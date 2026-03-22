شرطة الهجرة الأميركية تنتشر في المطارات بدءاً من الاثنين

- ستنتشر شرطة الهجرة الأميركية في المطارات الكبرى بدءاً من الاثنين، لدعم عمليات المراقبة الأمنية بسبب نقص طواقم إدارة أمن النقل نتيجة شلل مالي جزئي. - الهدف من نشر عناصر شرطة الهجرة هو تنفيذ مهمات أمنية بسيطة، مثل مراقبة بوابات الخروج، بينما يركز عناصر إدارة النقل على نقاط المراقبة المتخصصة. - تجمّد تمويل وزارة الأمن الداخلي بسبب خلافات سياسية، مما أدى إلى بطالة تقنية لآلاف الموظفين، مع تحذيرات من تدهور الوضع بسبب استقالات محتملة.

ستنتشر شرطة الهجرة الأميركية في المطارت، بدءاً من يوم غد الاثنين، بحسب ما أعلن توم هومان، مستشار شؤون الهجرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل المساعدة في تنفيذ عمليات المراقبة الأمنية للركاب الذين يضطرون حالياً إلى الانتظار ساعات طويلة بسبب النقص في طواقم إدارة أمن النقل الذين حرموا من رواتبهم نتيجة شلل مالي جزئي.

وأوضح هومان أنه "سيجري نشر عدد غير محدد من عناصر شرطة الهجرة، وستعطى الأولوية للمطارات الكبيرة التي تشهد طوابير انتظار طويلة. ولا تزال تفاصيل هذا الانتشار قيد الإعداد مع مسؤولي شرطة الهجرة وإدارة أمن النقل، علماً أن الهدف الأول هو تكليف الشرطيين تنفيذ مهمات أمنية بسيطة، مثل مراقبة بوابات الخروج كي يستطيع عناصر إدارة النقل التركيز على نقاط المراقبة المتخصصة. ولن يشرف أي عنصر في شرطة الهجرة على جهاز تفتيش يعمل باشعة إكس لأنه غير مدرّب على فعل ذلك".

ومنذ 14 فبراير/ شباط الماضي تجمّد تمويل وزارة الأمن الداخلي التي تتبع لها إدارة أمن النقل بسبب خلاف كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس حول ممارسات شرطة الهجرة، وبات آلاف الموظفين الفيدراليين في وزارة الأمن الداخلي في حالة بطالة تقنية في وقت يواصل آلاف آخرون يشغلون وظائف تعتبر أساسية، عملهم من دون أن يتقاضوا رواتب.

وحذر وزير النقل شون دافي من "احتمال تدهور الوضع بشكل أكبر لأن عدداً من عناصر إدارة أمن النقل سيستقيلون أو سيمتنعون عن الحضور لمحاولة الحصول على وظيفة أخرى تكفل لهم شراء طعامهم أو تسديد إيجار مساكنهم". وقدّر نسبة الغياب عن العمل في المطارات بنحو 10%.

(فرانس برس)