنها فقدت 34% من سكانها، مما يعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة رغم فرص العمل والتعليم المتاحة. - تعكس الهجرة الداخلية مشاكل اقتصادية واجتماعية، وتؤكد الباحثة عائشة نور على ضرورة خطط حكومية لإعادة توزيع السكان بما يتماشى مع التنمية المستدامة.

تتبدل خريطة توزع السكان دورياً في تركيا، وأحدثت مستجدات في الأعوام الأخيرة، أهمها الزلزال المدمّر الذي ضرب عشر ولايات جنوبية عام 2023، تغيّرات ديمغرافية إذ زاد تمركز السكان في ولايات محددة، وقلّ عددهم في مدن أخرى. وبالطبع ألقت مشاكل الغلاء والازدحام وتراجع مستوى المياه في مدن كبيرة بدلوها في هذا المجال، وتكثفت هجرة سكان إلى مدن صغيرة أو أرياف، في حين عاد بعض الأغنياء من الريف إلى مدن كبيرة.

يقول خبير الشؤون العقارية ومدير التسويق، أحمد ناعس لـ"العربي الجديد": "لم يغادر الأغنياء المدن الكبيرة أصلاً، لأن ممتلكاتهم ومنازلهم موجودة فيها، ولم يبيعوها، وهم يملكون أخرى في الريف مخصصة للاصطياف أو للهروب من زحام المدن والاسترخاء، وفي الغالب يعودون إلى المدن للعمل، لكن يلاحظ أنهم استقروا في شكل دائم في مناطق هادئة ومجمعات مستقلة في المدن الكبيرة، وفي مقدمها إسطنبول".

يضيف: "إعادة توزع السكان تحصل في المدن الكبيرة، وشهد القسم الآسيوي من إسطنبول إقبالاً كبيراً خلال العامين الأخيرين، بخلاف القسم الأوروبي بعدما زادت المخاوف من حصول زلزال. وفي حين شملت المخاوف في القسم الأوروبي أحياءً مهددة مثل بيوك كشمجي وأفجولار، وأخرى قديمة مثل الفاتح وباغجلي أولر، ارتفعت أسعار العقارات في مجمعات ومبانٍ جديدة".

من جهته، يرى الباحث طه عودة أوغلو أن موضوع التنقل الداخلي أبعد من مخاوف الزلازل وغلاء العقارات، لأن الولايات التركية كلها معرضة للكارثة الطبيعية، وعدد العقارات في ولاية غازي عنتاب مثلاً ليس أقل كثيراً من أنقرة وإزمير وحتى إسطنبول. ويعتبر أن حركة الهجرة الداخلية تتعلق بأنماط المعيشة وفرص العمل التي تراجعت في المدن الكبيرة، وزادت في تلك الزراعية، ربما في المدن الصغيرة والريف، كما أن "الازدحام في المدن الكبيرة بات أمراً لا يطاق، ويجب أن تدرس الحكومة ظاهرة انتقال أكثر من2.5 مليون شخص داخل تركيا العام الماضي".

ويكشف معهد الإحصاء التركي الحكومي، في تقرير أصدره في يونيو/ حزيران الماضي، أن عدد المواطنين الذين انتقلوا من ولاية إلى أخرى العام الماضي بلغ 2 مليون و791 ألفا و156، وكانت الفئة العمرية بين20 و24 عاماً الأكثر تنقلاً، وشكّلت نسبة 14.7% من إجمالي المهاجرين، وتلتها الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً بنسبة 12.1%، ثم الفئة بين 30 و34 عاماً بنسبة 10.3%.

وفي شأن الولايات الأكثر جذباً أو طرداً، يفيد المعهد بأن إسطنبول كانت الأكثر جذباً، إذ استقر فيها نحو 32.8% من المهاجرين، ثم أنطاليا 8.5%، وأنقرة 7.4%، ومرسين 5.5%. أما الولايات التي فقدت أكبر عدد من السكان، فهي إسطنبول نفسها أيضاً التي غادرها 34% من إجمالي المهاجرين، ثم أنقرة بنسبة 8.5%، وإزمير بنسبة 3.3%.

الشبان الأتراك بين الأكثر حركة بين الولايات، 26 يوليو 2023 (فرانس برس)

ويعلّق عودة أوغلو بأن "السعي إلى العمل أو الهروب من الازدحام والغلاء كانت الدوافع الأولى، لكن المفارقة أن إسطنبول هي الأكثر هجرة وجذباً في الوقت نفسه. وفي حين يرى البعض أنها مزدحمة والأسعار فيها مرتفعة، يراها آخرون جاذبة وتوفر فرص عمل، خاصة تلك الموسمية، مثل السياحة والخدمات".

ويلفت إلى أن "فرص التعليم والجامعات الكبرى الموجودة في المدن الرئيسية، مثل إسطنبول، سبب مهم لتبدل التمركز السكاني والديمغرافيا. وفي العادة تتألف الأسرة التركية من ثلاثة أو أربعة أفراد، ويلحق الآباء بالأبناء إذا قرروا الدراسة في إسطنبول، ويغيرون سكنهم. وبحسب بيانات معهد الإحصاء، انتقل غالبية المهاجرين داخلياً بسبب هذا الأمر، ما يشكل مؤشراً مهماً لروابط الأسرة في تركيا".

يضيف عودة أوغلو أن "ارتفاع نسبة الشباب المهاجرين للعمل والتعلم يظهر تمسكهم بتحسين الواقع المعيشي وفرص التحصيل الدراسي، وأن فرص العمل محدودة في المدن الصغيرة والأجور قليلة، ويغري العمل الموسمي في الولايات الكبيرة، الشباب على التنقل الداخلي. وبلغ عدد من نفذوا هذه الخطوة، والذي تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً، 549 ألفاً و43".

ويبلغ عدد سكان تركيا، بحسب المعهد، 85 مليوناً و664 ألفاً و944، بارتفاع نحو 292 ألفاً و567 شخصاً عن العام الماضي.

وتشير بيانات معهد الإحصاء إلى أن عدد السكان انخفض في 40 محافظة العام الماضي، في حين ارتفع عدد سكان محافظات أخرى، منها إسطنبول، إلى 15.7 مليوناً، علماً أنها تضم نحو 18.3% من سكان تركيا. وتعتبر ولاية بايبورت الأقل سكاناً بـ83 ألفاً و676 شخصاً.

وتقول الباحثة عائشة نور من جامعة محمد الفاتح في إسطنبول لـ"العربي الجديد": "يجب ألا نستهين بالهجرة الداخلية لأنها تعكس مشاكل اقتصادية واجتماعية. ولو توقفنا عند خبر نضوب مياه الشرب في ولاية بورصة، نستنتج أن زيادة الهجرة إليها، من ولايات إسطنبول تحديداً، بسبب الغلاء والازدحام، أوجد كارثة كبيرة فيها".

تتابع: "لا بدّ أن يكون مؤشر إعادة توزيع السكان ضمن خطة الحكومة بحسب ما تقتضيه عملية التنمية، وإلا سنكون أمام تبدل اجتماعي وخلل اقتصادي وضغط كبير على الخدمات والمرافق العامة التعليم والصحة والإسكان".

وترى أن "الخطط الحكومية يجب أن تلاحظ الأمر وتحله من خلال تسهيلات للقبول الجامعي في ولايات تشهد نزوحاً، أو منح قروض لفئات الشباب أو دعم أنشطة اقتصادية محددة. وعموماً لا يمكن النظر إلى موضوع التنقل الداخلي من خلال عودة الأغنياء إلى إسطنبول أو هجرة متوسطي الدخل منها، إذ يجب الأخذ في الاعتبار التبدل الاجتماعي وزيادة الاستياء، وهو ما يحصل مثلاً في منطقة إسنيورت بإسطنبول جراء هجرة عدد كبير من ولايات الجنوب، ووجود لاجئين عرب. وأيضاً يمكن تطوير الرؤية للوصول إلى مدى استغلال السياسيين والأحزاب المعارضة هذا الاستياء، أو الانقسام المجتمعي جراء التبدل السكاني وضغوط الأوضاع الاقتصادية".