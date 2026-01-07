شجرة الميلاد تضيء كنيسة "برفيريوس" في غزة.. عبادةً لا احتفالاً

- أضاءت كنيسة القديس "برفيريوس" في غزة شجرة عيد الميلاد، تعبيرًا عن تمسك المسيحيين الفلسطينيين بالسلام رغم الحزن المستمر بعد الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستهدفت الكنائس والمنازل. - تحولت الكنيسة إلى ملجأ للعائلات المتضررة، وأكدت بطريركية الروم الأرثوذكس أن إضاءة الشجرة تحمل رسالة سلام وأمل، مشيرة إلى أن نور الميلاد أقوى من ظلام الحرب. - وصف إلياس الجلدة عودة الشعائر بـ"الانفراجة الحذرة"، حيث يعيش 85% من المسيحيين كنازحين، معبرًا عن أملهم في انتهاء الحرب وعودة الأعياد كأيام فرح.

بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، عادت شجرة الميلاد لتُضيء ساحة كنيسة القديس "برفيريوس" للروم الأرثوذكس، في خطوة تعكس تمسك المسيحيين الفلسطينيين بمظاهر "العبادة والحياة والسلام"، إذ تحتفل الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي بميلاد السيد المسيح عشية 24 ديسمبر/كانون الأول، بينما تحتفل الطوائف التابعة للتقويم الشرقي عشية 6 يناير/كانون الثاني من كل عام.

وما يزال الحزن يخيم على الطوائف المسيحية في القطاع، التي دفعت هي الأخرى - إلى جانب المسلمين - ثمناً باهظاً خلال حرب الإبادة التي اندلعت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأتت على البشر والحجر. وتعكس الحالة العامة في غزة قراراً مسيحياً بعدم إبداء أي مظاهر احتفالية، لا سيما أن هناك من فقد أطفاله وذويه ولا يزال يتجرع مرارة الفقد.

وتحوّلت كنيسة "برفيريوس"، إحدى أقدم الكنائس في العالم، إلى مركز يؤوي عشرات العائلات المسيحية التي تضررت منازلها أو دُمرت بالكامل بفعل الهجمات الإسرائيلية. وكانت الكنيسة قد تعرضت للاستهداف أكثر من مرة، أبرزها في 19 أكتوبر 2023، حين قصف الجيش الإسرائيلي أحد مبانيها، ما أسفر عن استشهاد 18 فلسطينياً ممن لجأوا إليها. ووفقاً لمدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثواتبة، في تصريح سابق لـ"الأناضول"، فقد قتلت إسرائيل خلال الحرب 20 مسيحياً، واستهدفت 3 كنائس رئيسية في غزة أكثر من مرة.

في الأول من يناير أضاءت كنيسة "برفيريوس" شجرة عيد الميلاد للمرة الأولى منذ بدء الحرب، إيذاناً ببدء "شعائر العيد حسب التقويم الشرقي"

ومساء الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، أضاءت كنيسة "برفيريوس" شجرة عيد الميلاد للمرة الأولى منذ بدء الحرب، إيذاناً ببدء "شعائر العيد حسب التقويم الشرقي". وقالت بطريركية الروم الأرثوذكس في بيان: "رغم الألم والحصار والدمار الذي يحيط بالمدينة، ارتفعت شجرة الميلاد أمام كنيسة برفيريوس العريقة كشاهدٍ حيّ على أن نور الميلاد أقوى من ظلام الحرب، وأن رسالة السلام التي وُلد بها المسيح في بيت لحم لا تزال تنبض في قلب غزة الجريحة". وأفادت البطريركية بأن المسيحيين، كباراً وصغاراً، تجمعوا حول الكنيسة التي تحولت خلال الشهور الماضية إلى "ملجأ إنساني وروحي لمئات العائلات"، للمشاركة في هذه اللحظة الرمزية التي تحمل في طياتها "صلاةً من أجل الحياة والكرامة والسلام".

ونقل البيان عن الوكيل البطريركي في غزة، المطران أليكسيوس، أمنياته بأن "يعم السلام كل القلوب"، قائلاً: "عيد الميلاد هذا العام يأتي محمّلاً برجاء جديد، متمنياً أن يكون العام القادم نهاية للألم وبداية لشفاء غزة وعودة الطمأنينة". وأوضح أن "شجرة الميلاد التي أضيئت ليست مجرد زينة، بل هي صلاة مضيئة تقول للعالم إن شعب غزة لا يزال يؤمن بالحياة وبالمحبة، وبأن السلام سيولد من جديد".

بدوره، وصف عضو مجلس أمناء الكنيسة الأرثوذكسية بغزة، إلياس الجلدة، عودة بعض الشعائر هذا العام بـ"الانفراجة الحذرة"، بعد عامين من "الغياب القسري" تحت وطأة القصف. وقال لـ"الأناضول": "رغم تمكننا هذا العام من إنارة الشجرة واستكمال إجراءات الصلوات، إلا أن في القلب غصة كبيرة على غزة المدمرة وعلى من فقدناهم.. لا يمكن أن تكتمل الفرحة وشعبنا لا يزال يعيش في الخيام"، مشيراً إلى أن مسيحيي غزة يعيشون واقعاً مأساوياً، مؤكداً أن "أكثر من 85 % منهم فقدوا منازلهم كلياً أو جزئياً، وهم حالياً نازحون يقيمون داخل الكنائس". وأوضح أن طقوس الميلاد تقتصر حالياً على الصلوات داخل الكنيسة، معتبراً إياها "رسالة رجاء ومحبة بأن تنتهي الحرب ويزول الاحتلال".

من جانبه، قال المواطن المسيحي يزن عياد لـ"الأناضول" إن الأوضاع الكارثية غيبت كافة ملامح البهجة، مضيفاً: "كل شيء حولنا مدمر، والقصف متواصل. مظاهر الفرح محدودة، لكننا متمسكون بالصبر والرجاء". موضحاً أن صلواتهم ستكون لأجل "كل بيت فقد عزيزاً، وكل أم تنتظر خبراً يطمئنها، وكل طفل ينام على خوف بدلاً من حكايات العيد". وأعرب عن أمله في عام "تدخل فيه المساعدات بلا عوائق، وتُحمى فيه دور العبادة والمشافي"، مختتماً بالقول: "نصلّي من أجل غزة كلها، مسيحيين ومسلمين، أن تُرفع عنها الغمّة، وتعود الأعياد أيام فرح وطمأنينة لا أيام انتظار وقلق".

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية استمرت لعامين، خلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودماراً هائلاً طاول 90% من البنى التحتية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

