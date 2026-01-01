طلبة غزة يناشدون بفتح المعابر للالتحاق بجامعاتهم

- نظم الطلبة الفلسطينيون في غزة وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح المعابر لتسهيل سفرهم للجامعات الخارجية، حيث يواجهون خطر فقدان المنح الدراسية أو الفصل النهائي بسبب القيود المفروضة. - ألقت الطالبة لجين شقورة بيانًا دعت فيه لمنح الطلبة أولوية في السفر وتخفيف الإجراءات الجامعية، كما ناشدت الجهات الفلسطينية والدولية لدعمهم. - يواجه الطلبة تحديات كبيرة في مواصلة تعليمهم، مطالبين الجامعات بمراعاة ظروفهم وإعفائهم من رسوم التأخير، وسط مخاوف من ضياع العام الدراسي.

نظّم الطلبة الفلسطينيون المسجّلون في جامعات خارجية والعالقون في قطاع غزة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مركز التضامن الإعلامي التابع لنقابة الصحافيين، للمطالبة بفتح المعابر وتسهيل سفرهم إلى الخارج، بما يتيح لهم الالتحاق بجامعاتهم واستكمال مسيرتهم التعليمية التي باتت مهددة بالضياع. ورفع الطلبة خلال الوقفة لافتات عبّرت عن معاناتهم المستمرة منذ أشهر طويلة، في ظل إغلاق المعابر وتشديد القيود على السفر، الأمر الذي حرمهم من الوصول إلى مقاعد الدراسة، وأدخلهم في دوامة من القلق النفسي والخوف من فقدان المنح الدراسية أو التعرض للفصل النهائي من جامعاتهم.

وأكد المشاركون أن سنوات من التعب والاجتهاد باتت مهددة بالتبديد بسبب عدم قدرتهم على مغادرة القطاع، ولا سيما أن العديد منهم التحق بجامعات خارجية بعد حصوله على منح دراسية جزئية أو كاملة، إلا أن الحرب والظروف الأمنية المعقدة حوّلت أحلامهم الأكاديمية إلى انتظار مفتوح على المجهول. وأشار الطلبة إلى أن بقاءهم عالقين داخل غزة لا يعني فقط تعطّل الدراسة، بل يعرّض مستقبلهم العلمي والمهني للخطر، في وقت يعيشون فيه أوضاعاً إنسانية قاسية، بين نزوح متكرر، وانقطاع للخدمات الأساسية، وصعوبة توفير متطلبات الحياة اليومية، فضلاً عن غياب أي بدائل تعليمية حقيقية تعوّضهم عمّا يفقدونه من فرص.

الصورة

وألقت الطالبة العالقة لجين شقورة، الملتحقة بكلية الطب البشري، بيان الوقفة، مؤكدة ضرورة منح الطلبة أولوية في السفر في حال فتح المعبر، وتسهيل خروجهم للالتحاق بجامعاتهم، أو إيجاد آليات بديلة تتيح لهم المغادرة في حال استمرار الإغلاق. وبيّنت شقورة أن الوقفة جاءت لإيصال رسالة إلى العالم بضرورة الوقوف إلى جانب الطلبة العالقين وتسهيل التحاقهم بجامعاتهم في الخارج، مشيرة إلى أنهم حُرموا من الدراسة لفترات طويلة وصلت لدى بعضهم إلى عامين، ما شكّل انتهاكاً واضحاً لحقهم في التعليم، نتيجة احتلال معبر رفح من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعدم السماح لهم بالسفر.

ودعت شقورة الجامعات المصرية وغير المصرية إلى التخفيف من الإجراءات المفروضة على الطلبة، وإعفائهم من أي تأخيرات هم في غنى عنها، مطالبة باستمرار المنح الدراسية التي حصل عليها الطلبة العالقون في غزة، وإعفائهم من أي رسوم إضافية ترتبط بالتأجيل القسري. كما ناشدت شيخ الأزهر الشريف الاستمرار في دعم الطلبة الحاصلين على منحه، وجميع الجهات الفلسطينية والدولية بالوقوف إلى جانبهم، لإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بجامعاتهم في الخارج، ومنع ضياع المزيد من سنوات أعمارهم. ودعا الطلبة الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل والضغط من أجل فتح المعابر أمامهم، باعتبار أن حقهم في التعليم والتنقل مكفول بموجب القوانين والمواثيق الدولية، مؤكدين أن حرمانهم من السفر يشكل عقاباً جماعياً يهدد جيلاً كاملاً من الطلبة الطامحين للعلم وبناء مستقبل أفضل.

من جانبه، أوضح الطالب العالق عبد الله عوض الله، الملتحق بكلية الطب والجراحة، أنه حصل خلال الحرب على قبول طالب وافد في إحدى الجامعات المصرية، إلا أن استمرار إغلاق المعابر اضطره إلى تأجيل سنوات دراسته، مؤكداً أن كل يوم يمرّ يعني خسارة جديدة لفرصته وحقه في التعليم. وبيّن عوض الله لـ"العربي الجديد"، على هامش الوقفة، أنه بات عالقاً بين خيارين مستحيلين: فلا يستطيع مواصلة دراسته في الخارج، ولا يملك إمكانية الدراسة داخل القطاع في ظل التدمير الواسع الذي طاول المؤسسات التعليمية. وأضاف: "في حال عدم تمكّننا من السفر، نأمل أن تراعي الجامعات الظروف الاستثنائية التي مررنا ونمرّ بها، وأن تعفينا من رسوم التأخير الخارجة عن إرادتنا، وألا تُلغى شهادات القبول التي حصلنا عليها، مع تمديد صلاحيتها".

ويواجه الواقع ذاته طالب الطب البشري في جامعة الإسكندرية عمر سعد الدين (20 عاماً)، الذي سجّل في الجامعة منذ عام 2023، ولم يتمكن من الالتحاق بالدراسة بسبب الحرب والإغلاق الإسرائيلي للمعابر. وأوضح سعد الدين لـ"العربي الجديد" أنه حاول متابعة دراسته داخل غزة، إلا أن تدمير الجامعات، واستمرار الحصار، والنزوح المتواصل، حالت دون ذلك، إضافة إلى عدم قدرته على الدراسة إلكترونياً، نظراً إلى طبيعة تخصصه التي تتطلب تدريباً عملياً متواصلاً.

وتأتي هذه الوقفة في وقت تتزايد فيه المخاوف من ضياع العام الدراسي على مئات الطلبة الفلسطينيين العالقين في غزة، الذين لا يزالون يتمسكون بالأمل، رغم قسوة الواقع، بأن تجد مطالبهم صدى حقيقياً قبل أن تتحول أحلامهم الأكاديمية إلى خسارة لا يمكن تعويضها.