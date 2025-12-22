ضرب أسيرات فلسطينيات ونزع حجابهن في سجن إسرائيلي

- تتعرض الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون لانتهاكات وحشية تشمل نزع الحجاب والضرب، ضمن تصعيد خطير ومتواصل منذ ديسمبر، مما أدى إلى إصابة عدد منهن، وسط تحذيرات من استمرار هذا النهج القمعي. - وثّق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تعرض إحدى الأسيرات لعنف جنسي وتصوير قسري، مشيرًا إلى ممارسة ممنهجة للتعذيب الجنسي من قبل قوات الاحتلال، مما يبرز الحاجة لتحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات. - تحتجز إسرائيل أكثر من 9300 أسير فلسطيني، يعانون من التعذيب والإهمال الطبي، في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية بالتوازي مع حرب الإبادة في غزة.

أفاد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس بأنّ أسيرات فلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي يتعرّضنَ لانتهاكات "وحشية"، من بينها "نزع حجابهنّ، وضربهنّ"، من ضمن سلسلة اعتداءات تكرّرت منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري وأسفرت عن إصابة عدد منهنّ. وجاء ذلك في بيان أصدره، اليوم الاثنين، مكتب إعلام الأسرى، أشار فيه إلى أنّ ذلك يندرج في إطار تصعيد خطر ومتواصل تتعرّض له الفلسطينيات الأسيرات في سجن الدامون، وذلك في "انتهاك صارخ لكلّ القوانين والأعراف الإنسانية". أضاف المكتب: "جرى إخراج الأسيرات إلى الساحة وإجلاسهنّ على الأرض قسراً، ونُزع الحجاب عنهنّ، وتعرّضنَ للاعتداء بالضرب إلى جانب استخدام الكلاب والقنابل الصوتية".

وإذ أوضح مكتب الأسرى أنّ فلسطينيات من بين هؤلاء الأسيرات "أُصبنَ من جرّاء الاعتداءات الوحشية التي نُفّذت لأربع مرّات متتالية في خلال ديسمبر الجاري"، حمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسيرات، محذّراً من خطورة "استمرار هذا النهج القمعي". وطالب المكتب المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرّك العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسيرات في سجن الدامون.

في سياق متصل، وثّق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقرير نشره في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما تعرّضت له إحدى الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ونقل عنها، بعد تحريرها، أنّها تعرّضت لعنف جنسي مرّات عدّة فيما صُوّرت عارية خلال فترة اعتقالها. وكشف المركز، في تقريره نفسه، عن "ممارسة ممنهجة ومنظمة للتعذيب الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والتعرية والتصوير القسري والاعتداء الجنسي بالأدوات والكلاب"، من قبل عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحتجز إسرائيل أكثر من تسعة آلاف و300 أسير فلسطيني، من بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مع العلم أنّ ما قاسوه أودى بحياة عدد منهم، بحسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية. يُذكر أنّ جرائم إسرائيل بحق الأسرى تصاعدت بموازاة حرب الإبادة الجماعية التي استهدفت قطاع غزة لأكثر من عامَين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلّفت نحو 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

(الأناضول، العربي الجديد)