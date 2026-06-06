ضحايا جراء الحرائق في سورية وسط استعدادات للدفاع المدني

- شهدت سوريا اندلاع 181 حريقاً في يوم واحد، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة تسعة آخرين، مع تسجيل حرائق في الحقول الزراعية والمنازل والمحال التجارية. أكدت السلطات على أهمية توخي الحذر وتجنب إشعال النيران في المناطق الحراجية. - أطلقت وزارة الطوارئ خطة وطنية لمواجهة الحرائق، تضمنت تجهيز نقاط متقدمة وتدريب الفرق وصيانة الآليات، مع تركيب حساسات للإنذار المبكر. تم التركيز على الوقاية المجتمعية لتقليل الخسائر. - أشار الخبراء إلى خطورة الانبعاثات الناتجة عن الحرائق وأهمية الإخلاء السريع. تم التأكيد على بناء وعي لدى المواطنين حول مسببات الحرائق وطرق الوقاية، مع دور فرق الدفاع المدني في الاستجابة لأكثر من 135 ألف حالة خلال عام 2025.

توفي شخص وأصيب تسعة آخرون جرّاء اندلاع حرائق متفرقة في عموم سورية، وفق ما أعلن الدفاع المدني السوري اليوم السبت، مشيراً إلى تسجيل 181 حريقاً يوم الجمعة، بينها 45 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، إلى جانب 163 حريقاً في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية.

ونبهت المنظمة إلى ضرورة توخي الحذر وعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما بالقرب من المحاصيل الزراعية، وعدم حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.

وقال رئيس قسم الإطفاء في إدارة الدفاع المدني السوري، عبد الحفيظ طالب، لـ"العربي الجديد" إن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أطلقت هذا العام خطة وطنية لمواجهة الحرائق في سورية، من خلال الجاهزية لنشر نقاط متقدمة في المناطق الزراعية، بالإضافة إلى تدريب الفرق وصيانة الآليات، ومع إدخال صهاريج جديدة ومركبات جديدة، وأيضاً من خلال الإنذار المبكر بتركيب حساسات والرصد الجوي، مع خفض وتقليص زمن الوصول إلى مواقع الحرائق إلى أقل من 7 دقائق، وإشراك الأهالي بعقود موسمية، وأيضاً تدريبهم على الوقاية والإبلاغ السريع، وحملات الوقاية مثل حملة "وعيك بعملك". ويمكننا القول إن الجاهزية هذا العام أفضل بفضل معدات الإنذار المبكر، لكن تبقى الوقاية المجتمعية العامل الحاسم في تقليل الخسائر.

وتسبب الحرائق سواء المنزلية أو حرائق الأحراش والغابات بانبعاثات خطرة وضارة على البشر، وتكمن الخطوات المهمة في معالجة الأسباب المؤدية لهذه الحرائق قبل التعامل معها ومعالجة نتائجها، إذ إنّ معالجة الأسباب تعد خطوة مهمة جداً لمواجهة الحرائق.



ويرى المهندس البيئي محمد إسماعيل خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أنّ خطورة الحرائق تكمن في الانبعاثات التي تصدر عنها، سواء غازات أو غيرها، ومنها غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان. والدخان أيضاً يكون بكميات كبيرة، ويسبب الاختناق وفقدان الوعي لدى البشر، وقال: "من المهم جداً إجراء عمليات الإخلاء بسرعة خاصة حال وجود أطفال، لضمان عدم تعرضهم للاختناق جراء انبعاثات الحرائق والأبخرة الناجمة عنها، كون عواقب هذه الأبخرة والغازات تكون خطرة"، مضيفاً: "لا يجب الاكتفاء فقط بجهود فرق الدفاع المدني، إنما يجب بناء وعي لدى المواطن حول مسببات الحرائق بالدرجة الأولى وطرق منع حدوث الحرائق"، موضحاً: "من المهم جداً أيضاً امتلاك وسائل مكافحة الحريق في المنازل، ولا سيما الأسطوانات الرغوية المخصصة لإطفاء الحريق أو تلك التي تحتوي على البودرة".

ولفت إسماعيل إلى خطورة استخدام الماء في إطفاء بعض أنواع الحرائق، خاصة الناتجة عن الزيوت والكهرباء، كون استخدام المياه قد يكون خطراً حال التعامل مع الزيوت المشتعلة أو الكهرباء، كما في أنواع البطاريات السائلة شائعة الاستخدام في المنازل السورية. ومعالجة الأسباب المؤدية للحرائق تأتي قبل الوقاية وقبل الإجراءات اللازمة لإطفاء الحريق.

وتكمن خطورة الحرائق في الارتباك خلال التعامل معها، كما أشار مالك الأحمد المتحدر من ريف حمص الشمالي خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى تعرض زوجته للاحتراق في يديها قبل عدة أشهر بسبب بطارية سائلة في البيت، وقال: "الارتباك في هذه المواقف صعب، وكذلك في مواقف تسرب الغاز، والمنازل كلها معرضة لهذه المشاكل، يمكن أن تنفعنا دورات توعية وإرشادات خاصة لمواجهة الحرائق، وقد تحول دون إصابات أو وفيات".

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وأشار وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في حديثه لوكالة الأنباء السورية سانا، إلى أن فرق الدفاع المدني السوري نفذت أكثر من 135 ألف استجابة خلال عام 2025، شملت الحرائق والإسعاف والبحث والإنقاذ والأعمال الخدمية وإزالة مخلفات الحرب، إذ تعاملت الفرق مع أكثر من 11 ألف حريق، بينها ثلاثة آلاف حريق منزلي و2500 حريق في الغابات والأراضي الزراعية، فيما قضى عنصران من الدفاع المدني خلال عمليات الإخماد، كما أنقذت الفرق 350 شخصاً، واستجابت لأكثر من 270 بلاغ إنقاذ، وقدمت خدمات الإسعاف لأكثر من 100 ألف حالة، وأزالت أكثر من 270 عبوة ذخيرة غير منفجرة، ونفذت 1100 جلسة توعية استفاد منها 25 ألف شخص، في حين قضى أربعة متطوعين أثناء إزالة مخلفات الحرب.