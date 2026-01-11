ضوابط حكومية جديدة لمكافحة السمنة في الصين

- أطلقت هانغتشو مبادرة لإدارة الوزن ضمن حملة وطنية لمكافحة السمنة، تشمل توسيع برامج اللياقة البدنية، توظيف متخصصين في التغذية، وتشجيع الأنشطة الرياضية في المدارس، مع نظام حوافز للمشاركين في الأنشطة الصحية. - أثار القانون جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيدين يرونها خطوة ضرورية ومعارضين يخشون من تدخل الحكومة في الشؤون الشخصية، بينما يؤكد المسؤولون أن السمنة عبء على الصحة العامة. - تعكس المبادرة قلقاً من ارتفاع معدلات السمنة في الصين، حيث يعاني 41% من البالغين من الوزن الزائد، مما يضغط على نظام الرعاية الصحية.

باتت هانغتشو المدينة الأولى في الصين التي تُطبق مبادرة إدارة الوزن الوطنية التي تمتد ثلاث سنوات، وستراقب السلطات صحة السكان عبر برامج مُخصصة.

باشرت سلطات مدينة هانغتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانغ الشرقية في الصين، في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، قانوناً يهدف إلى إنقاص وزن السكان، تماشياً مع جهود البلاد لمكافحة السمنة.

ويوسّع القانون برامج ومرافق اللياقة البدنية العامة، ويُطالب المدارس ومراكز رعاية الأطفال والمستشفيات ومؤسسات رعاية المسنين بتوظيف متخصصين في التغذية والحمية، كما يشجع المدارس والجامعات على إبقاء الملاعب الرياضية مفتوحة خلال ساعات العطل، مثل عطلة الشتاء. ويلحظ أيضاً تطبيق المدينة نظام حوافز قائم على النقاط يكافئ السكان على المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية، مع إمكانية استبدال النقاط بفصول وخدمات في المرافق الطبية والرياضية والتعليمية.

ويحثّ القانون منتجي الأغذية على تطوير منتجات قليلة الملح والدهون والسكر مع وضع ملصقات واضحة عليها، كما يشجع متاجر التجزئة والمطاعم وأماكن العمل على تقديم خيارات صحية أكثر مع وضع ملصقات توضح السعرات الحرارية والعناصر الغذائية. ويفرض القانون أيضاً تقديم وجبات متوازنة للطلاب.

ويندرج كل ذلك ضمن الحملة الوطنية الأولى لإدارة الوزن في الصين التي انطلقت في يونيو/ حزيران الماضي، وشملت سلسلة مبادرات تقودها الدولة، من بينها افتتاح عيادات لإدارة الوزن في مستشفيات بأنحاء البلاد، وتطوير دواء محلي الصنع لعلاج السمنة. ويقول مراقبون إن قانون هانغتشو يمثل خطوة أولى نحو ترجمة المبادرة الوطنية إلى عمل إقليمي، وتعميمه بعد ذلك كي يشمل كل المحافظات الصينية.

ورغم التفاعل الكبير مع الضوابط الجديدة، أثار القانون الجديد جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعم البعض جهود مدينة هانغتشو، بينما تساءل آخرون إذا كان القانون سيتدخل في الشؤون الخاصة للناس عبر تنظيم أوزانهم وهيئاتهم وتفضيلاتهم، وأيضاً عن قدرة الجهات التنظيمية والمشرعين على تنظيم الصحة الشخصية. في المقابل، أوضح القائمون على التشريعات الجديدة أن الأساس المنطقي لهذه الحملة أنه عندما تصبح السمنة عبئاً كبيراً على الصحة العامة، لا يمكن التعامل معها على أنها مسألة خاصة.

والعام الماضي، صُنّف 41% من البالغين الصينيين ضمن فئة الوزن الزائد، وفقاً لتقرير أصدره الاتحاد العالمي للسمنة، وهو شريك لمنظمة الصحة العالمية. ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 55% بحلول عام 2035. وتفيد دراسات محلية بأن زيادة الوزن ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض مزمنة، من بينها ارتفاع ضغط الدم، والكبد الدهني، ومرض السكري، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان.

ويقول لونغ ما تشاو، وهو والد طفل عمره 10 سنوات يعاني من السمنة، لـ"العربي الجديد": "اعتاد ولدي مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة في المنزل الذي يغادره قليلاً في أيام الإجازة إلى الفضاء العام مثل المتنزهات والمناطق الترفيهية المفتوحة، وهو مدمن للسكاكر والوجبات السريعة". ويشير إلى أن مدرسة ابنه تخصص حصة واحدة في الأسبوع لممارسة الرياضة، و"هذا غير كافٍ لطفل في عمره، ما يساهم في زيادة وزنه حتى أصبح يجد صعوبة في المشي مسافات طويلة". وأمل لونغ في تعميم تجربة هانغتشو كي تصل إلى مدينة كوانجو (جنوب) حيث يُقيم، ما قد يساعد في إنقاص وزن ابنه، وحل مشكلة البدانة التي يعاني منها.

الصورة تكافئ هانغتشو من يشاركون في أنشطة اللياقة البدنية، 24 مارس 2020 (Getty)

من جهتها، تقول اختصاصية التغذية في المركز الصيني للصحة العامة بالعاصمة بكين، لي وان يونغ، لـ"العربي الجديد": "يعاني أكثر من نصف البالغين من زيادة الوزن، كما أن سمنة الأطفال والمراهقين أصبحت بارزة بشكل متزايد، ما يشكل مشكلة صحية عامة كبيرة تضع ضغطاً هائلاً على نظام الرعاية الصحية. والمشكلة نتيجة التغيّرات في نمط الحياة بتأثير التنمية الاقتصادية، مثل اتباع نظام غذائي غني بالسعرات الحرارية، وقلّة الحركة، وكذلك الاندماج مع العادات الغذائية الغربية، والتوسّع الحضري المتسارع". تتابع: "مع الانفتاح الاقتصادي تحسّنت مستويات المعيشة، وتحوّل النظام الغذائي إلى الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، وانخفض النشاط البدني، ما أدى إلى اختلال التوازن بين تناول السعرات الحرارية والاستهلاك، وفاقم أزمة السمنة في البلاد".

وسبق أن أطلقت السلطات الصينية تدابير عدة لمكافحة السمنة، مع التركيز على إدارة الوزن وأنماط الحياة الصحية. ويقدر خبراء صحيون أن أكثر من 400 مليون بالغ يعانون من زيادة الوزن في الصين، ويتوقعون أن يصل هذا العدد إلى 515 مليوناً بحلول عام 2030. وهم يحذرون من أن عدم السيطرة على معدل السمنة في الصين بشكل فعّال سيجعله يستمر في الارتفاع بسرعة فائقة، ما يشكل تحدياً كبيراً للرعاية الصحية والاقتصاد. ويلفتون إلى أن السمنة تحوّلت من مشكلة سوء تغذية إلى تحدٍ صحي جديد يتطلب إدارة شاملة وعاجلة.