شكوك بتواطؤ السلطات الليبية في ملف الهجرة السرية

يثير تأخر السلطات الليبية في اكتشاف السجون السرية للمهاجرين، مزيداً من الشكوك بشأن تورّطها المحتمل أو تواطؤها وتقصيرها في ردع عصابات التهريب، في وقت تنتفي فيه المحاسبة والإجراءات الفاعلة.

كشفت أخيراً ثلاثة حوادث متتالية في ملف الهجرة السرية، مدى جديّة السلطات الليبية في مواجهة ظاهرة الهجرة المتدفقة إلى البلاد بطريقة غير قانونية. ومطلع الأسبوع الماضي، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تنفيذ عملية أمنية بمدينة الكفرة في أقصى جنوب شرقي ليبيا، تمكن خلالها من تحرير 221 مهاجراً سريّاً عُثر عليهم في سجن تحت الأرض يعود لشبكات تهريب مهاجرين. وفي منتصف الأسبوع، تمكّن الجهاز نفسه من العثور على مقر لجمع المهاجرين قرب مدينة طبرق في أقصى شرقي البلاد، عُثر خلاله على عدد من المهاجرين السريّين.

وعقب ذلك، كشفت السلطات المحلية في مدينة أجدابيا، غربي بنغازي، أنّ جمعية الهلال الأحمر الليبي تمكنت بالتنسيق مع كتيبة عسكرية، من انتشال 21 جثماناً لمهاجرين من إحدى المقابر، في الوقت الذي جرى فيه تحرير 195 مهاجراً من مقر احتجاز في المدينة ذاتها، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر الليبي.

وفي حديث سابق لـ"العربي الجديد"، أوضح خالد التير، الضابط في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية، أن الجهاز نفّذ بمساعدة الفرق الأمنية عملية، وصفها بـ"المعقدة"، في إحدى مزارع ضواحي مدينة الكفرة، بعد تتبع معلومات وردت للجهاز، إذ عُثر على سجن سرّي تحت الأرض، وجرى تحرير 221 مهاجراً سريّاً، وفيما أكد أن جميع المهاجرين، ومن بينهم 20 سيدة وطفل واحد، نُقلوا إلى مراكز الجهاز حيث قُدّمت لهم الإعانة الطبية والغذائية، أوضح أن السجن السرّي يتألف من ممرّين طويلين تحت الأرض بعمق يقارب ثلاثة أمتار وعرض يقارب 120 متراً، وقد جرت تعمية مدخله الرئيسي بوضع أبواب معدنية وأغصان الأشجار.

ولفتت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إلى أنّ المهاجرين الذي عُثر عليهم في سجن قرب مدينة طبرق، "هم من الجنسية المصرية، وقد كانوا مُقيّدين بالسلاسل والأقفال، تبدو عليهم آثار التعذيب، كما حُرموا من الطعام، وجرى تصويرهم عراةً لإرسال المقاطع إلى ذويهم من أجل ابتزازهم لدفع مبالغ طائلة لإطلاق سراحهم".

وعن حادثة مدينة الكفرة، أكدت المؤسّسة في بيان، أنّه "جرى احتجاز أولئك المهاجرين تحت الأرض لما يقارب عامين، ما يعني أن عثور السلطات على السجن وتحرير المهاجرين بعد كل تلك المدة، لا يمكن اعتباره إنجازاً أمنياً بقدر ما هو شهادة دامغة على فشل السلطات والأجهزة الأمنية في حماية البشر من أبشع الجرائم"، وشدّدت المؤسّسة على أنّ "وجود هذا العدد الكبير من الضحايا في ظروف غير إنسانية، يتعرضون للتعذيب والتنكيل والاستغلال والقتل، يعني أن شبكات الاتجار بالبشر كانت تعمل بحرية شبه كاملة، وفي منطقة معروفة جغرافياً وأمنياً، من دون أن يردعها قانون أو رقابة"، وتابع البيان بالقول: "الأخطر أن الاحتجاز استمر لعامَين كاملَين، ما يؤكد أن هذه العصابات لا تتحرك في الخفاء، بل ضمن منظومة صمت وتراخٍ تسمح لها بالاستمرار، ما يضع الأجهزة الأمنية أمام سؤال صريح عن دورها في اكتشاف هذه الكارثة قبل أن تتحول إلى مأساة جماعية".

الصورة ترحيل مهاجرين سريين من طرابلس، 22 سبتمبر 2025 (محمد سميز/ الأناضول)

وفي حديث خاص لـ"العربي الجديد"، يؤكد الحقوقي الليبي إبراهيم الناجح أن تأخر السلطات في اكتشاف هذه السجون السريّة يثير الشكوك، خصوصاً أنها مناطق مأهولة، وتتحرك فيها الفرق الأمنية والعسكرية، لافتاً إلى أن القانون الدولي لا يُلزم السلطات بالتدخل بعد وقوع الجريمة، بل بمنعها ورصدها مبكراً ومحاسبة كل المتورطين، بما في ذلك العناصر الأمنية المحتمل تورّطها، إذ إنّ وقائع مماثلة لا يمكن إخفاؤها من عصابات التهريب لمدة عامَين، كما حدث في الكفرة".

ويسأل الناجح: "هل فتحت السلطات تحقيقاً في الحادثة، أم أنها اكتفت بإعلان نجاح المداهمة فقط؟"، مؤكداً أن "التحقيق لم يحدث، لأن النتيجة ستكون إمّا التغاضي أو العجز، وهو ما يضع كل المؤسسات أمام مسؤولية كاملة"، ويتابع أن "هناك تقارير دولية وأممية تتّهم السلطات الليبية وتشكيلاتها المسلحة بالتورّط في ملف الهجرة السريّة، إما بالتقصير أو التواطؤ، وربما بمشاركة بعض التشكيلات المسلحة. لكن، ما لا يمكن إخفاؤه أنّ تعامل السلطات مع ملف الهجرة حتى الآن، يقتصر على كونه احتوائياً، وليس جذرياً".

وقد حظيت هذه الإجراءات بمتابعة دولية، إذ علّقت صحيفة "لاكروا" الفرنسية، الجمعة الماضي، بأنّ سلطات شرق ليبيا تسعى إلى إظهار قدرتها على ضبط ملف الهجرة، ولا سيّما أمام الأوروبيين، في إشارة إلى أن هذه الإجراءات ليس جذرية، بل تتماهى مع الضغوط الدولية مؤقتاً، بحسب متابعين.

وتواصل السلطات الليبية إعلان نقل مهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، ضمن برنامج العودة الطوعية الذي بدأته منذ العام 2018. وخلال النصف الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تنفيذ خمس عمليات ترحيل من مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، شملت مهاجرين من جنسيات أفريقية وآسيوية. فيما قالت حكومة مجلس النواب في بنغازي إنّها رحّلت أكثر من 37 ألف مهاجر طوعاً خلال عام 2025. وفي ظل تقديرات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي بوجود نحو ثلاثة ملايين مهاجر في ليبيا، كشفت بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أخيراً، عن وصول قرابة مليون مهاجر إلى البلاد خلال عام 2025 وحده.