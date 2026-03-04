شظايا المسيّرات والصواريخ... مخاطر جديدة يواجهها العراقيون

- يواجه العراقيون تهديداً متزايداً من الشظايا والمواد المتفجرة الناتجة عن الهجمات الصاروخية، مما يعرض حياة المدنيين للخطر بسبب انتشار المخلفات في المناطق السكنية. - أصدرت مديرية الدفاع المدني في أربيل تحذيرات للمواطنين لتجنب لمس الشظايا أو الأجسام المتفجرة، مشددة على الابتعاد الفوري واتخاذ تدابير وقائية لتجنب استنشاق الغازات السامة. - تتفاقم المخاطر بسبب انتشار المقار العسكرية قرب الأحياء السكنية وتصاعد المواجهات الإقليمية، مما يزيد من احتمالات الأضرار الجانبية في ظل غياب حملات توعية وإجراءات مؤسسية فعالة.

في ظل تصاعد الهجمات الصاروخية ونشاط الطائرات المسيّرة بالتوازي مع الحرب الدائرة في إيران والمنطقة، يواجه العراقيون خطراً جديداً لا يتوقف عند لحظة الانفجار أو الاعتراض الجوي، بل يمتد إلى ما تخلفه تلك الهجمات من شظايا ومواد متفجرة تنتشر في الشوارع والأحياء السكنية، مهددة حياة المدنيين في عموم المحافظات.

فمع تكرار عمليات إطلاق الصواريخ واعتراضها بواسطة منظومات الدفاع الجوي في أربيل وبغداد ومحافظات أخرى، تتساقط أجزاء معدنية وقطع محترقة وأجزاء مجهولة في مناطق قريبة من المقار العسكرية ومعسكرات الفصائل المسلحة، وهي مقار تنتشر في عدد من المدن وداخل أحياء سكنية مكتظة، ما يضاعف من احتمالات إصابة المدنيين أو تعرضهم لمخاطر غير مباشرة.

مديرية الدفاع المدني في أربيل، أصدرت بياناً دعت فيه المواطنين إلى توخي الحذر الشديد عند العثور على شظايا صواريخ أو أجسام متفجرة، مؤكدة أن تلك القطع قد تحتوي على مواد غير منفجرة أو بقايا كيمياوية خطرة. ووجهت المواطنين بأنه "في حال سقوط شظايا صاروخية أو مواد متفجرة مشتعلة، يجب اتباع خطوات لضمان السلامة العامة، وأهمها الابتعاد الفوري وترك مسافة أمان وعدم الاقتراب من الشظايا نهائياً، حتى وإن كانت صغيرة الحجم"، محذرة من احتمال احتوائها على "مواد كيماوية سامة أو متفجرات لم تنفجر بعد".

كذلك نصحت بـ"الوقوف في اتجاه عكس الريح (Upwind) لضمان عدم استنشاق الدخان أو الغازات السامة المنبعثة من الأجزاء المحترقة"، مشددة على "ضرورة عدم لمس بقايا الصواريخ لكونها غالباً ما تكون ملوثة ببقايا وقود كيميائي حارق يسبب حروقاً جلدية أو تسمماً حاداً، وفي حال وجود تصاعد للأدخنة، نُصح المواطنون بتغطية الوجه بقطعة قماش مبللة لتفادي استنشاق الغازات".

وأكدت أنه في "حال سقوط الشظايا داخل فناء المنزل أو بالقرب منه، يجب إغلاق النوافذ والأبواب كافة وإطفاء أجهزة التبريد لمنع تسرب الهواء الملوث إلى الداخل، وفي حال نشوب حريق بسيط، يمكن محاولة إخماده من مسافة بعيدة، أما إذا كان الحريق كبيراً، فيجب إخلاء المكان فوراً". وشددت، قائلة إن هذه القطع قد "تحتوي على مواد غير منفجرة يمكن أن تنفجر بعد مرور ساعات على سقوطها، وإن الابتعاد هو الخيار الوحيد والآمن".

خطر الشظايا لا يقتصر على أربيل فقط

ورغم أن بيان أربيل هو الأبرز حتى الآن، إلا أن مصادر أمنية في بغداد ومحافظات أخرى أكدت أن الجهات المعنية أبلغت المواطنين شفهياً بضرورة عدم الاقتراب من أي أجسام غريبة تسقط بعد عمليات القصف أو الاعتراض.

وأكد مصدر أمني في بغداد، لـ"العربي الجديد"، أن "الشظايا تنتشر بكثرة في عدد من الشوارع في المناطق القريبة من المقار العسكرية أو المواقع التي تتعرض لهجمات متكررة"، مبينا أنه "في بعض الحالات، يبادر مواطنون إلى إزالة القطع المعدنية من الطرقات بأنفسهم لتسهيل حركة السير، دون إدراك لطبيعة المواد التي قد تحويها أو احتمال كونها ذخائر غير منفجرة".

ويحذر المختص في الدفاع المدني، سلام الربيعي، من خطورة التعامل المباشر مع هذه المخلفات، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "بعض الشظايا قد تحتوي على مواد سامة ناتجة من احتراق وقود صاروخي أو مكونات إلكترونية محترقة، ما قد يؤدي الى تسمم أو أضرار تنفسية عند التعرض لها لفترات قصيرة". وأضاف أن "الخطر الأكبر يتمثل باحتمال وجود أجزاء غير منفجرة، يمكن أن تنفجر بعد ساعات من سقوطها نتيجة احتفاظها بحرارة داخلية أو تعرضها لاهتزاز، ما يجعل لمسها أو نقلها تصرفاً بالغ الخطورة"، محملاً الحكومة "مسؤولية إصدار إرشادات وطنية موحدة وتكثيف حملات التوعية، ولا سيما في ظل اتساع رقعة سقوط الشظايا إلى أكثر من محافظة".

وتتزامن هذه التطورات مع واقع عراقي معقد، حيث تنتشر بعض المقار العسكرية ومعسكرات الفصائل داخل الأحياء السكنية أو قربها، ما يجعل أي هجوم أو عملية اعتراض جوي عرضة للتسبب بأضرار جانبية نتيجة سقوط الشظايا. ومع تصاعد وتيرة المواجهات الإقليمية، باتت سماء العراق مسرحاً متكرراً للصواريخ والطائرات المسيرة، سواء كانت موجهة إلى أهداف داخل البلاد أو عابرة لأجوائه.

وفي مرات سابقة، تسببت شظايا ناتجة من اعتراضات جوية بأضرار في منازل ومركبات، فيما وثق ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لأجزاء معدنية ضخمة سقطت في أحياء سكنية، بعضها اخترق أسطح منازل أو استقر في حدائق عامة.

ويضع استمرار هذا النمط من الهجمات والاعتراضات المدنيين أمام خطر مزدوج، خطر القصف المباشر، وخطر المخلفات العسكرية التي تبقى كامنة بعد انتهاء الهجمات، وفي ظل غياب حملات توعية واسعة، يبقى وعي الأفراد خط الدفاع الأول، لكنه غير كافٍ دون إجراءات مؤسسية واضحة وسريعة.