طيور قطر... من مانغروف الذخيرة إلى خور العديد

- تتمتع قطر بموقع جغرافي مميز يجعلها محطة هامة في مسار هجرة الطيور بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، حيث تستضيف أكثر من 350 نوعاً من الطيور، مما يعزز التوازن البيئي والتنوع البيولوجي. - محمية الذخيرة وخور العديد تعتبران أمثلة بارزة على البيئات الغنية في قطر، حيث تحتضنان أنواعاً متعددة من الطيور وتوفران موائل مهمة للطيور المهاجرة، مما يبرز غنى الحياة البرية. - تواجه الطيور تحديات مثل التوسع العمراني والتغير المناخي، لكن الجهود المبذولة لتحسين الحماية وتطوير المحميات جعلت قطر أكثر جذباً للطيور، مما يعزز دورها في الحفاظ على النظام البيئي.

يمنح الموقع الجغرافي قطر مكانة خاصة في خريطة هجرة الطيور العالمية، إذ تقع على مسار حيوي لعشرات الطيور المهاجرة ضمن النطاق الأفروأوراسي.

تُعَدّ قطر الغنية بالغاز الطبيعي موئلاً لأكثر من 350 نوعاً من الطيور، وممراً سنوياً للعديد من الطيور المهاجرة التي تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على التوازن البيئي، وتسهم في تعزيز التنوع البيولوجي. والطيور في قطر جزء من سردية بيئية تروي حكاية المكان حين يفتح ذراعيه للقادمين من سماوات بعيدة. ففي الدولة شبه الجزيرة، تلتقي اليابسة بالبحر، وتعبر أسراب الطيور القادمة من آسيا وأوروبا وأفريقيا، التي تجد في السواحل والسبخات والرَّوض والمزارع محطات للراحة والغذاء، وأحياناً التكاثر.

يقول المستشار في وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية، أحمد حسين المطوع، لـ"العربي الجديد" إن "قطر تعد وجهة فريدة في مسارات هجرة الطيور العالمية لموقعها الجغرافي الذي يتوسط خطوط الهجرة بين أفريقيا وأوروبا وآسيا. الطيور في قطر تتوزع بين مقيمة ومهاجرة وزائرة، بحسب الفصول وطبيعة المواطن البيئية، وهذا التنوع يعكس قيمة طبيعية تستحق مزيداً من الرصد والحماية".

في شمال شرق قطر، تبرز محمية الذخيرة واحدةً من أكثر البيئات غنى وحيوية، حيث تمتد أشجار القرم "مانغروف" على طول الساحل، وتتشابك مع المياه الضحلة والمسطحات الطينية، لتشكل منظومة طبيعية نادرة. وتؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي أن المحمية أنشئت بقرار رسمي في عام 2006، وتقع على مسافة تقارب 64 كيلومتراً من العاصمة الدوحة، وهي تؤوي نحو 130 نوعاً من الطيور، وتمثل موئلاً إقليمياً مهماً لتغذية الطيور المهاجرة واستراحتها وتكاثرها.

الصورة داخل سوق الطيور في سوق واقف، إبريل 2026 (العربي الجديد)

ويبدأ موسم هجرة الطيور الذي يطلق عليه محلياً "اللفو" في مطلع سبتمبر/ أيلول، ويستمر حتى منتصف فبراير/ شباط من كل عام، وتمرّ خلالها أنواع مختلفة من الطيور. وتُعَدّ فترة الشتاء، وتحديداً من نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى إبريل/ نيسان، موسماً رئيسياً لعبور طيور النحام (الفلامنغو)، التي تُعَدّ من أكثر الطيور ارتباطاً بالمخيال العام، إذ تتردد أسرابه على المياه الهادئة في منطقة "الذخيرة" على الساحل الشرقي، في مشهد يمنح المكان فرادته البصرية، ويجتذب هواة الرصد والتصوير.

ويشير موقع "قطر للسياحة" الرسمي إلى أن منطقة الذخيرة تُعَدّ من أبرز المواقع التي ترتادها طيور الفلامنغو خلال هجرتها الشتوية، فضلاً عن احتضانها طيوراً أخرى مثل النوارس، و"القاق"، والطيور الخواضة، وأنواع من البط. غير أن عالم الطيور لا يقتصر على ساحل قطر وحده، فالمناطق البرية والروض تتيح بدورها مجالاً لأنواع أخرى، من بينها الحباري، والقطا، والقبرة، التي تستفيد من أشجار السدر والسمر وما توفره من غطاء وغذاء.

قضايا وناس الخور القطرية... من قرية صيد اللؤلؤ إلى أيقونة المونديال

في جنوب شرق قطر، يقدم "خور العديد" مثالاً آخر على الثراء الطبيعي، وهو لسان بحري يمتد داخل اليابسة، حيث تتجاور الكثبان الرملية مع البحر في مشهد نادر، وتتشكل بيئات بحرية وساحلية وصحراوية متداخلة. وتُعَدّ هذه المحمية من المواقع التي تعزز شبكة الحماية الطبيعية القطرية، بما تكشفه من تنوع يؤكد أن الحياة البرية في البلاد أوسع وأغنى مما يوحي به المشهد الصحراوي التقليدي.

ويُعد كورنيش الدوحة من أبرز الواجهات البحرية في العاصمة، وتقع حديقة وساحة سوق واقف على مقربة منه، ليشكّلا معاً مساحة مفتوحة تستقر فيها أسراب الحمام بكثافة. داخل "سوق الطيور" الكائن في "سوق واقف" في قلب الدوحة، تصطف الأقفاص وتتعالى الأصوات، وتتنوع المعروضات بين الببغاوات والكناري والحمام وطيور الزينة، في مشهد يجمع بين الهواية والتجارة والتراث.

الصورة تجمّع للحمام في ساحة سوق واقف، إبريل 2026 (العربي الجديد)

ويقول خبير الطيور، غسان برقاوي، إن المزادات على الحمام لا تشهد عادة منافسة بسبب محدودية الطلب، فيما ترتفع أسعار بعض أنواع الببغاوات إلى عشرة آلاف ريال (2750 دولاراً)، مشيراً إلى أن السوق تحول إلى نمط البيع التقليدي من دون مزادات أسبوعية، فيما ساهم شحّ الاستيراد من جراء إغلاق مضيق هرمز في رفع أسعار بعض الطيور. ويضيف برقاوي أن "بعض الطيور المهاجرة باتت تميل إلى الاستقرار في قطر، ولا سيما في المناطق الساحلية حيث تتوفر درجات من الرطوبة وموائل أكثر ملاءمة، والثابت أن ازدياد المساحات الخضراء، وتطوير المحميات، وتحسن ظروف الحماية في بعض المواقع، كلها عوامل أسهمت في جعل قطر أكثر جذباً للطيور خلال مواسم الهجرة".

ولا تقتصر قيمة الطيور على حضورها الجمالي، وإنما تؤدي دوراً في التوازن البيئي، فهي تلتهم أعداداً كبيرة من الحشرات، وتسهم في نقل البذور، وتشارك في تلقيح النباتات، ويشكل تنوعها وكثافتها مؤشراً على صحة البيئة، ما يجعل الحفاظ عليها جزءاً من الحفاظ على النظام البيئي. لكن هذا المشهد الغني لا يخلو من تحديات، فالتوسع العمراني والصناعي يضغط على المواطن الطبيعية للطيور، والتغير المناخي يلقي بظلاله على توقيتات الهجرة، وعلى خصائص البيئات الرطبة، ومصادر الغذاء.