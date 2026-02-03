- يعاني سكان نابلس من تدهور اقتصادي حاد أثر على تقاليد "الشعبونية"، حيث تقلصت الدعوات لتقتصر على الأقارب من الدرجة الأولى ولليوم الواحد فقط بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة. - يواجه الأفراد تحديات في الحفاظ على التقاليد بسبب فقدان الوظائف وتراكم الديون، مما دفع البعض إلى تغيير نمط حياتهم، مثل إلغاء "الشعبونية" أو تقليص عدد المدعوين. - تأثرت الأسواق المحلية بانخفاض الإقبال على "الشعبونية"، حيث تراجعت مبيعات الحلويات والمطاعم بسبب ارتفاع الأسعار، وعادت العائلات الميسورة لإقامة الاحتفالات في المنازل لتقليل التكاليف.

يحل شهر شعبان هذا العام على مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، لتلقي الظروف الاقتصادية الصعبة بظلالها الثقيلة على عادة "الشعبونية"، التي يتميز بها أهل المدينة. فبعدما كانت "الشعبونية" تقوم سابقاً على دعوة الرجل لأرحامه من النساء كافة، عبر ولائم تستمر أياماً؛ باتت اليوم، ونتيجة للأوضاع الراهنة وتزايد معدلات البطالة وفقدان الكثيرين لأعمالهم، تقتصر على القريبات من الدرجة الأولى فقط، وليوم واحد لا أكثر.

يقول مهند السيد (54 عاماً) لـ"العربي الجديد": "كان شعبان شهراً للتزاور والمناسبات السعيدة التي تجتمع فيها العوائل، وخاصة عادة (الشعبونية) التي حافظنا عليها لعقود طويلة، وواصلنا مسيرة الأجداد والآباء في دعوة الأخوات والعمات والخالات وبناتهن لبيت العائلة، لتناول وجبة الغداء ثم السهرة التي تستمر لمنتصف الليل في لمة أسرية جميلة".

يصمت السيد، الذي فقد عمله في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم يتابع قائلاً: "ظروفي للأسف الشديد لم تساعدني على القيام بالشعبونية كالسابق، لكنها عادة تحمل نكهة إيمانية؛ حيث تعزز من صلة الرحم التي أوصانا بها ديننا الحنيف، لذلك واظبت عليها ولكن مع تقليص عدد المدعوات واقتصارهن على شقيقاتي فقط".

إلغاء "شعبونية" نابلس

وإذا كان السيد قد قلص العدد، فإن وائل المحروم لم يستطع للعام الثالث على التوالي إقامة "الشعبونية" بعدما فقد عمله أيضاً وتراكمت عليه الديون. يقول المحروم لـ"العربي الجديد": "لم أتخيل يوماً أن يأتي شهر شعبان علينا دون أن تجتمع أرحامي في بيتي، لكن ما باليد حيلة؛ فمنذ الحرب توقف عملي تماماً، وفوق هذا تراكمت عليّ الديون، حتى أنني لجأت لبعض المؤسسات الخيرية لمساعدتي في الخروج من أزمتي المالية".

ويؤكد المحروم: "كثيرون مثلي، فالكل مشغول بالحرب على قطاع غزة والإبادة التي ما زال يتعرض لها حتى اليوم، لكن حقيقةً الحال في الضفة الغربية يرثى له على مختلف الصعد، وتحديداً الصعيد الاقتصادي؛ فالشلل ضرب القطاعين التجاري والخدماتي، وأغلق العشرات من التجار محالهم وباتوا يتهربون من سداد ما تراكم عليهم من أثمان للبضائع التي كانوا قد اشتروها وحقوق العمال لديهم، وأنا واحد من هؤلاء".

ويلفت الرجل الخمسيني إلى أنه لتجاوز حالته لجأ لتغيير نمط حياة عائلته، موضحاً: "خرج ابني الكبير لسوق العمل وترك الجامعة، فيما التزم باقي أطفالي بالدراسة في المدارس الحكومية وتركوا المدارس الخاصة، وأنا أعمل اليوم أجيراً في مشغل للخياطة، وقللنا المصاريف إلى الحد الأدنى، ومن ذلك إلغاء الشعبونية وغيرها من العادات". ويشير إلى أن قريباته تفهمن وضعه، قائلاً: "حالي لا يخفى على أحد، ولكن حفاظاً على صلة الأرحام، وعلى هذه العادة الجميلة التي توارثناها، فقد ذهبت لبيوت شقيقاتي المتزوجات وجلبت معي هدية لكل واحدة، وهو ما حظي بتقدير كبير منهن".

وقد تركت هذه الأوضاع آثارها على محلات الحلويات أيضاً؛ حيث يقول سامر الشحروري، الذي يعمل في صناعة عجينة الكنافة وتوزيعها على محلات الحلويات، إنه لاحظ أن موسم شعبان هذا العام والذي سبقه لم يكونا بالمستوى المطلوب. ويقول الشحروري: "في نابلس، الإقبال على شراء الحلويات، وخاصة الكنافة في شعبان، لا يقل عنه في رمضان بسبب الشعبونية تحديداً، لكن هذا الحال اختلف أخيراً، ولا شك أن ظروف الناس المادية هي العامل الأساسي". ويضيف: "كيلو الكنافة الناعمة يباع اليوم بمبلغ يزيد عن 15 دولاراً، وأصغر عزومة تتطلب شراء ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات منها، وهذا مبلغ كبير خاصة على العائلات متوسطة وقليلة الدخل، لذلك استعاضوا عنها بصناعة الحلويات البيتية".

أما حلمي الغول، وهو الطباخ الرئيسي في أحد المطاعم الكبيرة بمدينة نابلس، فيؤكد أيضاً أن عدداً محدوداً جداً من العائلات أقام "الشعبونية" في المطاعم، نظراً للتكلفة المرتفعة، بعدما درج هذا السلوك خلال العقد الماضي خاصة لدى العائلات الميسورة مادياً. ويقول الغول في حديث مع "العربي الجديد": "الكل تأثر حتى الأغنياء، لذلك عادوا لإقامتها في البيوت، وبعدد محدود وضمن أطباق تقليدية دون مغالاة".