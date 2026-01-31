ضحايا الألغام الفرنسية في الجزائر.. معاناة مستمرة تنتظر الإنصاف

بين فترة وأخرى، ينفجر لغم من مخلّفات الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي على الحدود الجزائرية الشرقية والغربية، ليضيف مأساة أخرى إلى المآسي الناجمة عن الجرائم المستمرة للاستعمار، ويترك الضحايا يعانون بصمت وسط ظروف صعبة. وعلى الرغم من جهود السلطات الجزائرية للإحاطة بهم ورعايتهم، غير أنّ الضحايا يتطلعون إلى محاسبة الدولة الفرنسية على ما يعتبرونه "جريمة مستمرة في الأرض والإنسان".

يعود مختار طبي من منطقة المسيلة، شرقي العاصمة الجزائرية، إلى القصة المؤلمة واليوم الذي حوّل حياته إلى كابوس عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، ويقول لـ"العربي الجديد": "خرجتُ حينها لألهو كعادتي في أحد الحقول القريبة من قريتنا الصغيرة في منطقة المسيلة، فانفجر بي لغم من مخلّفات الاستعمار الفرنسي، فقدتُ على أثره أطرافي العلوية وعيني اليسرى، وأُصبتُ بجراح غائرة في ساقَيّ، ونُقلت إلى مصحة في مدينة بوسعادة، وسط البلاد، لكنها كانت تفتقر إلى التجهيزات، ثم جرى تحويلي إلى مستشفى الجلفة ثم إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة الجزائرية، حيث بقيت هناك نحو تسعة أشهر، متنقلاً بين مصلحة (قسم) طب العظام ومصلحة العيون، ثم حُولت إلى مستشفى آخر متخصص بإعادة التأهيل".

ويصف مختار ذلك الحادث بالقول: "كان إعلاناً لنهاية طفولتي وبداية معاناة طويلة، لكنني رفضت الاستسلام، فقد عدتُ إلى مقاعد الدراسة رغم حالتي الصعبة، وأكملتُ تعليمي حتى المرحلة الثانوية، قبل أن ألتحق بعدها بالعمل في إحدى مصالح وزارة المالية".

فضلاً عن أطرافه التي بُترت، يعاني مختار من أعراض الحساسية، كما أنه واحد من مئات ضحايا الألغام الذين يعانون من بعض الأمراض النفسية مثل الرهاب والخوف، والأمراض العضوية والعصبية، ومن ارتفاع ضغط الدم الشرياني وارتفاع ضغط العين، ومن أمراض السكري والتهاب المفاصل الحاد، وذلك إما نتيجة انفجار لغم أو انفجار قنبلة ومقذوف.

ويحصل الضحايا على منحة العطب بمبلغ يعادل 150 دولاراً أميركياً، غير أن مطالبهم الأساسية تتعلق بالحق في بطاقة عجز تتيح لهم الاستفادة من بعض المزايا، مثل مجانية وسائل النقل العمومية، والأولوية في الحصول على السكن الاجتماعي، والعلاج في المستشفيات العسكرية المتخصصة، كونهم ضحايا لألغامٍ تحتوي مواد كيميائية لا يمكن علاجها إلا في المستشفيات المتخصصة. ويطالب الضحايا بالتكفل الشامل بهم مادياً وصحياً ونفسياً بالمستشفيات العسكرية المتخصصة، وزيادة المنح التي تقدمها الدولة.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، تعهدت الحكومة بتحيين (تحديث) التشريعات المتعلقة بحقوق المجاهدين وذوي الحقوق وضحايا حرب التحرير، وإدراج فئة الضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة للاستفادة من خدمات الراحة والعلاج والتأهيل الوظيفي، إضافة إلى تعديل نظام المنح التي يستفيد منها ضحايا الألغام الاستعمارية. وتؤكد الأرقام الرسمية التي أصدرتها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق (قدماء محاربي الثورة) أنّ عدد الضحايا الذين سقطوا خلال 52 عاماً من الاستقلال من جراء الألغام التي خلفها الاستعمار بلغ 3829 ضحية، بينهم 178 امرأة، إضافة إلى مئات المعطوبين الذين بُترت أطرافهم وتعرضوا لإعاقات جسدية وصدمات نفسية. وقد رفعت الوزارة هذه الأرقام إلى مجلس الأمة خلال مناقشته القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في يناير/ كانون الثاني الجاري.

ارتكب الاستعمار الفرنسي مجازر بحق الجزائريين، سطيف، 10 مايو 2025 (فرانس برس)

وفي يوليو/ تموز الماضي، توفي شاب وأُصيب اثنان في انفجار لغم يعود إلى الحقبة الاستعمارية في منطقة الجلفة، جنوبي العاصمة الجزائرية، والتي كانت ممراً حيوياً للثوار زمن ثورة التحرير الجزائرية باتجاه تونس، ما دفع الاستعمار الفرنسي حينها إلى تلغيم المنطقة لمنع مرور الثوار.

منذ فترة يسعى الناشط وليد عبيد، وهو أحد ضحايا الألغام في منطقة تبسة الحدودية بين الجزائر وتونس، إلى إبراز المعاناة الجسدية والمعنوية للضحايا، ويتطلع إلى تشكيل منظمة وطنية تُعنى بضحايا الألغام، ويقول لـ"العربي الجديد" إنّ "الاستعمار زرع الموت ورحل، وترك خلفه حقولاً من الألغام. لذلك نسعى إلى تكوين منظمة وطنية لضحايا الألغام تكون إطاراً لرعاية أفضل للضحايا، وللدفع نحو المطالبة باعتراف رسمي وصريح بالمسؤولية الكاملة للدولة الفرنسية عن زرع الألغام، وتلغيم الأراضي الجزائرية وتلويثها بالنفايات الحربية، وهو ما يمثل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة والصحة والبيئة السليمة، واستمراراً لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. كما نهدف إلى المطالبة بتعويض عادل وشامل لكل الضحايا وذويهم، يشمل العلاج مدى الحياة، والتعويض المادي، وإعادة التأهيل وجبر الضرر الجماعي للمناطق المنكوبة".

وتشير البيانات الحكومية التي تنشرها وزارة الدفاع الوطني الجزائرية إلى أن سلطات الاستعمار الفرنسي زرعت 12 مليون لغم في الجزائر على الحدود الشرقية والغربية، بطول 1710 كيلومترات، وذلك في الفترة بين 1956 و1962، لمنع تسلل الثوار الجزائريين من تونس والمغرب. وبعد الاستقلال أطلقت الجزائر حملة بمساعدة دولية للكشف عن الألغام وتدميرها، حيث أمكن تدمير أكثر من عشرة ملايين لغم، وتطهير أكثر من 50 مليون هكتار من الأراضي التي أُعيد استغلالها في الزراعة والأنشطة الاقتصادية والتنمية المحلية، بعدما ظلت لعقود ممنوعة من الاستغلال بسبب الألغام.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دشّنت السلطات الجزائرية بحضور مهندس نزع الألغام، العقيد الروسي المتقاعد أندريه بافلينكو، نُصباً تذكارياً في بلدة العيون بولاية الطارف، يخلّد مساهمة الجنود الروس المشاركين في عملية نزع الألغام الموروثة عن الاستعمار الفرنسي، والتي زُرعت على طول الحدود بين الجزائر وكل من المغرب وتونس، لمنع الثوار من التسلل وجلب السلاح والتموين.