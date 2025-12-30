صحة غزة: مرضى السرطان يواجهون حُكماً بالإعدام البطيء

- يواجه مرضى السرطان في غزة "حُكماً بالإعدام البطيء" بسبب نقص حاد في الأدوية والخدمات التشخيصية، نتيجة عدم التزام إسرائيل بفتح المعابر والسماح بسفر المرضى للعلاج. - نسبة العجز في أدوية الأورام وصلت إلى 70%، مما أدى إلى وفاة عدد من المرضى، وتستمر إسرائيل في تقليص دخول الشاحنات الطبية إلى القطاع، مما يزيد من تفاقم الأزمة الصحية. - تطالب وزارة الصحة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان خروج آمن لمرضى السرطان للعلاج بالخارج، كحل وحيد لإنقاذ حياتهم.

نبّهت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، إلى أنّ مرضى السرطان في القطاع يواجهون "حُكماً بالإعدام البطيء" في ظل عجز حادّ في الأدوية وحرمان واسع للخدمات التشخيصية.

يأتي هذا العجز جراء تنصّل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار، في ما يتعلق بفتح المعابر والسماح بسفر المرضى للعلاج، فضلاً عن إدخال الكميات المُتفق عليها من المساعدات الطبية. وقال المدير الطبي لـ"مركز غزة للسرطان" التابع للوزارة، محمد أبو ندى في بيان: "مرضى السرطان يواجهون حُكماً بالإعدام البطيء، ما يُنذر بكارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة ستكون لها تبعات خطيرة لا يمكن تداركها".

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قالت وزارة الصحة بغزة في بيان، إنّ نسبة العجز في قائمة أدوية الأورام العلاجية وصلت إلى 70% جراء إغلاق المعابر، ما تسبّب في وفاة عدد من مرضى السرطان.

وأكد أبو ندى وجود حالة من "العجز الكبير في قائمة أدوية الأورام، فضلاً عن حرمان المرضى الخدمات التشخيصية"، مؤكداً أنّ "استمرار إغلاق المعابر أمام خروجهم للعلاج بالخارج هو استكمال لمثلث الموت الذي يداهم حياتهم في أي لحظة". وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان خروج آمن وسريع لمرضى السرطان من قطاع غزة للعلاج بالخارج، معتبراً ذلك "السبيل الوحيد لإنقاذ حياتهم".

وفي بيان سابق، قالت وزارة الصحة بغزة إنّ إسرائيل تواصل تقليص دخول الشاحنات الطبية إلى القطاع إلى ما دون 30% من الاحتياج الشهري، ما تسبّب بعجز في قائمة الأدوية بلغت نسبته 52%، وفي المستهلكات الطبية بنسبة 71%.

وتُضاف أزمة هذا العجز إلى الواقع الصعب الذي تعيشه المنظومة الصحية في غزة جراء تعرّضها خلال عامَي الإبادة الجماعية، لاستهداف إسرائيلي مُمنهج، طاول المستشفيات والمرافق الطبية ومخازن الأدوية والطواقم العاملة في المجال.

ورغم انتهاء الإبادة بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أنّ الوزارة حذّرت في وقت سابق من حالة استنزاف "خطير وغير مسبوق" تعاني منها المنظومة الصحية، ما أدّى إلى انخفاض حادّ في قدرتها على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة إسرائيلية بدأت في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامَين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، فضلاً عن الدمار الهائل الذي طاول 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدَّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار أميركي.

(الأناضول)