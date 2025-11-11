أعلنت شركة "باي هارت" الأميركية، وهي شركة مُصنّعة لحليب الأطفال العضوي، اليوم الثلاثاء، سحب جميع منتجاتها المبيعة في جميع أنحاء البلاد، بعد أيام من سحب بعض الدفعات بسبب تفشٍّ متزايد للتسمم الغذائي لدى الرضع. وأصيب ما لا يقل عن 15 طفلاً في 12 ولاية في هذا التفشي منذ أغسطس/ آب الماضي، مع ترقب المزيد من الحالات، وفقاً لمسؤولي الصحة في الولاية والسلطات الاتحادية.

وقال المسؤولون إن جميع الرضع أُدخِلوا المستشفى بعد استهلاك حليب "باي هارت". ولم يُبلَّغ عن أي وفيات. ووسّع مسؤولو "باي هارت" السحب الطوعي من دفعتين أُعلنتا يوم السبت ليشمل جميع المنتجات الموجودة في منازل المستهلكين وفي المتاجر. ويشمل ذلك حليب الأطفال "باي هارت" للتغذية الكاملة وأكياس الحليب المجفف.

وتبيع الشركة حوالى 200 ألف علبة من حليب الأطفال شهرياً عبر الإنترنت وفي متاجر مثل "تارجت" و"وول مارت" و"ألبرتسونز" و"هول فودز"، وفقاً للدكتورة ديفون كوين، كبيرة المسؤولين الطبيين. وقالت كوين إن على الآباء ومقدمي الرعاية الذين لديهم الحليب في منازلهم "التوقف عن استخدامه والتخلص من المنتج فوراً".

وأفاد مسؤولو الشركة بأنهم أصدروا قرار السحب غير المعتاد "بالتعاون الوثيق" مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية "على الرغم من حقيقة أن أي منتج غير مفتوح من منتجات "باي هارت" لم يُثبت إيجابيته بالتلوث". وكان مسؤولو الصحة في كاليفورنيا قد أكدوا في وقت سابق أن عيّنة من علبة مفتوحة من حليب "باي هارت" للأطفال أُطعِمَت لرضيع أصيب بالمرض احتوت على نوع البكتيريا الذي يسبب السم المرتبط بالتفشي.

وقالت الشركة في بيان لها: "يؤكد هذا الإجراء المهمة الأساسية لـ"باي هارت": حماية الأطفال فوق كل شيء آخر". وتحقق إدارة الغذاء والدواء الأميركية في 84 حالة من حالات التسمم الغذائي لدى الرضع اكتُشِفَت منذ أغسطس/ آب. ومن بين هؤلاء، استهلك 36 حليب الأطفال، وتلقى أكثر من الثلث منهم حليب "باي هارت"، حسبما ذكرت الوكالة في بيان.

(أسوشييتد برس)