صحة غزة: أكثر من 20 ألف مريض عالقون بانتظار العلاج في الخارج

- تواجه غزة أزمة صحية حادة مع انتظار أكثر من 20 ألف مريض للسفر للعلاج بالخارج، بينهم 440 حالة إنقاذ حياة، بسبب إغلاق معبر رفح، مما يهدد حياتهم بشكل مباشر. - تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى تدهور الخدمات الصحية وزيادة قوائم الانتظار، حيث توفي 1,268 مريضًا أثناء انتظارهم للسفر. - أعلنت إسرائيل عن فتح معبر رفح بعد العثور على رفات جندي مفقود، مما قد يخفف من الأزمة الصحية في غزة، حيث من المتوقع فتح المعبر الأسبوع المقبل.

قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء، إن أكثر من 20 ألف مريض فلسطيني ينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج بالخارج، محذرة من أن استمرار إغلاق معبر رفح يهدد حياتهم بشكل مباشر. وأضافت الوزارة، في بيان، أن "20 ألف مريض ينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج بالخارج، من بينهم 440 حالة من الحالات المسجلة تعتبر حالات إنقاذ حياة".

وذكرت أن 4 آلاف و500 من الحالات التي لديها تحويلات للعلاج بالخارج هم من الأطفال. وأوضحت أن استمرار إغلاق إسرائيل معبر رفح جنوبي قطاع غزة أمام حركة مغادرة المرضى والجرحى فاقم أوضاع المرضى الصحية إلى حد خطير يهدد حياتهم. وأشارت إلى أن نقص الأدوية والمستهلكات الطبية وخروج معظم الخدمات التخصصية عن الخدمة وتدمير البنى التحتية في المستشفيات، فاقم من قوائم الانتظار للعلاج بالخارج.

وأغلقت إسرائيل معبر رفح جنوبي قطاع غزة منذ سيطرتها عليه في مايو/أيار 2024، ودمرت وأحرقت مبانيه خلال عملية برية شنتها في مدينة رفح (جنوب) في إطار حرب الإبادة الجماعية. كما أن المنظومة الصحية تعيش واقعاً صعباً في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما تسبب بتراجع تقديم الكثير من خدماتها واقتصارها على الجوانب المنقذة للحياة.

ولفتت الوزارة إلى أن ألف و268 مريضاً توفوا أثناء انتظارهم السماح له بالسفر للعلاج بالخارج، مؤكدة أن مرضى الأورام هم الأكثر تضرراً ومعاناة، حيث يوجد نحو 4 آلاف منهم على قوائم الانتظار. وبيّنت أن 3 آلاف و100 مريض فقط تمكنوا من مغادرة القطاع، بعد إغلاق معبر رفح البري في 7 مايو 2024، دون ذكر الطريقة التي غادروا بها من القطاع.

وحذّرت الوزارة "من نتائج صحية لا يمكن توقعها قد تسبب زيادة في وفيات المرضى وزيادة قوائم التحويلات للعلاج بالخارج". وأكدت أن "فتح المعبر وتسهيل خروج المرضى والجرحى، وانسيابية دخول الإمدادات الطبية الضرورية هو ما تبقى من ملاذ أخير أمام هؤلاء المرضى".

ومساء الأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قررت الموافقة على فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وذلك بعد الانتهاء من عملية تحديد مكان رفات الأسير الأخير بغزة ران غوئيلي. والاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على رفات الأسير بعد فحص 250 جثة في مقبرة بشمالي قطاع غزة، والتحقق منها ثم نقله للدفن في إسرائيل. والخميس، قال رئيس لجنة الإدارة الوطنية لقطاع غزة علي شعث، إن معبر رفح سيُفتح الأسبوع المقبل، دون توضيح الآلية التي سيجري اعتمادها.

وكان من المقرر فتح المعبر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر الماضي، غير أن إسرائيل لم تلتزم وربطت فتحه بالعثور على جثة الجندي غوئيلي. وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، ودماراً هائلاً طاول 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

(الأناضول)