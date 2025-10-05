صحة غزة: ارتفاع شهداء التجويع الإسرائيلي إلى 460 بينهم 154 طفلاً

- ارتفعت حصيلة شهداء سوء التغذية في غزة إلى 460 فلسطينياً، بينهم 154 طفلاً، منذ 7 أكتوبر 2023، بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية المستمرة، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. - أعلنت "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" عن حدوث مجاعة في غزة في أغسطس، مع توقع امتدادها إلى مناطق أخرى، وسط إغلاق إسرائيل للمعابر ومنع المساعدات الإنسانية. - بدعم أميركي، تواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة منذ أكتوبر 2023، مما أسفر عن 66,288 شهيداً و169,165 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية الناجمة عن سياسة التجويع الإسرائيلية المتواصلة، إلى 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقالت الوزارة، في بيان إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية حالة وفاة واحدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية. وأشارت إلى أنه منذ إعلان منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي) المجاعة بمدينة غزة، في أغسطس/ آب الماضي، جرى تسجيل "182 حالة وفاة بينهم 39 طفلا".

وفي 22 أغسطس الماضي، أعلنت "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، عبر تقرير، "حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)"، وتوقعت أن "تمتد إلى مدينتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول (الماضي)". ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده. وتسمح أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول "حكومة غزة" إن إسرائيل تحميها.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و288 شهيدا و169 ألفا و165 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.

