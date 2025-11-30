ضبط شبكة لتشغيل عاملات المنازل الهاربات في الأردن

- ألقت مديرية الأمن العام الأردنية القبض على مجموعة متورطة في تشغيل عاملات منازل هاربات في ظروف غير قانونية، وتم تحويل القضية للقضاء بتهم الاتجار بالبشر. - أكدت وزارة العمل أن تشغيل العاملات الهاربات جريمة تهدد سلامتهن وتخالف القوانين، محذرة من تسفير العمال غير المصرح لهم وفرض غرامات على المخالفين. - شددت الجهات المعنية على ضرورة التزام الأجانب بقوانين الإقامة، محذرة من المساءلة القانونية لكل من يؤوي أو يشغل عاملاً هارباً، مع التحقيق في عمليات الهروب وتقديم المتورطين للعدالة.

قالت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الأحد، إنّ إدارة الإقامة والحدود ووحدة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي ألقتا القبض على مجموعة من الأشخاص، بعد تورطهم بتشغيل عاملات منازل هاربات يحملن جنسيات أجنبية بنظام المياومة داخل العاصمة، وذلك بعد متابعة معلومات وردت حول قيامهم باستغلال العاملات وتشغيلهن خارج إطار القانون. واضافت المديرية، التي لم تحدد أعداد المتورطين والعاملات، أنه جرى ضبط جميع المتورطين إضافة إلى العاملات اللواتي جرى تشغيلهن بطريقة مخالفة، وفي ظروف عمل تمثّل استغلالاً مباشراً، وتندرج تحت قضايا الاتجار بالبشر.

وبحسب المديرية، فإن تشغيل العاملات الهاربات ليس مجرد مخالفة عمالية فحسب، بل تُعد جريمة تهدّد سلامة العاملات، وتعرِّضهن للاستغلال، وتخالف القوانين الناظمة للعمل والإقامة، مشيرة إلى أن القضية أُحيلت إلى الجهات القضائية المختصّة لاستكمال التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين.

وقال وزير العمل الأردني خالد البكار في تصريحات لقناة المملكة الرسمية، أول من أمس، إن معلومات وصلت إلى الوزارة تتعلق بممارسات قد ترتقي إلى مستوى الاتجار بالبشر بحق عمالة وافدة في بعض المواقع، مبيناً أن عدد عاملات المنازل الهاربات في الأردن وصل إلى نحو 6 آلاف عاملة.



ووفقاً لأرقام سابقة لوزارة العمل الأردنية، يتجاوز عدد عاملات المنازل المسجلات رسمياً داخل الأردن 50 ألف عاملة، غالبيتهن من الفيليبين وسريلانكا وبنغلادش ونيبال وإثيوبيا وغانا وأوغندا وإندونيسيا وكينيا. ودعت الحكومة الأردنية، الاسبوع الماضي، العمال الأجانب إلى تصويب أوضاعهم وتحديد أماكن إقامتهم لدى أقرب مركز أمني، مهددة بتسفير أي عامل يُضبط وهو يعمل من دون تصريح عمل، أو بمهنة غير المصرح له بها، ومخالفة صاحب العمل والجهة التي صدر عنها التصريح أو صاحب المنزل، بغرامات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.

وأكدت وزارات الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام، في بيان مشترك، ضرورة التزام الأجانب المقيمين في المملكة بأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وتصويب أوضاعهم القانونية، وتحديد أماكن إقامتهم، مشددة على أن الجهات المختصة ماضية في اتخاذ الاجراءات القانونية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إيواء أي أجنبي أو تشغيله خارج إطار القانون.

وقالت وزارة الداخلية إن قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته يلزم في المادة 11 كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين بمراجعة مديرية الأمن العام أو أحد فروعها أو المراكز الأمنية، لتنظيم إقرار يتضمن بياناته الشخصية وتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة، وذلك لضمان توثيق مكان إقامته.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة العمل أن أي عامل غير أردني يُضبط وهو يعمل من دون تصريح عمل، أو بمهنة غير المصرح له بها، سيُصار إلى تسفيره فوراً، بالإضافة إلى مخالفة صاحب العمل والجهة التي صدر عنها التصريح أو صاحب المنزل، بغرامات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.

وبيّنت الوزارة أن نظام تنظيم مكاتب استقدام العاملين في المنازل يمنع تشغيل أي عاملة من دون تصريح عمل لصاحب المنزل، ويحظر تشغيل العاملات على سبيل التجربة أو بنظام المياومة، كما يمنع نقل العاملة من منزل إلى آخر من دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة. ودعت الوزارة المواطنين إلى التعامل فقط مع مكاتب الاستقدام المرخصة والبالغ عددها 222 مكتباً، محذرة من تشغيل عمالة منزلية لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول، لما لذلك من ارتباط مباشر بصحة العاملة وصحة الأسرة، خصوصاً أن تجديد التصريح يتطلب فحصاً طبياً سنوياً.

من جهتها، أكدت مديرية الأمن العام أن إداراتها المعنية كافة ستتتابع كل المخالفات المرتبطة بقانون الإقامة وشؤون الأجانب وقانون العمل لضبطها وتنفيذ الإجراءات القانونية حيالها، مشددة على أن كل من يؤوي عاملاً أو عاملة هاربة أو يوفر مكاناً للسكن أو عملاً أو يحاول استغلال أي عامل سيتعرض للمساءلة القانونية.

وأشارت إلى أن التحقيقات ستطاول جميع المتورطين في عمليات الهروب، سواء من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو الأفراد، وسيُحالون بتهم الاتجار بالبشر. وأوضحت أن المسؤولية القانونية ستطاول كذلك كل من يسهم في تهريب عاملات المنازل أو توفير مأوى أو عمل لهن من دون التبليغ، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستتحقق من أماكن إقامتهن خلال فترات الهروب، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره.