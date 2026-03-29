صيدلاني لبناني يروي تفاصيل الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت

- تعرضت بلدة النبي شيت في بعلبك لغارات إسرائيلية عنيفة وإنزال عسكري، مما أسفر عن سقوط أكثر من 40 شهيداً وعشرات الجرحى، وسط انتهاكات جيش الاحتلال لقوانين الحرب. - واجهت فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة في إجلاء الجرحى والشهداء بسبب نقص الإمكانات الطبية، حيث لا يوجد سوى مستوصف واحد في البلدة وأقرب مستشفى يبعد 8-9 كيلومترات. - تعاني البلدة من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يزيد من معاناة مرضى السرطان والكلى والأمراض المزمنة في ظل الظروف الصعبة.

لم يكن الجمعة في السادس من مارس/ آذار الجاري يوماً عادياً في بلدة النبي شيت بقضاء بعلبك، من ضمن محافظة بعلبك الهرمل، شرقي لبنان، فقد استُهدفت هذه البلدة بغارات إسرائيلية عنيفة، قبل أن ينفّذ جيش الاحتلال إنزالاً فيها ليل الجمعة السبت (6-7 مارس 2026) ويلحق بها خراباً هائلاً مخلّفاً شهداء وجرحى بالعشرات. أتى ذلك وسط العدوان الذي يمضي جيش الاحتلال به، منذ الثاني من هذا الشهر، منتهكاً حتى قوانين الحرب.

يروي الصيدلاني بحر الموسوي، في النبي شيت، تفاصيل الغارات المعادية العنيفة التي استهدفت البلدة، حيث تقع صيدليته، وكذلك الإنزال الإسرائيلي الذي أسفر عن سقوط أكثر من 40 شهيداً. ويفيد بأنّ الاحتلال وجّه أوامر إخلاء لأهالي البلدة بعد ظهر يوم الجمعة، وقد خرج عدد منهم بالفعل. يضيف: "عندما وقعت الغارة الأولى، عملنا على سحب الجرحى والشهداء ونقلناهم إلى المستشفى. وفيما كنّا على الطريق، وقعت غارة ثانية. سحبنا كذلك عدداً من الشهداء، وبقي عدد آخر". ويتابع الموسوي: "استمرّت أعمال البحث حتى الساعة الثامنة مساءً تقريباً"، ثمّ "أوقفنا العمل، على أساس استكماله في اليوم التالي. لكنّهم (جيش الاحتلال) بدأوا بالتمهيد الناري للإنزال، بعد الساعة التاسعة مساءً".

الصورة أشغال في موقع الإنزال الإسرائيلي ببلدة النبي شيت، محافظة بعلبك الهرمل، شرقي لبنان، 28 مارس 2026 (محمد قليط)

ويوضح الموسوي لـ"العربي الجديد" أنّ "العدد الكبير من الجرحى والشهداء سُجّل بعد الإنزال، الذي نُفّذت خلاله نحو 22 غارة"، لافتاً إلى أنّه "لم نتمكّن من إجلاء الشهداء إلا بعد الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل، علماً أنّ من بينهم ثلاثة مسعفين استُهدفوا في (مركبة) إسعاف".

ويتحدّث الموسوي عن "صعوبات واجهتنا خلال عمليات الإنقاذ وسحب الجرحى، في ظلّ الإمكانات والأدوات المحدودة، من قبيل الأوكسجين"، مشيراً إلى أنّ "ثمّة مستوصفاً (مركز رعاية أولية) واحداً تابعاً للدولة (وزارة الصحة العامة) في النبي شيت"، وأنّ "لا مستشفيات، في حين أنّ أقرب مستشفى في (مدينة) رياق (محافظة البقاع شرقي لبنان)، التي تبعد ما بين ثمانية كيلومترات وتسعة".

ويبيّن الصيدلاني أنّ "كلّ الطلبيات (الخاصة بالمستلزمات الطبية) نأتي بها من خارج النبي شيت"، وذلك "إمّا من زحلة أو شتورة أو الفرزل (الواقعة كلها في محافظة البقاع)، وغيرها في البقاع". ويؤكد أنّ "الأدوية لست مؤمّنة كلها"، لافتاً إلى "معاناة لدى مرضى السرطان والكلى، و(المصابين) بالأمراض المزمنة، بالإضافة الصعوبات التي تواجههم في الوصول إلى أماكن الغارات". ويكمل "أحياناً، يبقى الجرحى أو الشهداء لفترة من الوقت لعدم القدرة على الوصول إليهم".