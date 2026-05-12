صداقات الصينيين... موائد طعام مع غرباء عبر تطبيقات

- تنتشر في مدن صينية كبيرة مثل شنغهاي وشينزن ظاهرة تناول الطعام مع غرباء عبر منصات خاصة، حيث يدفع المشاركون رسوماً رمزية لتكوين صداقات واستكشاف محيطهم، مما يعكس انجذاب الشباب إلى عنصر المفاجأة. - توفر هذه اللقاءات فرصة للتعبير عن الذات ومشاركة التجارب في جو طبيعي وغير متكلف، مما يجعلها تجربة منعشة ونادرة، وتتيح للمشاركين لقاء أشخاص جدد في كل مرة. - يرى الخبراء أن هذه التطبيقات تعكس حالة فراغ عاطفي وتآكل الروابط الاجتماعية، وتوفر دعماً عاطفياً، لكن يجب الحذر من أن تصبح بديلاً عن العلاقات الاجتماعية المتجذرة.

تشكل تطبيقات موائد الطعام مع غرباء محور صداقات الصينيين الذي لا يترددون في المشاركة فيها، خصوصاً أنها لا تشترط الحصول على أي معلومات عنهم، باستثناء اسمهم الأول حتى لو كان مستعاراً، وهم يدفعون رسوماً رمزية لالتقاء رفقاء المائدة.

تنتشر في مدن صينية كبيرة، مثل شنغهاي وشينزن، ظاهرة تناول الطعام مع غرباء عبر منصات خاصة، حيث يدفع المشاركون لتكوين صداقات، واستكشاف محيطهم، ومحاولة الهروب من روتين الحياة اليومية. ويعكس ذلك انجذاب الشباب الصينيين إلى عنصر المفاجأة بعدما أصبح تكوين صداقات خارج نطاق العمل أو المحيط الاجتماعي أكثر صعوبة.

صحة عادات تعامل الصينيين مع الطعام

ونشرت إحدى المشاركات في هذا التطبيق تجربتها عبر حسابها على موقع "ويبو" الصيني، وقالت: "بعد ثلاث سنوات من وصولي إلى مدينة شنغهاي، لم أكتشف سوى القليل عنها لأنني لم أنجح في تكوين صداقات في بيئة العمل. كنت أشعر بفضول لمقابلة أشخاص خارج هذه الدائرة ومعرفة كيف يعيشون بكامل طاقتهم وحيويتهم، والتقيت عبر التطبيق ستة أشخاص لا يعرف أحدنا الآخر وتناولنا أطباقاً مميزة، وقضينا وقتاً ممتعاً، وما أدهشني أكثر هو الترابط الذي نشأ حول الطاولة لأننا كنا غرباء. بدت المحادثة طبيعية تماماً ولم نحتج إلى إبهار أحد. تبادلنا فقط أطراف الحديث عن حياتنا، وهذا النوع من التفاعل الصادق نادر ومنعش".

ورغم اشتراط تسجيل المشاركين، شجع الإقبال الشديد منصات أخرى على استحداث وتطوير تطبيقات نخبوية تستقطب الشباب بناءً على أنماط حياتهم واهتماماتهم وشخصياتهم بهدف خلق جو متوازن في كل لقاء. وعلى سبيل المثال هناك خاصية اختيار اهتمامات الشخص، رياضية، ثقافية، اجتماعية، وهناك خيار يتعلق بالمستوى الأكاديمي، ونوع الوظيفة. أيضاً يُعد التوافق اللغوي في بعض التطبيقات النخبوية المعيار الأساسي كي يستطيع المشاركون التحدث باللغة نفسها (بسبب تفاوت اللهجات واللغات المحكية بين منطقة وأخرى في الصين)، إذ أطلقت منصات مجموعات باللغات الصينية الماندرينية والكانتونية والإنكليزية.

قد تساهم موائد الطعام في تكوين صداقات، إبريل 2025 (Getty)

مساحة للتبادل الاجتماعي

يقول دا مينغ، وهو موظف في مكتب استشارات قانونية يُقيم في مدينة شينزن (جنوب) لـ"العربي الجديد": "رغم أن عملي يحتم أن أقابل العديد من الأشخاص يومياً أجد صعوبة في تكوين صداقات وعلاقات خارج نطاق العمل، لذا قررت الاشتراك في تطبيق متخصص في تنظيم لقاءات من أشخاص غرباء لتناول العشاء معاً، ودفعت 40 يواناً فقط (6 دولارات)، والتقيت سبعة أشخاص للمرة الأولى في مطعم يقدم الهوت بوت (خو جو - طريقة صينية لطهي الطعام على طاولة الزبون)، وتحدثنا حول أعباء العمل وصعوبة الزواج وتربية الأبناء". يضيف: "كنا متفقين جميعاً حول تأثير بيئة العمل على قرارات الشباب وخياراتهم في ما يتعلق بحياتهم الشخصية. كان النقاش ثرياً وحضارياً، وشعرت برغبة في تكرار اللقاء، لكن بعض أفراد المجموعة كانت لديهم أوقات فراغ متفاوتة، لذا كان يصعب تجديد اللقاء مع الأشخاص أنفسهم، وهذا أيضاً يحمل بعداً إيجابياً لأن المشارك يُقابل آخرين لم يلتقهم سابقاً، ما يضيف إلى رصيده المزيد من التجارب والخبرات مع الحفاظ على الشغف نفسه في البحث عن شيء يفتقده لا يعرف ماهيته".

وتقول شين وي، صاحبة متجر مبيعات إلكتروني، لـ"العربي الجديد": "توفر تطبيقات التعارف حول مائدة مستديرة مساحة للتعبير عن الذات ومشاركة التجارب مع آخرين ضمن حلقات عشاء جذابة لا تستدعي أي تكلف، خصوصاً أن اللقاء الأول يكون الأخير غالباً أيضاً، لذا يكون الجميع على طبيعتهم بعيداً عن التظاهر بخصال لا يملكونها. وفي هذه اللقاءات لا يحاول أحد أن يلفت نظر أحد، فلكل واحد انشغالاته، ووجود آخرين على الطاولة نفسها يعني أنهم حضروا للغرض نفسه المتمثل في البحث عن فسحة للتبادل الاجتماعي لا أكثر ولا أقل، ولأن من يبحثون عن المواعدة العاطفية، لديهم تطبيقات متخصصة وسبل أخرى يمكن اللجوء إليها".

طلاب وشباب التخصص المهني يجذب معظم الطلاب في الصين

ويرى أستاذ الدراسات الاجتماعية السابق في جامعة صن يات سن، وي لي فنغ، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "لجوء الشباب إلى هذه التطبيقات يعكس حالة فراغ عاطفي وتآكل الروابط الاجتماعية تحت عجلة الاقتصاد وضغوط الحياة في المدن الصناعية الكبرى، مثل شينزن وشنغهاي وبكين. وفي ظل هذا الواقع تبرز الحاجة إلى التواصل الاجتماعي لأن الإنسان مهما جنحت به الحياة لا بدّ أن يعود إلى طبيعته وتركيبته المجبولة على الحب والعاطفة والتبادل الإنساني". يضيف: "لا شك في أن هذه التطبيقات تلبي احتياجات الشباب وتوفر الدعم العاطفي لهم من خلال إتاحة الفرصة للتواصل مع الآخر، لكن يجب الحذر من ألا تصبح هذه اللقاءات العابرة بديلاً عن العلاقات الاجتماعية المتجذرة والقائمة على الثقة المتبادلة وتراكم الخبرات والتجارب، فبهذه الطريقة تصبح العلاقات قائمة على مبدأ المنفعة والمصلحة المشتركة، وتصبح الحاجة إلى التبادل العاطفي احتياجاً ملحاً ينطفئ بعد دقائق.