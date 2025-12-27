طقس سيّئ ينتظر دولاً عربية وتحذير عاجل من المغرب

- المغرب والعراق وسوريا: أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرات من تقلبات جوية حادة تشمل عواصف رعدية وتساقطات ثلجية في المغرب، أمطار رعدية وسيول في العراق، وتساقطات ثلجية في سوريا. - السعودية والكويت وسلطنة عمان: توقعت الأرصاد الجوية أمطاراً رعدية وضباب في السعودية والكويت، مع تحذيرات من انخفاض الرؤية الأفقية، بينما حذرت سلطنة عمان من تشكل السحب المنخفضة والضباب. - قطر والبحرين ومصر: حذرت الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية بسبب الضباب في قطر، أمطار متفرقة في البحرين، وسحب ممطرة وشبورة مائية في مصر.

يعود الطقس السيّئ إلى معظم الدول عربية، السبت، مع تحذيرات في المغرب من تكرار أحداث إقليم آسفي غربي البلاد التي أودت بحياة العشرات جراء تقلبات مناخية حادة. جاء ذلك بحسب مواقف رسمية رصدتها الأناضول، في المغرب والعراق وسورية والسعودية والكويت وسلطنة عُمان وقطر والبحرين ومصر.

المغرب: تحذير عاجل

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية نشرة إنذارية "تحذر من تقلبات جوية حادة ابتداء من الجمعة وحتّى الأحد، تشمل زخات رعدية قوية، وتساقطات ثلجية، وهبّات رياح قوية، وانخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة بعدد من أقاليم المملكة، منها آسفي"، والذي شهد مؤخراً فقدان أرواح العشرات بسبب طقس مماثل.

وأفادت المديرية في بيان مساء الجمعة، بعنوان "تحذير عاجل"، بأنّ المغرب يشهد "حالة جوية استثنائية قد تشكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة تتمثل هذه الحالة في عواصف رعدية شديدة القوة"، ووفق البيان: "تكتسب هذه الحالة خطورتها القصوى من تذكيرنا بالفاجعة السابقة في إقليم آسفي، إذ أودت الأحوال الجوية السيّئة بحياة عشرات الأشخاص".

وأهابت المديرية "بجميع المواطنات والمواطنين أخذ هذا التنبيه على محمل الجد، وتجنّب السفر أو القيام بأي أعمال غير ضرورية بالأقاليم المتضرّرة خلال فترة التنبيه الجوي (يشمل السبت والأحد)".

وبحسب صفحة حالة الطقس في العربي الجديد، سيشهد اليوم السبت في المغرب درجة حرارة تبلغ نحو 15 درجة مئوية مع زخات أمطار رعدية نهاراً، تنخفض ليلاً إلى حوالى 11 درجة مئوية، مع استمرار الزخات الرعدية.

وفي النصف الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شهدت مدن مغربية عدّة أمطاراً غزيرة وتساقطاً كثيفاً للثلوج، فيما أسفرت السيول التي اجتاحت مدينة آسفي في 14 من الشهر نفسه عن مصرع 37 مواطناً، وفق بيان لمحافظة المدينة.

العراق... أمطار غزيرة في أغلب المدن

فيما توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، السبت، هطول أمطار رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة على مناطق بالبلاد. وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية مساء الجمعة، أن "نماذج الطقس وصور الأقمار الاصطناعية تشير إلى أن فرص هطول الأمطار حاضرة في أغلب مدن البلاد خلال نهار ومساء يوم السبت، باستثناء جنوب غرب البلاد وبعض مناطق الوسط والجنوب حيث تكون الفرص ضعيفة".

وأضافت أن "ذروة تأثير الحالة الجوية الأولى تكون ليل السبت/ الأحد وتستمر تأثيراتها لغاية الأحد ليلاً"، مبينة أنّ "المنطقة الشمالية تكون فيها الحصة الأعلى من كميات الأمطار، بالإضافة إلى هطولات مطرية تمتاز بالغزارة أحياناً، مع اشتداد متوقع للأمطار ليلة السبت/ الأحد خصوصاً في مناطق الشمال الشرقي".

وتابعت: "لا يُستبعد تشكل سيول محلية في بعض المناطق، ولا سيّما مجاري الأودية التي تستوجب الحذر، مع فرص واردة لهطول حبات البرد مصحوبة برياح هابطة"، متوقعة "هطولاً ثلجياً يشمل المرتفعات الجبلية في أربيل والسليمانية ودهوك وأجواء شديدة البرودة"، وبيّنت الهيئة أنه "لا يُستبعد تشكل بؤر غزارة مطرية فجر يوم الأحد، على المناطق الحدودية مع إيران، مع بؤر غزارة مطرية أخرى في المنطقة الوسطى على فترات".

ومن المرتقب أن تبلغ الحرارة 17 درجة نهاراً مع غيوم متفرقة، و12 درجة ليلاً في أجواء يغلب عليها الغيم، بحسب "حالة الطقس" لـ"العربي الجديد".

سورية: تساقطات ثلجية

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، مساء الجمعة، "تنبيهاً جوياً" بشأن طقس سيّئ السبت والأحد. وقالت الأرصاد السورية، في بيان، عبر صفحتها بمنصة فيسبوك، إنّ الطريق الدولي دمشق حلب، ومناطق جبلية بريف دمشق ستشهد تساقطات ثلجية مع ساعات مساء السبت وصباح الأحد.

ودعت إلى تجنّب السفر على الطريق الدولي دمشق ـ حمص مساء السبت وصباح الأحد، إلّا للضرورة فضلاً عن القيادة بحذر وعدم الانشغال أثناء القيادة، والحذر من الانزلاقات بسبب تساقط الثلوج وتشكل الصقيع على الطريق الدولي لتفادي حوادث السير.

وتشير حالة الطقس، إلى تسجيل 12 درجة مئوية نهاراً، مع احتمال تساقط زخات من المطر ابتداءً من فترة الظهيرة، فيما تنخفض الحرارة ليلاً إلى نحو 7 درجات، مع استمرار زخات المطر، بحسب صفحة "حالة الطقس".

السعودية: أمطار رعدية

بدورها توقعت الأرصاد الجوية السعودية السبت، أن تشهد البلاد أمطاراً رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق منها الرياض ومكة المكرمة، والمدينة المنورة والشرقية، والحدود الشمالية مع تكون الضباب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وتُسجّل درجات الحرارة نهاراً حوالى 24 درجة مئوية، مع أجواء غائمة جزئياً بشكل عام واحتمال تشكل ضباب خلال ساعات الصباح الأولى، على أن تميل الأجواء ليلاً إلى الصفاء غالباً مع انخفاض الحرارة إلى نحو 15 درجة.

الكويت: أمطار وضباب

أصدرت الأرصاد الجوية الكويتية، في بيان مساء الجمعة، تنبيهاً يتضمن احتمال تساقط أمطار رعدية وتشكل ضباب حتى السبت. وقالت إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً مع انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب قد تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.

ويتوقع أن تسجّل 18 درجة مئوية، مع احتمال زخات مطر تمتد حتّى ساعات الصباح، بينما تنخفض ليلاً إلى 17 درجة مع استمرار الأجواء المتقلبة.

سلطنة عُمان: دعوات للحذر

أفادت الأرصاد العمانية، في بيان السبت، بأن طقس اليوم "صحو إلى غائم جزئياً على معظم محافظات سلطنة عُمان"، وحذرت من "فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الصحراوية من محافظتَي الوسطى وجنوب الشرقية"، داعية للحذر والانتباه مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وأماكن هطل الأمطار وتشكل الضباب. وتبلغ الحرارة 24 درجة نهاراً مع سماء صافية، وتنخفض إلى 18 درجة ليلاً، وفق صفحة "حالة الطقس".

قطر: ضباب وسحب متفرقة

حذرت إدارة الأرصاد الجوية، في بيان السبت، من رؤية أفقية متدنية على بعض المناطق على الساحل وفي البحر، وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدلاً نهاراً مع ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية، وفرصة ضئيلة لأمطار خفيفة؛ وفي عرض البحر، يكون غائماً جزئياً مع فرصة لأمطار على المناطق الشمالية، ويصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب في البداية وسحب متفرقة.

وتشير"حالة الطقس"، إلى أن درجة الحرارة ستصل إلى 22 درجة مع غيوم متفرقة، بينما يبقى غائماً ليلاً مع انخفاض الحرارة إلى 20 درجة.

صبـاح الخيـر

ضباب خفيف إلى ضباب في البداية، معتدل نهاراً وسحب متفرقة مع فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة. الرياح أغلبها جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة. #قطر



Good morning

Misty to foggy at first, mild at daytime and scattered clouds with a weak chance of light rain. Winds are… pic.twitter.com/HBCobvxkaH — أرصاد قطر (@qatarweather) December 27, 2025

البحرين: أمطار متفرقة

ونبّهت الأرصاد البحرينية، في بيان السبت، إلى احتمال تساقط أمطار متفرقة بالبلاد مع طقس بارد نسبياً ليلاً، ووفق صفحة "حالة الطقس" في "العربي الجديد"، تصل درجة الحرارة إلى 20 درجة نهاراً مع غيوم متفرقة، وتظل الدرجة نفسها ليلاً مع غيم غالباً.

مصر: سحب وأمطار متفاوتة الشدة

أفادت الأرصاد الجوية المصرية، في بيان السبت، بأن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحري (شمال) والسواحل الشمالية الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. وحذرت من فرص تكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحياناً وقد تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ووفق صفحة "حالة الطقس" في "العربي الجديد"، تصل الحرارة في مصر نهاراً إلى 19 درجة مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة تتركز بعد الظهر، وتنخفض ليلاً إلى 16 درجة مع استمرار الأمطار الخفيفة حتى الفجر.

(الأناضول، قنا، العربي الجديد)