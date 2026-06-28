- وقّعت "قطر الخيرية" و"لجنة الإنقاذ الدولية" مذكرة تفاهم لتعزيز الدعم للاجئين الروهينغا والمجتمعات الضعيفة في بنغلادش، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعظيم الأثر الإنساني. - تسعى الشراكة إلى توسيع التعاون في تنفيذ البرامج وحشد الموارد، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، في ظل التحديات الإنسانية والمناخية المتزايدة في بنغلادش. - تأتي هذه الخطوة في سياق استضافة بنغلادش لأحد أكبر تجمعات اللاجئين في العالم، حيث يعيش نحو مليون لاجئ روهينغي في مخيمات مكتظة بعد فرارهم من ميانمار.

وقّعت "قطر الخيرية" و"لجنة الإنقاذ الدولية" مذكّرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق الدعم المقدّم للاجئين من الروهينغا في بنغلادش، وكذلك للمجتمعات الأكثر ضعفاً في مختلف أنحاء هذه البلاد.

وتؤسّس مذكّرة التفاهم، التي وقّعها كلّ من مدير مكتب "قطر الخيرية" في بنغلادش زكريا المطير ومديرة مكتب "لجنة الإنقاذ الدولية" في بنغلادش حسينة رحمن، في العاصمة دكا، لإطار عمل تعاوني بين الجانبَين يهدف إلى تعزيز التدخلات الإنسانية والتنموية، مع التركيز خصوصاً على دعم اللاجئين من الروهينغا والمجتمعات المضيفة. كذلك يسعى الجانبان، من خلال شراكتهما، إلى توسيع مجالات التعاون في تنفيذ البرامج وحشد الموارد وتطوير مبادرات مبتكرة تلبّي الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وفقاً لما جاء في بيان نشرته "قطر الخيرية" اليوم الأحد.

وأوضحت "قطر الخيرية" و"لجنة الإنقاذ الدولية" أنّ مذكّرة التفاهم هذه تمثّل أكثر من مجرّد تعاون مؤسسي، إذ تعكس شراكة قائمة على الثقة والهدف الإنساني المشترك. ومن خلال هذا التعاون تسعيان إلى تحسين جودة الخدمات المقدّمة، وتعظيم الأثر الإنساني، وتعزيز القدرة على الاستجابة الفعّالة للتحديات القائمة.

وشدّدت مديرة مكتب "لجنة الإنقاذ الدولية" في بنغلادش، في كلمة لها خلال حفل التوقيع، على أهمية العمل المشترك في الاستجابة للمتطلبات الإنسانية المتزايدة. وأضافت أنّ "هذه الشراكة ستمكّننا من العمل بتنسيق أكبر لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، واستكشاف فرص أوسع لحشد الموارد اللازمة للعمل الإغاثي".

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وتأتي هذه الخطوة في ظلّ استمرار استضافة بنغلادش أحد أكبر تجمّعات اللاجئين في العالم، إلى جانب مواجهتها تحديات إنسانية ومناخية متزايدة، الأمر الذي يُبرز أهمية تعزيز الشراكات والتنسيق الدولي لدعم كرامة الفئات الهشّة، وتمكينها من الصمود وبناء مستقبل أكثر استقراراً.

تجدر الإشارة إلى أنّ "قطر الخيرية" سبق أن قدّمت مساعدات إنسانية وتنموية واسعة النطاق في بنغلادش، في عام 2025، استفاد منها 674 ألف شخص، وذلك عبر تنفيذ أكثر من ألفَي مشروع شملت قطاعات المياه والصرف الصحي، والتعليم، والإسكان، والصحة، والأمن الغذائي، وكفالة الأيتام، والاستجابة الإنسانية، مع تركيز خاص على دعم اللاجئين من الروهينغا.

يُذكر أنّ نحو مليون من اللاجئين الروهينغا المضطهدين الفارين من ميانمار، معظمهم من المسلمين، يعيشون في مخيمات مكتظة في بنغلادش، خصوصاً بعد الحملة العسكرية التي شنّها جيش ميانمار عليهم عام 2017. وهذه المخيمات، التي تمتدّ على مساحة لا تتجاوز 24 كيلومتراً مربّعاً، تؤوي نحو مليون من هؤلاء، وقد صارت من "أكثر الأماكن كثافة سكانية في العالم".