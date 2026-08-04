صيدليات الصين الإلكترونية... وصفات طبية بالذكاء الاصطناعي

- تسعى الصين للحد من تجاوزات شراء الأدوية عبر الإنترنت من خلال التحقق من هوية المشترين ومساءلة الصيادلة، حيث تجاوز حجم سوق بيع الأدوية بالتجزئة عبر الإنترنت 80 مليار يوان في العام الماضي. - أصدرت الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية إرشادات تمنع بيع الأدوية دون وصفة طبية، وتمنع استخدام الذكاء الاصطناعي في مراجعة الوصفات، مع فرض متطلبات صارمة على المنصات لمراقبة الأنشطة غير القانونية. - يبرز الخبراء مخاطر الصيدليات الإلكترونية مثل بيع الأدوية دون وصفة طبية ووجود أدوية مزيفة، مما يعرض حياة المرضى للخطر ويهمش دور الصيادلة المرخصين.

تهدف الدولة الصينية إلى الحدّ من تجاوزات شراء الأدوية عبر الإنترنت الذي أصبح أسهل مع ظهور منصات التجارة الإلكترونية. وكشفت أخيراً تدابير تنظم البيع وتشدد مراقبة هويات القاصرين ومساءلة الصيادلة.

شهدت الصيدليات الإلكترونية التي أُطلقت عام 2022 رواجاً كبيراً في الصين، حيث تتوفر أدوية عدة تُوصف للشراء عبر منصات الإنترنت. ورغم أنه يُشترط التحقق من الهوية والأعراض، لا تزال مراقبة المنصات والامتثال للقوانين يمثلان تحدياً مستمراً، إذ يحتال المشترون على القيود، مثل إعادة استخدام رموز الوصفات الطبية القديمة. وقد تجاوز حجم سوق بيع الأدوية بالتجزئة عبر الإنترنت في الصين، العام الماضي، 80 مليار يوان (نحو 12 مليار دولار).

وأصدرت الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية أخيراً إرشادات نصت على أنه لا يجوز تنفيذ عمليات بيع الأدوية عبر الإنترنت إلا بعد تقديم وصفة صادرة من طبيب مرخص، وتقديم المشترين أسماءهم وأرقام هوياتهم ومعلومات الاتصال بهم كي تتحقق المنصات منها. كما نصت على أنه لا يجوز أن تستخدم المنصات الذكاء الاصطناعي لمراجعة الوصفات الطبية أو الموافقة عليها أو تجديدها، وحظر إعادة استخدام رموز الوصفات الطبية.

وكانت وسائل إعلام حكومية قد نقلت عن لين تشانغ تشينغ، المسؤول في الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية، قوله إن "التوجيهات الجديدة تفرض متطلبات أكثر صرامة على المنصات التي باتت ملزمة بمراجعة حسابات التجار، ومراقبة قوائم الأدوية، والإبلاغ عن الأنشطة غير القانونية للسلطات المحلية. وستعلّق حسابات تجار التجزئة في حال ارتكبوا مخالفات جسيمة"، لكنه لم يحدد مدة التعليق.

وتوضح لين أن منصات بيع الأدوية بالتجزئة يجب أن تحذر القاصرين من مخاطر سلامة الأدوية، وتبلغهم أن شراء الأدوية الموصوفة يتطلب موافقة ولي الأمر، وأن عمليات الشراء يجب أن تحصل بإشراف صيدلاني. ومن أجل منع إساءة استخدام المخدرات أيضاً، يجب ألا يغري تجار التجزئة عبر الإنترنت المستهلكين بشراء المخدرات لأغراض أخرى غير العلاج بأي وسيلة، بما في ذلك مقاطع الفيديو القصيرة والعروض الترويجية عبر البث المباشر.

ويعتقد مراقبون أنه رغم أن التوجيهات الجديدة ليست قوانين رسمية، فإنها تجعل القوانين الحالية المتعلقة ببيع الأدوية عبر الإنترنت أكثر قابلية للتنفيذ. وبالتالي سيصبح من الأسهل بكثير على الجهات التنظيمية التابعة للحكومات المحلية تحديد حالات عدم الامتثال وإثباتها ومعاقبة مرتكبيها، ما يشكل رادعاً للتجار وأصحاب المنصات الرقمية.

تنتشر مبيعات الأدوية عبر الإنترنت في الصين، 5 يونيو 2026 (Getty)

عن مخاطر رواج الصيدليات الإلكترونية، يقول الطبيب وانغ يون الذي يعمل في مستشفى بكين التخصصي، لـ"العربي الجديد": "لا شك في أن شراء الأدوية من الصيدليات الإلكترونية ينطوي على مخاطر عدة، من بينها مراجعة الوصفات الطبية التي تعتبر مجرد إجراء شكلي، فالمنصات لديها ثغرات تسمح ببيع الأدوية من دون وصفة طبية، أو تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستبدال المراجعين، أو تعيد استخدام الوصفات الطبية القديمة، ما قد يؤدي إلى تناول المرضى أدوية بشكل غير صحيح والتسبب في عواقب وخيمة". يضيف: "هناك أيضاً أدوية مزيفة غير مطابقة للمواصفات وقنوات غير قانونية، ويبيع تجار غير مؤهلين أو متاجر إلكترونية مجهولة المصدر أدوية منتهية الصلاحية أو محظورة من الدولة، مثل أدوية الأعصاب والصحة النفسية والأدوية المؤثرة على الدماغ، ما يعرض حياة المريض للخطر". يتابع: "ثمة أيضاً انتهاك صارخ للخصوصية، إذ تتطلب الاستشارات عبر الإنترنت وشراء الأدوية سجلات صحية مفصلة، ما يشكل خطر إساءة استخدام أو تسريب بيانات الخصوصية الطبية الشخصية. ويزيد هذا الإجراء صعوبات حماية الحقوق والتتبع، إذ يتمتع التجار عبر الإنترنت بقدرة عالية على التنقل، وقد تتنصل بعض المنصات الصغيرة والمتاجر من المسؤولية بعد البيع، ما يزيد تكلفة إرجاع الأدوية أو استبدالها".

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وترى أستاذة الدراسات الاجتماعية في معهد غوانغ دونغ، تانغ لي، في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن "الاستشارة والمراجعة عبر الإنترنت أصبحت تُجرى فقط لإرضاء رغبة الفرد أو المريض في الشراء بدلاً من تحديد مشكلة المريض وكيفية علاجها من قبل الطبيب. مفهوم بيع الأدوية الموصوفة عبر الإنترنت بحدّ ذاته يُضلل الناس ويجعلهم يعتقدون أن الحصول على الأدوية الموصوفة يتطلب تشخيص المرض ومراجعة الوصفة الطبية كشرطين أساسيين، ما يجعلهم يتجاهلون بسهولة إدارة مخاطر استخدام الأدوية الموصوفة. ولا يجب عرض الأدوية الموصوفة بشكل عشوائي، بل تزويد المستخدمين بتعليمات لاستخدامها". وتوضح أن "التركيز ينصب بالدرجة الأولى على مبيعات الأدوية، مع إيلاء اهتمام ضئيل لضمان الاستخدام الآمن والفعّال للأدوية من قِبل المستهلكين. وهكذا أصبحت مهنة الصيادلة المرخصين مهمّشة، ويُحصر دورهم أحياناً في بيع الأدوية. والمشكلة لا تقتصر على عدم حصول خدماتهم المهنية على التقدير والمكافأة الكافيين، بل بربط عملهم بأهداف المبيعات، ما يُسيء إلى صورتهم المهنية، ويؤدي إلى عزوف الصيادلة المرخصين المتميزين وطلاب الصيدلة الجامعيين عن العمل في الصيدليات، ما يفسح المجال أمام المنصات الإلكترونية".