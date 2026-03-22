صندوق قطر للتنمية يدعم أكثر من 10600 عائلة من غزة عالقة في مصر

- قدم صندوق قطر للتنمية قسائم شرائية لأكثر من 10,600 عائلة فلسطينية في غزة العالقة بمصر، لتعزيز صمودهم في ظل غياب الدخل والدعم المنتظم، ضمن جهود قطر لدعم الفلسطينيين. - منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، قدمت قطر مساعدات إنسانية وإيواء مؤقت وعلاج للجرحى، وتبرعت بـ4.5 ملايين دولار لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتعاون مع الأونروا. - ركزت المساعدات القطرية على التدخلات العاجلة في غزة، مثل إزالة الركام وفتح الطرقات، وتوزيع السلال الغذائية والخيام والملابس الشتوية للأطفال لتلبية الاحتياجات الأساسية.

أعلن صندوق قطر للتنمية عن تقديم قسائم شرائية لفائدة أكثر من عشرة آلاف و600 عائلة فلسطينية من قطاع غزة عالقة في مصر، وذلك من أجل ضمان توفير متطلبات الحياة الكريمة في ظلّ فقدان مصادر الدخل وغياب سبل الدعم المنتظم. وأوضح الصندوق، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع إكس، أنّ هذه الخطوة تأتي "دعماً لاحتياجاتهم الأساسية وتعزيزاً لصمودهم في هذه الظروف الصعبة".

ولا تتوفّر أرقام رسمية دقيقة لعدد اللاجئين من قطاع غزة العالقين في مصر، غير أنّ عدد الفلسطينيين الذين دخلوا مصر ما بين عام 2024 وعام 2026 يقارب خمسة آلاف، وفقاً لتقديرات فلسطينية، مع العلم أنّ حركة العبور بقيت محدودة جداً وحُصرت في الغالب بالحالات الإنسانية.

وكانت دولة قطر قد تكفّلت، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعلاج الجرحى الفلسطينيين الذين تمكّنوا من الخروج من القطاع إلى مصر، علماً أنّ عدداً من الجرحى نُقلوا إلى قطر لتلقّي العلاج فيها. كذلك قدّمت قطر مساعدات إنسانية وإيواء مؤقّت في داخل القطاع، عبر منظمات من قبيل جمعية الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية.

كذلك تبرّعت قطر بمبلغ 4.5 ملايين دولار أميركي لدعم الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة الذين علقوا في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. ووفقاً لإعلان سابق نشره صندوق قطر للتنمية، وفّرت هذه الأموال من خلال شراكة بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) وجمعية الهلال الأحمر القطري، مساعدات نقدية لأكثر من 4.400 عامل ومريض فلسطيني من قطاع غزة يقيمون في الضفة الغربية المحتلة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جهود المساعدات القطرية تركّزت، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تواصل لأكثر من عامَين، على التدخّلات الإنسانية العاجلة والطارئة في ما يُعَدّ مدّ يد العون والإسناد إلى أهالي غزة وسط الأوضاع الصعبة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وبالتالي الإغلاق الخانق، مع منع إدخال المساعدات على الرغم من اتّفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ العاشر من أكتوبر 2025.

ويعيش قطاع غزة مأساة إنسانية متواصلة مذ شنّت إسرائيل عداوناً شاملاً عليه في السابع من أكتوبر 2023، قضى على كلّ مقومات الحياة الاجتماعية كما الاقتصادية والصحية، وأسفر عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 172 ألف آخرين بجروح، وسط تدمير غير مسبوق للبنى التحتية والمنظومة الصحية وخروج المستشفيات عن العمل بفعل الاستهداف المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي.

وكان المسؤول الإعلامي في اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة عبد الرحمن الخالدي، قد أوضح، في تصريحات صحافية سابقة لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنّ جهود دولة قطر الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع منذ بدء الحرب أتت سريعة ومكثّفة، وركّزت على التخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية الحادة التي عاشها سكان القطاع، وتلبية احتياجاتهم الأساسية من مأوى وغذاء ومياه وخدمات عامة.

أضاف الخالدي أنّ الجهود شملت كذلك مجالات إغاثية وغذائية وطبية، إلى جانب ما يتعلّق بالمباني والطرقات والبنى التحتية، إذ تنفّذ قطر مشاريع عدّة في هذا المجال، أبرزها مشروع إزالة الركام وفتح الطرقات في محافظات قطاع غزة، من أجل التخفيف على المواطنين الفلسطينيين وتسهيل تنقلهم وعودة النازحين إلى مناطقهم وإيصال الخدمات العامة إليهم. يُذكر أنّ قطاع غزة ينقسم إلى خمس محافظات؛ محافظة شمال غزة ومحافظة غزة في شمال القطاع، ومحافظة دير البلح في وسطه، ومحافظة خانيونس ورفح في الجنوب.

وأوضح المسؤول الإعلامي في اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، في التصريحات نفسها، أنّ المساعدات شملت تنفيذ مشروع لإزالة الكتل الخرسانية الخطرة والآيلة للسقوط، علماً أنّه انطلق أخيراً من أكثر من 200 مبنى في محافظات القطاع. وتحدّث عن إزالة نحو 372 ألف طنّ من الركام على طول 100 كيلومتر من الشوارع الرئيسة والممرّات الحيوية في قطاع غزة، من أجل تسهيل تنقلات المواطنين الفلسطينيين والنازحين وإيصال الخدمات العامة ومركبات مياه الشرب والإسعاف إلى المناطق المتضرّرة. ولفت إلى مشاريع حيوية أخرى تُنفَّذ، تتعلّق بالبنى التحتية وقطاعَي الصحة والمياه.

وتابع الخالدي، في سياق استعراض ما قدّمته اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة لفائدة أهله، أنّ أكثر من 265 ألف سلة غذائية وُزّعت على سكان القطاع منذ بداية العام الماضي، مع أكثر من 80 ألف سلة رمضانية شملت معلبات اللحوم الجاهزة للأكل، بهدف ضمان وصول الغذاء إلى المواطنين خلال شهر الصيام. كذلك وُزّعت أكثر من 400 ألف قطعة من الملابس الشتوية والأحذية وكسوة العيد للأطفال، من أجل تأمين الدفء والراحة للمتضرّرين والنازحين في المخيمات، خصوصاً مع استمرار تداعيات الحرب على سكان القطاع.

في الإطار نفسه، وزّعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة أكثر من 80 ألف خيمة لتوفير مسكن كريم لعشرات الآلاف من العائلات المتضرّرة، بحسب الخالدي، استفاد منها أكثر من 400 ألف فرد في مختلف مدن القطاع، بالإضافة إلى أكثر من 30 ألف قطعة من "الشوادر" لحماية السكان من الأمطار وأشعة الشمس.