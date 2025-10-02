صحة غزة: الوصول لمستشفيات المدينة خطير جداً ونطلب الحماية

- تواصل الطواقم الطبية في غزة تقديم الرعاية في المستشفيات المتبقية رغم المخاطر، وسط تحذيرات من خطورة الوصول إلى مجمع الشفاء ومستشفى القدس ومستشفى الحلو بسبب القصف الإسرائيلي المستمر. - تشهد غزة عدوانًا إسرائيليًا متواصلاً، حيث ينفذ الجيش عمليات تفجير ونسف للمنازل في أحياء متعددة، بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي في محاور التوغل البري. - منذ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة بدعم أمريكي، مما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط مجاعة متفاقمة.

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الطواقم الطبية تواصل تقديم الرعاية في ما تبقى من مستشفيات عاملة في مدينة غزة رغم المخاطر التي تحيط بها، وأكدت أن الوصول إلى المستشفيات بات "شديد الخطورة" في ظل القصف الإسرائيلي المستمر.

وأضافت الوزارة في بيان: "الطواقم الطبية في مدينة غزة لا تزال تواصل تقديم الرعاية الطبية في ما تبقى من مستشفيات عاملة وسط مخاطر صعبة تُحيط بها"، وحذرت من أن الوصول لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس ومستشفى الحلو في مدينة غزة أصبح "خطير جداً"، وطالبت كافة الجهات المعنية "بالتدخل لحماية المؤسسات الصحية والطواقم الطبية وضمان الوصول الآمن".

وتشهد مدينة غزة عدوانا إسرائيليا متواصلا، في ظل مساعي إسرائيل لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها. ونفّذ الجيش الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم الخميس عمليات تفجير ونسف لعشرات المنازل بالعربات المفخخة في أحياء الصبرة وتل الهوى، جنوب المدينة، والشيخ رضوان والنصر، شمال غربها.

يأتي ذلك بالتزامن مع غارات جوية وإطلاق نار كثيف وقذائف مدفعية من الآليات الإسرائيلية في محاور التوغل البري الإسرائيلي، خصوصا في شارعي النصر والشفاء، غرب المدينة.

وفي الثامن من أغسطس/آب الماضي أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيسها بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني. وبدأ الجيش في 11 أغسطس الهجوم على المدينة انطلاقا من حي الزيتون، في عملية أطلق عليها لاحقا اسم "عربات جدعون 2"، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و148 شهيدا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا، بينهم 151 طفلا.

(الأناضول)