تجاوز مؤشر جودة الهواء 350 نقطة في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الثلاثاء، وهو مستوى يعتبر "شديد" الخطورة على التنفس، وفقا للحد الأقصى اليومي الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية. كما انخفضت الرؤية في بعض أجزاء المدينة بينما غلف ضباب رمادي الشوارع والمباني الشاهقة والمعالم التاريخية، وذلك بعد يوم من احتفال الملايين بمهرجان الأضواء (ديوالي)، وهو مهرجان هندوسي للأضواء، يضيء خلاله المحتفلون منازلهم ومعابدهم وأماكن عملهم بمصابيح الزيت والشموع والفوانيس. كما أطلق المحتفلون المفرقعات حتى وقت متأخر من ليل الاثنين، ما أدى إلى تشبع الهواء بالدخان والجسيمات الدقيقة التي اختلطت مع التلوث الموسمي وظروف الطقس السيئة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع مؤشر تلوث الهواء إلى مستويات خطيرة في المدينة.

وكانت المحكمة العليا في الهند قد خففت الأسبوع الماضي الحظر الشامل على المفرقعات في نيودلهي خلال المهرجان، وسمحت باستخدام محدود لـ"مفرقعات خضراء" تنبعث منها ملوثات أقل. وتم تطوير هذه المفرقعات من قبل معاهد البحوث الاتحادية، وهي مصممة لخفض انبعاثات الجسيمات والغازات بنحو 30%. وقالت المحكمة إنه يمكن استخدامها خلال ساعات محددة من السبت إلى الثلاثاء، ولكن كما حدث في السنوات الماضية تم تجاهل هذا الحكم.

وفي مارس/ آذار الماضي، كشف تقرير أنّ معظم مدن العالم تعاني تلوث الهواء، إذ لا تلتزم سوى 17% من المدن عالمياً بإرشادات جودة الهواء. وحللت قاعدة بيانات "آي كيو إير" السويسرية المتخصصة في مراقبة جودة الهواء بيانات من 40 ألف محطة مراقبة في 138 دولة، ووجدت أنّ الدول ذات الهواء الأكثر تلوثاً هي: تشاد والكونغو وبنغلاديش وباكستان والهند. كما كانت ستّ مدن في الهند من بين أكثر تسع مدن تلوثاً في العالم، إذ تصدّرت مدينة بيرنيهات الصناعية، شمال شرقي الهند، القائمة.