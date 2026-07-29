ضبط 186 ألف حبة مخدرة في عملية أمنية بعفرين شمال سورية

- تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا من ضبط 186 ألف حبة مخدرة واعتقال تاجري مخدرات في عملية محكمة بمنطقة عفرين، بالتعاون مع قوات المهام الخاصة. - تأتي هذه العملية بعد نجاح عملية أمنية في النبك بريف دمشق، حيث تم توقيف شخص وضبط 850 ألف حبة مخدرة كانت مهربة من لبنان، ضمن جهود مستمرة لمكافحة التهريب. - أطلقت السلطات السورية حملة وطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، بهدف تعزيز الوعي وحماية المجتمع، بمشاركة وزارتي الداخلية والصحة.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في سورية، اليوم الأربعاء، ضبط نحو 186 ألف حبة مخدرة كانت معبأة داخل 168 كيسا، بوزن إجمالي بلغ 32.320 كيلوغراما، وذلك إثر عمليات رصد ومتابعة نُفذت بالتعاون مع قوات المهام الخاصة. وأوضحت الإدارة، في بيان، أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على تاجري مخدرات بعد تنفيذ كمين محكم ومطاردة في منطقة عفرين بريف المحافظة. وأضافت أنه جرى توقيف المتهمين واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الجهات الأمنية التي تعاونت مع إدارة مكافحة المخدرات في عملية عفرين؟ ما هي الكمية الإجمالية للحشيش وحبوب الكبتاغون التي تم ضبطها في العمليات السابقة المذكورة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتأتي هذه العملية بعد يومين من عملية أمنية نُفذت في منطقة النبك بريف دمشق، وأسفرت عن توقيف المدعو (ك. م)، وضبط 850 ألف حبة مخدرة، أثناء محاولته تهريب الشحنة من لبنان، حيث صادرت الجهات الأمنية كامل الكمية.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، في وقت سابق، إحباط عدة محاولات لتهريب مواد مخدرة من الأراضي اللبنانية خلال عمليات نفذتها وحدات حرس الحدود في ريفي حمص ودمشق، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الحشيش وحبوب الكبتاغون، وذلك في إطار حملة متواصلة تنفذها السلطات السورية لمكافحة التهريب وتشديد الرقابة على الشريط الحدودي مع لبنان.

وسبق أن أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أنّ وحدات من قوى حرس الحدود التابعة للجيش العربي السوري تمكّنت في الفترة الأخيرة من إحباط محاولات تهريب، مضيفة أنّ العمليات أسفرت عن مصادرة أكثر من 40 كيلوغراماً من الحشيش، إلى جانب ضبط أكثر من 700 ألف حبة كبتاغون، وأشارت إلى أن المضبوطات سُلّمت إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

ومنذ توليها إدارة البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، تبذل الإدارة السورية جهودها لمكافحة تجارة المخدرات، التي تقول إنها كانت تمثل أحد أبرز مصادر تمويل النظام السابق والموالين له. وتشير تقديرات الحكومة البريطانية إلى أن النظام السابق كان مسؤولا عن نحو 80% من الإنتاج العالمي لمادة الكبتاغون.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أطلقت السلطات السورية الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، بحضور الرئيس أحمد الشرع، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم جهود الوقاية، وحماية المجتمع، وتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات. وجرى إطلاق الحملة خلال حفل أُقيم في قصر المؤتمرات بدمشق، بتنظيم مشترك بين وزارتي الداخلية والصحة، وبمشاركة عدد من المسؤولين والجهات المعنية بمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان.