شكاوى التحرش في أوروبا... ساحات صراع سياسي

تشهد دول أوروبا ارتفاعاً ملحوظاً بعدد شكاوى التحرش ضد سياسيين ومسؤولين، غير أن تلك القضايا باتت تُقرأ من منظور الحسابات السياسية.

تتزايد شكاوى التحرش الجنسي داخل الأوساط السياسية الأوروبية، ويتزامن ذلك مع موجة إحراج غير مسبوقة بسبب الجدل المتجدد حول علاقات بعض النخب بالمجرم الجنسي المُدان جيفري إبستين. هذا التداخل بين قضايا السلوك الفردي وفضائح الدوائر المغلقة يعمّق الشكوك العامة، ويضع المؤسسات السياسية أمام اختبار صعب بين الشفافية وحماية السمعة.

في مدينة موستوليس جنوب غرب العاصمة الإسبانية مدريد، هزت قضية تحرش جنسي الأوساط السياسية، وأعادت فتح نقاش أوسع حول المساءلة داخل الأحزاب، وعُقدت لأجلها جلسات طارئة في الأسبوع الفائت. بطلة القصة هي المتخصّصة في علم النفس والعضوة السابقة في حزب الشعب الإسباني المحافظ، آنا ماتي، والتي قررت اتّهام رئيس البلدية مانويل باوتيستا بالتحرش. ويتّجه المجلس المحلي للمدينة إلى جلسة طارئة بعد غد الثلاثاء 24 فبراير/شباط، لمناقشة القضية.

بدأت الوقائع، وفق رواية ماتي، بمحاولات تقرّب بدت في البداية عابرة، لكنها تحولت تدريجياً إلى تصرفات أكثر صراحة، وعندما طالبت باوتيستا بالتوقف، تقول إنّها فقدت مناصبها داخل المجلس البلدي، وتقلّص حضورها في الاجتماعات، وشعرت بأنها باتت معزولة داخل الحزب الذي انتمت إليه لسنوات.

صدمت القضية الرأي العام بعدما نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية تفاصيل الاجتماعات والتسجيلات التي وثّقت نقاشات حزبية اعترف فيها مسؤول تنظيمي بأن الوقائع قد تُصنّف قانونياً "تحرّشاً". غير أن هذا الاعتراف لم يُترجم إلى إجراءات ضد رئيس البلدية الذي حظي بدعم واضح من قيادات الحزب، وفي مقدمتهم زعيمه ألبرتو نونيز فيخو ورئيسة إقليم مدريد إيزابيل أيوسو، لتتحول من شكوى فردية إلى مواجهة سياسية مفتوحة امتزج فيها القانوني بالحزبي.

في السنوات الأولى بعد حملة "مي تو" (أنا أيضاً)، كان مجرد ظهور اتهام بالتحرش كفيلاً بإنهاء مسيرة سياسية، أو على الأقل تجميدها. غير أن ما حدث في موستوليس يعكس تحوّلاً ملحوظاً، فبدل أن يواجه المتّهم عزلة فورية، حصل على دعم حزبي، بينما وُضعت المبلّغة تحت مجهر التشكيك.

الصورة احتجاج في باريس ضد سياسيين متهمين بالاغتصاب، 20 يونيو 2022 (كريستوف أرتشامبو/فرانس برس)

في هذا السياق، لم يعد النقاش محصوراً في حدود الواقعة ذاتها، بل اتّسع ليصبح جزءاً من "معركة ثقافية" أوسع حول قضايا النسوية، وما يُسمّى بخطاب "الإلغاء". ويعكس هذا التحول واقعاً أوروبياً متغيراً، إذ باتت قضايا التحرش تُقرأ أيضاً من منظور الاستقطاب الحزبي، لا من زاوية قانونية أو أخلاقية فقط.

ومنذ العام 2017، شهدت دول أوروبية عدة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد شكاوى التحرش ضد سياسيين ومسؤولين منتخبين، وتشير تقديرات مستندة إلى تقارير إعلامية وبرلمانية إلى أن أكثر من 150 قضية معلنة تتعلق بتحرش أو سلوك جنسي غير لائق طاولت سياسيين ومسؤولين منتخبين، ويشمل ذلك وزراء ونواباً، ومسؤولين محليين ورؤساء بلديات، مع ترجيحات بأن العدد الفعلي قد يكون أعلى، نظراً لأن بعض الشكاوى تُعالج داخل الأحزاب أو لا تصل إلى العلن.

في فرنسا، واجه وزير البيئة السابق نيكولا أولو اتهامات بالتحرش والاعتداء الجنسي، ما أثار نقاشاً وطنياً واسعاً حول المساءلة في أعلى هرم السلطة، كما خضع وزير الداخلية السابق، جيرالد دارمانان، والذي يشغل حالياً منصب وزير العدل، لتحقيقات على خلفية مزاعم تحرش قبل أن تُغلق قضائياً.

وفي ألمانيا، استقال نواب ومسؤولون محليون من أحزاب كبرى بعد اتهامات بسلوك غير لائق، وفعّلت بعض الأحزاب لجاناً داخلية للتحقيق في الشكاوى. وفي بلجيكا، واجه البرلمان الفيدرالي انتقادات بسبب شكاوى تتعلق بسلوكيات داخل مقارّه، ما دفع إلى مراجعة آليات الإبلاغ والحماية. حتى داخل البرلمان الأوروبي، تعززت الإجراءات الخاصة بالتبليغ السري بعد شكاوى من موظفات ومساعدات برلمانيات.

ويعكس هذا التوسع في آليات الشكوى إدراكاً متزايداً بأن الظاهرة ليست محصورة في بلد بعينه، بل تمتد عبر مؤسسات سياسية أوروبية مختلفة. كما أن القاسم المشترك بين هذه الحالات ليس فقط ارتفاع عدد الشكاوى، بل أيضاً تعقّد التعامل معها في ظل توازنات حزبية دقيقة واستقطاب سياسي متصاعد.

وخلال السنوات الماضية، شهدت أوروبا تحديثات تشريعية مهمة في ما يتعلق بمفهوم الرضا والعنف الجنسي، خصوصاً في إسبانيا التي اعتُبرت من الدول الرائدة في هذا المجال، وهو ما أقدمت عليه الدنمارك بعد اكتشاف سلسلة عمليات تحرش داخل الأحزاب، غير أن سنّ القوانين لا يعني بالضرورة حسم المعركة على المستوى السياسي.

في الواقع العملي، تجد الأحزاب نفسها بين خيارَين صعبين؛ حماية صورتها العامة أو الحفاظ على تماسكها الداخلي، خصوصاً عندما يكون المتّهم شخصية نافذة. لذلك يُفضَّل أحياناً انتظار حكم قضائي نهائي قد يستغرق سنوات، ما يسمح باستمرار النشاط السياسي. في المقابل، تتحمل المبلّغات كلفة مهنية وشخصية مرتفعة، وقد ينتهي بهنّ الأمر خارج الحياة السياسية، كما حدث في موستوليس.

ويثير تكرار هذه القضايا سؤالاً أساسياً، مفاده "هل فقدت اتهامات التحرش عنصر الصدمة، أم أنّ ارتفاعها يعكس بيئة أكثر استعداداً للتبليغ؟". المفارقة واضحة؛ فقد ازدادت الجرأة على الكشف، لكن العواقب السياسية لم تعد تلقائية كما في ذروة حملة "مي تو"، إذ تتحول كل قضية إلى سجال سياسي وشعبي تتداخل فيه مفاهيم العدالة والبراءة مع خطاب "المعركة الثقافية".

وفي ظل تصاعد الجدل حول علاقات بعض النخب الأوروبية بالمُدان الأميركي جيفري إبستين، وتنامي نظريات المؤامرة حول ما يجري خلف الأبواب المغلقة، تتضاعف حساسية الرأي العام تجاه قضايا الانتهاكات الجنسية. وتكشف قضية موستوليس ونظيراتها أنّ المسألة لم تعد نزاعاً فردياً، بل اختباراً لقدرة الأنظمة السياسية على الفصل بين القانون والولاء الحزبي. إذ بين صون قرينة البراءة وحماية كرامة المبلّغين، تقف أوروبا أمام مفترق طرق؛ إمّا إرساء آليات شفافة وحاسمة للمساءلة، أو ترك القضايا تتحول إلى ساحات صراع انتخابي تختلط فيها الحقيقة بالحسابات السياسية، بحسب رأي متابعين.