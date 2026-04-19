- يعاني الأسرى في سجن "عتصيون" من ظروف قاسية تشمل نقص المياه الساخنة والمواد الأساسية، وتعرضهم للقمع والاعتداءات الجسدية والنفسية، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية والنفسية. - تستخدم إدارة السجن أساليب قمعية مثل إلقاء قنابل الغاز، مما يسبب حالات اختناق وإغماء، ويعاني الأسرى من نقص الغذاء وسياسة الإذلال، مما دفع هيئة شؤون الأسرى للمطالبة بتدخل عاجل لتحسين أوضاعهم. - ارتفع عدد المعتقلين بنسبة 83% منذ بدء حرب غزة، ليصل إلى أكثر من 9,600 أسير، بينهم نساء وأطفال، مع توثيق حالات تعذيب وتجويع وإهمال طبي.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأحد، بأنّ المعتقلين في سجن "عتصيون" الإسرائيلي يتعرّضون لـ"أسوأ معاملة" منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. جاء ذلك وفقاً لبيان أصدرته للهيئة، نقلاً عن إحدى المحاميات التي تمكنّت من زيارة خمسة أسرى في السجن المذكور مباشرة. يُذكر أنّ هذا يأتي في سياق ما توثّقه المؤسسات المعنيّة بشؤون الأسرى من شهادات من داخل سجون الاحتلال.

ونقلت المحامية، التي لم تكشف الهيئة عن اسمها، شهادات وصفتها بـ"الصادمة" من هذا السجن الواقع جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أشارت فيها إلى أنّ الأسرى بمعظمهم لم يتمكّنوا من الاستحمام لمدّة زادت عن شهر واحد، بسبب عدم توفّر المياه الساخنة ونقص في المواد الأساسية، من قبيل الصابون والمناشف.

وتناولت المحامية نفسها تصاعد القمع الإسرائيلي في سجن "عتصيون"، مبيّنةً أنّ ذلك يحدث مرّات عدّة في الأسبوع، بما يشمل اقتحام الغرف مع اصطحاب كلاب، وصراخ وشتم، فيما يُجبَر الأسرى الفلسطينيون على الركوع على ركبهم لساعات طويلة، بالإضافة إلى الاعتداء بالضرب على من يعجز عن الامتثال لأوامر القوات الإسرائيلية.

أضافت المحامية أنّ إدارة السجن تتعمّد إلقاء قنابل غاز في ساحة "عتصيون"، الأمر الذي يؤدّي إلى حالات اختناق وإغماء بين الأسرى، في وقت يعاني فيه هؤلاء إرهاقاً شديداً نتيجة نقص الغذاء المقدّم لهم. لكنّ الأسرى، بحسب ما نقلت المحامية، بيّنوا أنّ ما ينهكهم لا يقتصر على قلّة الطعام فحسب، بل يتمثّل في "سياسة الإذلال وكسر الكرامة التي تُمارَس بحقّهم، من ضمن أسوأ معاملة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر 2023".

وعلى خلفية هذه الشهادات، دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إلى "تدخّل عاجل لتحسين ظروف الأسرى، وضمان معاملتهم بما يتوافق مع المعايير الإنسانية والقانون الدولي". وقد أتى ذلك بعد يومَين فقط من إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق في 17 إبريل/ نيسان من كلّ عام، وهو تاريخ أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1974، تكريماً لنضال الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وسبق أن وثّقت مؤسسات عدّة تُعنى بشؤون الأسرى شهادات عن تعرّض أسرى فلسطينيين للتجويع والضرب المبرح والإهمال الطبي والاغتصاب في سجون الاحتلال. وقد أفرجت سلطات الاحتلال أخيراً عن عدد قليل من الأسرى، ظهرت عليهم علامات الإرهاق وبدت أجسادهم هزيلة نتيجة التجويع، فيما أُصيب عدد منهم بأمراض نفسية من جرّاء عمليات التعذيب الممنهج.

تفيد البيانات الأخيرة الصادرة عن مؤسسات الأسرى بأنّ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع بنسبة 83% منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، ليتجاوز 9,600 أسير مقارنة بنحو 5,250 قبل أكتوبر 2023. ومن بين هؤلاء 86 أسيرة، ونحو 350 طفلاً أسيراً، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين الذين تحتجزهم إسرائيل من دون أيّ تهمة أو محاكمة 3,532 معتقلاً، من بينهم نساء وأطفال، وذلك في ارتفاع غير مسبوق.

إلى جانب ذلك، تبيّن مؤسسات الأسرى أنّ أكثر من 100 أسير فلسطيني استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، أُعلنت هويات 89 منهم، في حين ما زال آخرون، خصوصاً من أهل غزة، رهن الإخفاء القسري.

(الأناضول، العربي الجديد)