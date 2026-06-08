طنين النحل

بعد نشر كتابي باسم "النحل... الجندي البيئي المجهول"، وجدتني أعيش في دوامة من الطنين، إذ ظلّ أصدقائي يتحفوني بمعلوماتٍ جديدة ومدهشة عن النحل. ومنهم يحثّني على كتابة جزءٍ ثانٍ، أو يطلب معالجة تلك المعلومات الغزيرة بما يمكّن من لا يقرأون الكتب من الاطّلاع عليها. اقترح أحدهم أيضاً إعداد بودكاست، أو حلقات درامية، أو أيّ شكل يمكن أن تنتشر به المعلومات، خصوصاً أنّ تناولي مزج بين السرد الأدبي والمعلومة العلمية، ذلك أنّ السلسلة موجّهة لغير المتخصّصين، بل للمعلّمين والطلاب والمهتمّين بالتنوّع الأحيائي.

تجاوز الطنين الذي يحاصرني حدود الأذن ليصبح حالة فكرية كاملة. كأنّ النحل، بكلّ ما يحمله من أسرارٍ، قرّر أن يفتح لي باباً جديداً. أدركتُ أنّه ليس موضوعاً يُكتب عنه فحسب، بل عالمٌ يُكتشَف كلّ يوم، ويدعونا للتأمّل، ويذكّرنا بأنّ الطبيعة ليست صامتة كما نتوهّم، بل تتحدّث طوال الوقت، فقط نحن الذين لا نُصغي.

ولعلّ أكثر ما أثار انتباهي أنّ كلّ معلومة جديدة عن النحل كانت تحمل في جوهرها درساً أخلاقيّاً. فهذه الأمم الصغيرة التي لم تتلوّث بالأنانية، ولم تُفسدها وفرة الموارد، ولم تُغوها السلطة، ما تزال تحفظ قوانين البقاء كما صاغتها الطبيعة، من قبيل المصلحة العامة قبل الخاصة، والنظام قبل الفوضى. وحين أُقارن ذلك بما يحدث في مجتمعات البشر، أجدنا فقدنا الكثير من الفطرة التي حافظ عليها النحل. نحن الذين نملك العقول والكتب والقوانين، بينما هي لا تملك سوى حدس البقاء، ومع ذلك تتفوّق علينا في الانضباط، والعدالة، وتوزيع الأدوار، واحترام دورة الحياة.

عندها بدأ الطنين يتحوّل إلى سؤالٍ مُلحٍّ. إذا كانت هذه الكائنات الصغيرة قادرة على بناء مجتمعاتٍ متماسكة، فماذا حدث لنا نحن الذين نرى أنفسنا قمّة الهرم؟

لعلّ أجمل ما يتركه النحل فينا، قبل عسله، هو هذا الإحساس بأنّ العالم ما زال قادراً على أن يدهشنا، وأن الطبيعة ليست مجرد خلفية لحياتنا، بل شريك أصيل فيها. فكلّ خلية نحل هي درس في الإدارة، وكلّ رحلة بحثٍ عن رحيقٍ هي محاضرة في الإصرار، وكلّ طنينٍ خافتٍ هو تذكير بأنّ الحياة تُدار بصمت. حين نتأمّل حياة النحل لا نتعلم عنه، بل نتعلم عن أنفسنا، وعن هشاشتنا، وقدرتنا على الإصلاح، وعن حاجتنا إلى إعادة ترتيب علاقتنا بالكائنات التي تُشاركنا هذا الكوكب. فربّما يكون الطريق إلى بيئةٍ أفضل أبسط ممّا نظنّ. المهم أن نرى، وأن نفهم، وأن نحترم، وأن نقترب خطوةً من حكمة تلك الأمم الصغيرة التي سبقتنا إلى النظام، وإلى الأخلاق، وإلى البقاء.

(متخصص في شؤون البيئة)